ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ: ମହରଗ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା, ଚିନ୍ତାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ
ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ତୈଳ ସଂକଟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳଚଳରେ ବାଧା ସହିତ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 17, 2026 at 5:00 PM IST
ପୁରୀ: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏହା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏହି ସଙ୍କଟ ଆଳରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆକାଶଛୁଆଁ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଲେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ:
ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ସମେତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଖପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦ ରୁ ୬୦ ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ:
ରିକ୍ସା, ଅଟୋ, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଆନ୍ତି । ହୋଟେଲିୟରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ପୁରୀ ସହରରେ ଛୋଟ ବଡ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ହୋମ ଷ୍ଟେ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ ଶହରୁ ଅଧିକ । ପୁରୀ ସହରରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜିକୃତ ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଅନେକ ଟୁର ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ୫୦୦୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ଗାଡି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ହୋଟେଲ ଓ ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ପେଟପାଟଣା ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି । ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଚଢ଼ା ଦର ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଯିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ବାତିଲ କରିବେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।
ତୈଳ ସଙ୍କଟର ଫାଇଦା ଉଠାଯାଉଛି:
ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ପୁରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୀତି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଚଳିଥାଉ । ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ହେତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରୁନି । ଅନେକ କିଛି ଲୋକ ଏହି ତୈଳ ସଙ୍କଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ।"
ଇଲେଟ୍ରିକ ଯାନବାହନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:
ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏବେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନ ମିଳିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ କିଭଳି ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରିବ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଲେଟ୍ରିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଢିବ କି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ?
ନୟାଗଡ଼ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ