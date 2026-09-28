ପାଣିରୁ ଖଣି, ସ୍କୁଲ୍ ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମାଳମାଳ ଅନିୟମିତତା: ଏଜି ଅଡିଟରୁ ଆସିଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ
କେଉଁଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିରହିଲା, କେଉଁଠି ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଲା ଭଡ଼ା ନିଆଯାଇଥିବା ଫ୍ଲାଇଂ ଆୱାର୍ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 28, 2026 at 11:34 PM IST
Rampant Irregularities AG Audit, ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ଆଖିଦୃଶିଆ ବଜେଟ୍, ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା । ହେଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ପୂରଣ ହେଲା? ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, 5T ସ୍କୁଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିମାନ,ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ା,ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉଠାଇଛି ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ । କେଉଁଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିରହିଲା, କେଉଁଠି ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଲା ଭଡ଼ା ନିଆଯାଇଥିବା ଫ୍ଲାଇଂ ଆୱାର୍ । ଆଉ କେଉଁଠି ଅଡିଟ୍ ଧରିଛି ନିୟମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତ୍ରୁଟି । ତେବେ ଏହା କେବଳ ଅଡିଟ୍ର ଆପତ୍ତି ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା?
ପାଣି, ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା । ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୭ଟି ବୃହତ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ୧୩୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା "ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ" ଅଧୀନରେ । କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୨ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ତଥ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହାସହ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଜଳ ସଂଯୋଗ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ୫ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଜଳ ସଂଯୋଗ ହାର ୬୯.୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏହା ମାତ୍ର ୧୧.୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଖଣିର ଭୂସ୍ବର୍ଗ ଓଡିଶା, ଆଉ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଜି । ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଡିଏମଏଫ ପାଣ୍ଠି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଡିଟ୍ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।
୨୦୧୫-୧୬ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଫଣ୍ଡ ଅଂଶଧନ ବାବଦରେ ୨୦,୭୯୫.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଧ ବାବଦରେ ୧,୭୭୨.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ଦେବାରେ ଅଭାବ ରହିଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି । ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଡିଏମଏଫ ଅଂଶଧନ ହାରର ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୟାଲଟି ଆକଳନ ପରେ ପୁନଃ ଆକଳନ ନ କରିବା ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନ କରିବା କାରଣରୁ ୭୩.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ଦର୍ଶାଇଛି ।
ତେବେ ସବୁଠୁ ଚମକାଇବା ଭଳି ତଥ୍ୟ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୨୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୫୧.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଅଡିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଏଥିରୁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା । ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ପାଇଁ ୪.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ୪୩୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଡିଟ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର ୬ ଜଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମିଛ ଧରିଲା ଏଜି । ସରକାରୀ ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ୨୦୧୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବେସରକାରୀ ଅପରେଟରଙ୍କଠାରୁ ଏୟାର ସର୍ଭିସ୍ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଡିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । M/s OSS Air Management Private Limitedକୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଥିବା ଏବଂ ବଜାର ଦର ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁଳନାମୂଳକ ଦର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇନଥିବା ଅଡିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଟେଣ୍ଡରରେ କେବଳ ଜଣେ ବିଡର୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।
୨୦୧୯ ଜାନୁଆରୀରୁ ୨୦୨୩ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୨୨ ଥର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ୬ କୋଟି ୯୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ସହ ଅଡିଟ୍ର ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ,୭୫୧.୩୪ ଘଣ୍ଟାର ଉପଲବ୍ଧ ଫ୍ଲାଇଂ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା । ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର । ୨୯ ଥର ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ୧୦୦.୯ ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧ ୫୬୬.୪୪ ଘଣ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଂ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିବା ଅଡିଟ୍ କହିଛି ।
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ପାଇଁ ଉତ୍କଳର ପତିଆରା ରହିଛି।ପର୍ଯ୍ୟଟନ ର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେଉଛି।ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଧରିଛି ଏଜି।
ଉପକୂଳ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଡିଟ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଭଳି କାରଣରୁ ୮୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଣ୍ଠିରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆସିଛି।ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବାରୁ ୧୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଡିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥର ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଓଟିଡିସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଶିକ୍ଷା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର।ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ହେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଡିଟ୍ ଧରିଛି ଅନିୟମିତତା । 5ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଥିବା କିଛି ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । OSEPA ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୁଇ ଥର କିଣାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ଅଡିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି । ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ବିଜ୍ଞାନଗାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନପାରିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଡିଟ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଏହାସହ ଜିଏସଟି ଓ ଇ-ୱେ ବିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଡିଟ୍ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇଛି । ୨୦୧୮ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟର ଅବଧିକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରେ ଜିଏସଟି ପ୍ରଶାସନ, ଇ-ୱେ ବିଲ ଏବଂ ଟିକସ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ।
ତେବେ ଏହି ସବୁ ଅଡିଟ୍ ତଥ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନା, ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ଶେଷ ମାପଦଣ୍ଡ? ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା, ଡିଏମଏଫର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଡ଼ା ନିଆଯାଇଥିବା ଫ୍ଲାଇଂ ଆୱାର୍ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଅନିୟମିତତା, ଏସବୁ ପୂର୍ବ ସରକାରର ମିଛ ଧରାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର: ୨୮ଟି ଗେଟ ଖୋଲା, ୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; ଅଫିସରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ମନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର