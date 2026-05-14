ଟ୍ରକ ପିଛା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ 15 ହଜାର ବୃଦ୍ଧି; ଆଗକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଫଳ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ । 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଭଡା ନେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରକ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ଫଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 9:20 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଫଳ ବଜାରରେ ନିଆଁ ! ସବୁ ଫଳର ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ । ପ୍ରାୟ ଫଳ କ୍ରିଗ୍ରା ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହାର କାରଣ ଆଗକୁ ଥିବା ସାବିତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରଜ ପର୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ପରିବହନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ।

ସମ୍ବଲପୁରର ହୋଲସେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫଳ କେଜି ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାୟପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫଳ ଆଣୁଥିବା ପ୍ରତି ଟ୍ରକ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଭଡା ନେଉଛନ୍ତି । ଏହାସହ ହୋଲସେଲ ରେଟରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟରେ ପଡୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଖଜୁରୀ ପରି ଫଳର ଦାମ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବଢିଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିବା ବେଳେ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟରେ ଫଳ ଉପରେ ହାତ ମାରି ହେଉନଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟରେ ଫଳ ଦର:

  • ଆମ୍ବ କିଲୋ ପ୍ରତି 25 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 60 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି
  • କଦଳୀ ଟ୍ରେ ପ୍ରତି 450 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 600 ଟଙ୍କା
  • ସପୁରୀ ଗୋଟିଏକୁ 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100 ଟଙ୍କା
  • ଡାଳିମ୍ବ 10 କେଜିର ଟ୍ରେ ପ୍ରତି 1100 ଟଙ୍କାରୁ 1600 ଟଙ୍କା
  • ଖଜୁରୀ ପକେଟ ଯାହା 21 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ 26 ଟଙ୍କା ରହିଛି
ସମ୍ବଲପୁରର ହୋଲସେଲ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମଡି କଫିଲ କହିଛନ୍ତି, "ଫଳ ଦର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କମ ଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ସବୁ ଫଳ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ରାୟପୁରରୁ ଆସିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଗୋଟିଏ ମିନି ଟ୍ରକରେ ଫଳ ଅଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି 1 କିଗ୍ରା ଫଳ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମିନି ଟ୍ରକର ଭଡା 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 45 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କିଲୋ ପ୍ରତି ଭଡା 25 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲର ସଙ୍କଟ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଡା 28ରୁ 30 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"

ଅନ୍ୟପଟେ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟରେ ଫଳରେ ଦାମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଫଳ କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଫଳର ଦାମ ଶୁଣି ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟରେ ଫଳରେ ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଲବଜାର ଛକର ଫଳ ଦୋକାନୀ ଏମଡି ସମସାଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଫଳର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଫଳ ଦୋକାନୀମାନେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟରେ ଫଳ ଦାମ:

କଦଳୀ ଡଜନ: 50ରୁ 60 ଟଙ୍କା,

ଖଜୁରୀ ପ୍ୟାକେଟ: 50 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା

ମୌସୁମୀ ଫଳ କିଗ୍ରା: 120 ଟଙ୍କା

ତରଭୁଜ କିଗ୍ରା: 30 ଟଙ୍କା

ଆମ୍ବ କିଗ୍ରା: 100ରୁ 120 ଟଙ୍କା

ଖରଭୁଜ କିଗ୍ରା: 100 ଟଙ୍କା

ଲିଚୁ କିଗ୍ରା: 200 ଟଙ୍କା

ଅଙ୍ଗୁର: 200ରୁ 250 ଟଙ୍କା

ସେଓ କିଗ୍ରା: 260ରୁ 300 ଟଙ୍କା

ଡାଳିମ୍ବ କିଗ୍ରା: 200 ଟଙ୍କା

କମଳା କିଗ୍ରା: 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା

ପିଜୁଳି କିଗ୍ରା: 150 ଟଙ୍କା

ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫଳ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସାଧାରଣ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍‌ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ବଜାରକୁ ଆସି ଫଳର ଦର ଦାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ ଫେଲ ମାରୁଛି । ତେଣୁ ଲୋକେ କମ ପରିମାଣର ଫଳ କିଣି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦା ଦୁଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଫଳ ମାର୍କେଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରି ଲାଗୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫଳକୁ ଦେଖିଲେ 150 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହୁଛି । ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗରିବ ଲୋକ କଣ କରିବେ । ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କହିଛି ।"

ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଫଳ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

