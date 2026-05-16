ନୟାଗଡ଼ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପେଟ୍ରୋଲ,ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଟାଙ୍କିରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନେବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

FUEL CRISIS IN NAYAGARH
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 8:12 PM IST

ନୟାଗଡ଼: ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ନ ମିଳିବା ଭୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ତେଲ ପକାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ବାଇକ ପିଛା 200 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ଅଛି ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ 200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ 500 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯାଉଛି l ସମସ୍ତ ଟାଙ୍କିରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ରହୁଥିବାରୁ 2ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।


ଏନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ କହିଛନ୍ତି,"ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଅନ୍ତୁ । ତା' ଠାରୁ ଆଧିକ ନେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୂର୍ବ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଆସୁଛି । ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଧିକ ତେଲ କିଣିଲେ ତାହାକୁ କଳାବଜାରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"


ସେପଟେ ଜଣେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବରୁ ନର୍ମାଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଥିଲା 101 ଟଙ୍କା 95 ପଇସା ତାହା ଏବେ 104 ଟଙ୍କା 77 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ଥିଲା 110 ଟଙ୍କା 87 ପଇସା ତାହା ଏବେ 114 ଟଙ୍କା 09 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଥିଲା 93 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ତାହା ଏବେ 96 ଟଙ୍କା 30 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଙ୍କିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ l ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

