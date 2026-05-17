ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ: ମହରଗ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା, ଚିନ୍ତାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ

ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ତୈଳ ସଂକଟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳଚଳରେ ବାଧା ସହିତ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Fuel Crisis in State Puri Tourism sector deeply impacted tourists suffering
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 17, 2026 at 5:00 PM IST

ପୁରୀ: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏହା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏହି ସଙ୍କଟ ଆଳରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆକାଶଛୁଆଁ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଲେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ:
ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ସମେତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଖପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦ ରୁ ୬୦ ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ:

ରିକ୍ସା, ଅଟୋ, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଆନ୍ତି । ହୋଟେଲିୟରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ପୁରୀ ସହରରେ ଛୋଟ ବଡ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ହୋମ ଷ୍ଟେ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ ଶହରୁ ଅଧିକ । ପୁରୀ ସହରରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜିକୃତ ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଅନେକ ଟୁର ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ୫୦୦୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ଗାଡି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ହୋଟେଲ ଓ ଟୁର୍‌ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ପେଟପାଟଣା ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି । ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଚଢ଼ା ଦର ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଯିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ବାତିଲ କରିବେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।


ତୈଳ ସଙ୍କଟର ଫାଇଦା ଉଠାଯାଉଛି:

ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ପୁରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୀତି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଚଳିଥାଉ । ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ହେତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରୁନି । ଅନେକ କିଛି ଲୋକ ଏହି ତୈଳ ସଙ୍କଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ।"

ଇଲେଟ୍ରିକ ଯାନବାହନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:

ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏବେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନ ମିଳିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ କିଭଳି ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରିବ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଲେଟ୍ରିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଟୁର୍‌ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛି ।"

Puri tourism industry affected
ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)
ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି, "ତୈଳ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଟୁର ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁତ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ । ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର ରହିଛି । ତେଲ ନେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସବୁ କିଛି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ତେଲ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେଲ ମିଳୁନି । ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ବିତରଣ ହେଲେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇ ପାରିବ ।"
Long lines for petrol
ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

