ETV Bharat / state

କାଠ ଖେଳନାରୁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ, କାଠ କଳାରେ ମାହିର 'ମହିଳା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା'

ଶ୍ବଶୁର ଘରର କୂଳ ବେଉସା କାଠ କାମ ଦେଖି ବଢ଼ିଥିଲା ଆଗ୍ରହ । 2013ରୁ କାଠ ଖେଳନା ଓ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ ନୟାଗଡ଼ର ଶିଳ୍ବୀ 49 ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା ।

From Wooden Toys to Temple Idols Nayagarh Woman Pramila Maharana Empowers 30 Women Through Woodcraft
କାଠ ଖେଳନାରୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ, କାଠ କଳାରେ ମାହିର ମହିଳା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 14, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ) : ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଠାରୁ କାନଫୁଲ .. ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ଖେଳନାଠାରୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ... ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ... ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କାଠରେ ତିଆରି । ଆଖି ଝଲସିବା ଭଳି ଏଭଳି କିଛି କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣରେ ମାହିର, କାଠ କାରିଗର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା । ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଭଳିକି ଭଳି କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି, ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । କାଠ କଳାରେ ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛନ୍ତି । ଇଟିଭିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ 'ମହିଳା କାଠ କାରିଗର ପ୍ରମିଳା'...

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣିଆ ବ୍ଳକ ଧୁଆମୁଳା ଗ୍ରାମର 49 ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା । ବିବାହ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ପାରମ୍ପାରିକ କୂଳ ବେଉସା ଥିବା କାଠ କାମ ଦେଖି ନିଜେ କାଠରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କାଠରେ ପଲିସ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା କଳା ଶିଖିଥିଲେ ।

କାଠ କଳାରେ ନିପୁଣ ନୟାଗଡ଼ର କାଠ କାରିଗର ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା (ETV Bharat)

କେବେ ଓ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା:

୨୦୧୩ ମସିହା କଥା । ସେତେବେଳେ ଶ୍ବଶୁର ଘରେ କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ବାହାର ଲୋକ ଆସି କାମ କରୁଥିଲେ । ଏସବୁ ଦେଖି କାଠ କାମ ପ୍ରତି ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା । ୨୦୧୩ରେ ସେ ନାରାୟଣୀ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ୧୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ୩୦ ଜଣ ମହିଳା।

Puppet made from wood
କାଠରେ ତିଆରି କଣ୍ଢେଇ (ETV Bharat)

ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, " ଋଣ ଟଙ୍କାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିଲୁ । ଧିରେ ଧିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ । "

Narayani SHG Members
ନାରାୟଣୀ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟା (ETV Bharat)

ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ:

ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହି, ଫୁରସତ ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଭୋର 4ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼଼ନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି । "ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଦୈନିକ ୪ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଜୁରୀ ପାଇଥାନ୍ତି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା।

Statues of Jagannath, Balabhadra and Subhadra made by Pramila
ପ୍ରମିଳା ତିଆରି କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat)

ପ୍ରମିଳା କୁହନ୍ତି, " କାଠ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବିନା କାମରେ ବସି ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । "

କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଓ କେତେ ରୋଜଗାର ହୁଏ:

କାଠରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣର ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୮୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ । ସେହିପରି ପେଣ୍ଟିଂର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।କାଠ ତିଆରି ଉପକରଣରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏବଂ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମହିଳାମାନେ ମାସିକ 4000ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରମିଳା ନିଜେ ମାସକୁ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମେଳା ଓ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ (INCOME) କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Customers buy wood Craft from Pramila's stall at the Berhampur Banijya mela
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଣିଜ୍ୟ ମେଲାରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଷ୍ଟଲରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି କାଠ ସାମଗ୍ରୀ :

ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ଵର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୋଆ ଓ ମୁମ୍ୱାଇ ଭଳି ସହରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାଠ ଉପକରଣକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ।

Pramila Maharana's Stall In Berhampur Banijya mela
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଣିଜ୍ୟ ମେଲାରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ (ETV Bharat)

କାଠରେ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି:

ପ୍ରମିଳା କାଠରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେପରି ଗଣେଶ, ହନୁମାନ ଓ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଟେରାକୋଟା କାମ କରନ୍ତି । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ୧ ଠାରୁ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ କାଠରେ ତିଆରି କରନ୍ତି । କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଟୁ ଏବଂ ଖଟଖଟି ବାଜାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଥିବା କୁହନ୍ତି ପ୍ରମିଳା।

The plate features images of Odissi dance
ପ୍ଲେଟରେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକୃତି (ETV Bharat)

କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି କଞ୍ଚା ମାଲ୍‌:

ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କାଠକୁ ନିଜର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ଏହାସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗମ୍ୱାରୀ , ଶାଳ କିମ୍ୱା ସାଗୁଆନ୍ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ତାହାକୁ କିଣି ଆଣନ୍ତି । ପରେ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ସାଇଜରେ କାଟି ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ।

The plate features images of Jagannath, Balabhadra and Subhadra.
ପ୍ଲେଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚିତ୍ର (ETV Bharat)

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇଥିଲେ ପ୍ରମିଳା । ଏଥିରେ କାଠ ସାମଗ୍ରୀର ଭଲ ବେପାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକ ଡା. ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଷୋୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଉତ୍କଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସହରର ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ କାଠ କଳାର ଉପକରଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । କାଠ ଉପକରଣର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"

Pramila being awarded at Mission Shakti Mela
ମିଶନ ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦରିଆପାରିରେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରି କାଠମୁଖା ଚାହିଦା

ଯୁବ ଡିଜାଇନରଙ୍କ କମାଲ; ଅଦରକାରୀ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଟ୍ରେଟ୍

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା କଲ୍ୟାଣୀ ସାହୁଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି କାଠ ଉପକରଣ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଅନେକ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ଏହାର ଦର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି ।"


ମେଳାରେ ମହିଳାମାନେ ଭଳିକି ଭଳି ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ହାତ ତିଆରି କାଠ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଗୀତା(ପୁସ୍ତକ) ରଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଛି । ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଷ୍ଟଲରୁ ଭଳିକି ଭଳି କାଠ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସାହୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ODISHA WOMAN ENTREPRENEUR PRAMILA
NAYAGARH WOMAN WOOD CRAFT
WOODEN HANDICRAFT
ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା କାଠ ଖେଳନା
PRAMILA MAHARANA WOOD CRAFT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.