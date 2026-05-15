ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସରଗରମ ଫଳ ବଜାର: ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ
ଶୁକ୍ରବାର ସାବିତ୍ରୀ ବଜାର ବେଶ ଜମିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 15, 2026 at 10:43 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର : ରତି ପାହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତେକ ମହିଳା ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଉପବାସ ରହି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଫଳବଜାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତମାମ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଭିଡ଼ । କିଏ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ନିଜ ଘରକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫଳ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତମାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାର ରହିଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ।
ସହରର ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆମ୍ୱ, ପଣସ, ତାଳ ସଜ, ଖଜୁରୀ କୋଳି, ଫୁଟି କାକୁଡି ସାଙ୍ଗକୁ ସପୁରୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ରହିଥାଏ ପଣସ । ଏଣୁ ଏହି ସମଯରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବହୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଠାକୁ ଫଣସ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପାଚିଲା ପଣସ ବ୍ୟବସାୟ ବେଶ ଜମିଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ଖଜରା ପଣସ ଦର ୨୦୦ରୁ ୪୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପଣସର ଆକାର ଦେଖି ଏହାର ଦରକୁ ମୂଲ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ସହରବାସୀ ।
କେବଳ ଗୋଟା ପଣସ ନୁହେଁ, ଅନେକ ପୂଜା ପାଇଁ କଟା ପଣସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥାନ୍ତି । ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ତାଳସଜ ୨୦ରୁ ୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ସପୁରୀ ଗୋଟା ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମ୍ୱ ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୦୦ରୁ ୧୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ଖଜୁରୀ କୋଳି ୧୦ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁଟି କାକୁଡି ୫୦ରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନଡିଆ ଗୋଟିଏ ୫୦ ଟଙ୍କା ସହିତ କଦଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଚିଲା ଫଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଗୋଟିଏପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁକ୍ରବାର ସାବିତ୍ରୀ ବଜାର ବେଶ ଜମିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ବଜାରରେ ନିଜ ଘର ଲାଗି ଫଳ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା କର୍ପୋରେଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା କଥା, ସାବିତ୍ରୀ ବଜାରରେ ପାଚିଲା ଫଳ ନିଜ ପକେଟକୁ ଦେଖି କିଣିବାର ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ନେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ କ୍ରୟ କରୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅଧ କିଲୋ ନେବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପୂଜାର ନିୟମକୁ ନେଇ ବିଧିବିଧାନ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ପାଚିଲା ଫଳ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି । ଡାଳିମ୍ୱ ୨୬୦ ଟଙ୍କା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଦର ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଦର ପ୍ରାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଅଧିକା ଦର ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କମ୍ ପରିମାଣର କିଣିକରି ନେଉଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର