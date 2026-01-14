କାଠ ଖେଳନାରୁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ, କାଠ କଳାରେ ମାହିର 'ମହିଳା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା'
ଶ୍ବଶୁର ଘରର କୂଳ ବେଉସା କାଠ କାମ ଦେଖି ବଢ଼ିଥିଲା ଆଗ୍ରହ । 2013ରୁ କାଠ ଖେଳନା ଓ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ ନୟାଗଡ଼ର ଶିଳ୍ବୀ 49 ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ) : ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଠାରୁ କାନଫୁଲ .. ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ଖେଳନାଠାରୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ... ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ... ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କାଠରେ ତିଆରି । ଆଖି ଝଲସିବା ଭଳି ଏଭଳି କିଛି କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣରେ ମାହିର, କାଠ କାରିଗର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା । ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଭଳିକି ଭଳି କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି, ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । କାଠ କଳାରେ ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛନ୍ତି । ଇଟିଭିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ 'ମହିଳା କାଠ କାରିଗର ପ୍ରମିଳା'...
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣିଆ ବ୍ଳକ ଧୁଆମୁଳା ଗ୍ରାମର 49 ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା । ବିବାହ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ପାରମ୍ପାରିକ କୂଳ ବେଉସା ଥିବା କାଠ କାମ ଦେଖି ନିଜେ କାଠରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କାଠରେ ପଲିସ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା କଳା ଶିଖିଥିଲେ ।
କେବେ ଓ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା:
୨୦୧୩ ମସିହା କଥା । ସେତେବେଳେ ଶ୍ବଶୁର ଘରେ କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ବାହାର ଲୋକ ଆସି କାମ କରୁଥିଲେ । ଏସବୁ ଦେଖି କାଠ କାମ ପ୍ରତି ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା । ୨୦୧୩ରେ ସେ ନାରାୟଣୀ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ୧୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ୩୦ ଜଣ ମହିଳା।
ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, " ଋଣ ଟଙ୍କାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିଲୁ । ଧିରେ ଧିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ । "
ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ:
ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହି, ଫୁରସତ ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଭୋର 4ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼଼ନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି । "ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଦୈନିକ ୪ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଜୁରୀ ପାଇଥାନ୍ତି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା।
ପ୍ରମିଳା କୁହନ୍ତି, " କାଠ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବିନା କାମରେ ବସି ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । "
କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଓ କେତେ ରୋଜଗାର ହୁଏ:
କାଠରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣର ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୮୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ । ସେହିପରି ପେଣ୍ଟିଂର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।କାଠ ତିଆରି ଉପକରଣରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏବଂ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମହିଳାମାନେ ମାସିକ 4000ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରମିଳା ନିଜେ ମାସକୁ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମେଳା ଓ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ (INCOME) କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି କାଠ ସାମଗ୍ରୀ :
ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ଵର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୋଆ ଓ ମୁମ୍ୱାଇ ଭଳି ସହରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାଠ ଉପକରଣକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ।
କାଠରେ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି:
ପ୍ରମିଳା କାଠରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେପରି ଗଣେଶ, ହନୁମାନ ଓ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଟେରାକୋଟା କାମ କରନ୍ତି । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ୧ ଠାରୁ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ କାଠରେ ତିଆରି କରନ୍ତି । କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଟୁ ଏବଂ ଖଟଖଟି ବାଜାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଥିବା କୁହନ୍ତି ପ୍ରମିଳା।
କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି କଞ୍ଚା ମାଲ୍:
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କାଠକୁ ନିଜର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ଏହାସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗମ୍ୱାରୀ , ଶାଳ କିମ୍ୱା ସାଗୁଆନ୍ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ତାହାକୁ କିଣି ଆଣନ୍ତି । ପରେ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ସାଇଜରେ କାଟି ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇଥିଲେ ପ୍ରମିଳା । ଏଥିରେ କାଠ ସାମଗ୍ରୀର ଭଲ ବେପାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକ ଡା. ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଷୋୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଉତ୍କଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସହରର ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ କାଠ କଳାର ଉପକରଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । କାଠ ଉପକରଣର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା କଲ୍ୟାଣୀ ସାହୁଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି କାଠ ଉପକରଣ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଅନେକ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି । ଏହାର ଦର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି ।"
ମେଳାରେ ମହିଳାମାନେ ଭଳିକି ଭଳି ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ହାତ ତିଆରି କାଠ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଗୀତା(ପୁସ୍ତକ) ରଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଛି । ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଷ୍ଟଲରୁ ଭଳିକି ଭଳି କାଠ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସାହୁ ।
