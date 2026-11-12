'ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ କଂଗ୍ରେସ ହତାସ ହୋଇ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି'- ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଢେଙ୍କାନାଳରେ "ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ - ଅରାଜକତା ହଟାଓ" ପଦଯାତ୍ରା । ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : November 12, 2026 at 7:45 PM IST
BJP SAVE DEMOCRACY RALLY, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଦେଶରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅରାଜକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ "ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ଓ ଅରାଜକତା ହତାଅ" ନାରା ଦେଇ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ କରି ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ଲୋକ ପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଉ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ଅଛି ତାର ଅପପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଠା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଇର୍ଷା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତଥା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହତାସ ହୋଇପଡିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ କରି ଆୟୋଜିତ "ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ, ଅରାଜକତା ହଟାଅ" ନାରାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେଦ୍ର । ଏହି ଅବସରରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଜି ଚୌକ ଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ରେ କହିବାକୁ ଯାଇ , ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ରହିଥିବା ଅସ୍ଥା ଓ ଭରସା କୁ ସଜ୍ୟ କରି ପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେଦ୍ର । କଂଗ୍ରେସ ତଥା ରାହୁଳ ହତାସ ହୋଇ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ହେଉ ବା ପାର୍ଲାମେଂଟ ଓ କୋର୍ଟରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଠ। ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦେଶରୁ ଏପରି ଅରାଜକତା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଧର୍ମେଦ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାଜି ଚୌକ ସ୍ଥିତ ସହିଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ସୃତିସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଏହି ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭାରତ ମାତା ଓ ମହିୟଶୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନମନ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେଦ୍ର । ଦେଶ ବ୍ୟାପି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କଂଗ୍ରେସର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଵ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଜିଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଅମର୍ଥକ ଓ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଚଳିତ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ବିଜେପି ଉପରେ ଭରସା ଓ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରିୟତା ବଢୁଥିବା ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ମୋଦି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ଓ ରହିବୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଓ ସମର୍ଥକ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଧର୍ମେଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାୟକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା, ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ହିନ୍ଦୋଳ ବିଧାୟିକା ସୀମା ରାଣୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କଂଗ୍ରେସର ଅରାଜକତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ମାନସିକତାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ସାଂସଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: କଂଗ୍ରେସକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ