ଅନୁଗୋଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ, 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ

ଅନୁଗୋଳ ପିଟିସି ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାଥ

Oil crisis in Angul customers wait in long queue for petrol
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 2:50 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ମିଳୁ ନଥିବା ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ତେଲ ଉପଲବ୍ଧ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଇନ୍ଧନ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଟାଙ୍କିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।

ଗତରାତିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ:
ସହର ପ୍ରାୟ ସବୁ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ କୌଣସି ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁ ନାହିଁ । ଆଜି ସକାଳେ ପିଟିସି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ମାତ୍ର ଟାଙ୍କିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହେଲେ ଏତେ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨ଶହ ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯାଉଛି ।

ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟକ ନଥିବାରୁ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ:
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟକିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ସହରର କୌଣସି ଟାଙ୍କିରେ ଆଦୌ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ନାହିଁ । କେତେକ ଟାଙ୍କିରେ ନୋ ଷ୍ଟକ ଲେଖି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । କେବଳ ସହର ନୁହେଁ ବନ୍ତଳା, ବଅଁରପାଳ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ତାଳଚେର, ଆଠମଲ୍ଲିକ ସମେତ କୌଣସି ଟାଙ୍କିରେ ଆଦୌ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟକ ନଥିବାରୁ ଟାଙ୍କି ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ:
ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି କର୍ମଚାରୀ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚି ତେଲ ଭରୁଛନ୍ତି । ବହୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପରେ ଏଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଥିବାରୁ ଲାଇନ୍‌ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

