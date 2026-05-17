ତେଲ ସଙ୍କଟ; ଜୀବିକା ଚିନ୍ତାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଛି ଡଙ୍ଗା
ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଂକଟ । ଅଡୁଆରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଡିଜେଲ ମିଳିବାରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 17, 2026 at 8:27 PM IST
ପୁରୀ: ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଏବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ପୁରୀରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଡିଜେଲ ମିଳୁନଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ । ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଆଣି ବିକ୍ରି କଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏବେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଡିଜେଲ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ି ରହିଛି । କେବଳ ପୁରୀ ସହର ପେଣ୍ଠକଟାରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏହି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ । ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ହେତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ହେବ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କିଭଳି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରହୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାରମ୍ପରିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହାସଂଘ ।
ମହାସଂଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ କୁହନ୍ତି, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ନିଜ ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡିଜେଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯଦି ଡିଜେଲ ନମିଳିବ କିଭଳି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ । ମାଛ ଧରିବାକୁ ନ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିଭଳି ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ ହଜାର ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ସଙ୍କଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଗତକାଲି ଡିଜେଲ ନ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।
ପେଣ୍ଠକଟାର ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ ଲିଟର ଡିଜେଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆମେ ଡିଜେଲ ନେବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉନି । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଗତ ୫ ଦିନ ହେବ ପେଣ୍ଠକଟା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଡିଜେଲ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡିଜେଲ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ହେଲେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରଖି ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି । ଏହି ଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କିଭଳି ଚଲିବୁ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଡିଜେଲ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।"
ସାମାଜିକକର୍ମୀ ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, "ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ପେଣ୍ଠକଟା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଡିଜେଲ ମିଳୁନାହିଁ । ଯେଉଁ ମାନେ ଡିଜେଲ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡିଜେଲ ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ନ ହେବାରୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ମେସିନ୍ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜେଲ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଡିଜେଲ ଅଭାବ ହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହାକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗରିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ