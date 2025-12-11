ଦୁର୍ଘଟଣା ଛଡାଇ ନେଲା ଗୋଡ଼; ଭାଙ୍ଗିଲାନି ମନୋବଳ, ଚମ୍ପିଆନ୍ ସୁଟର ବନିଲେ ସୁକାନ୍ତ
ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସମ୍ବଲପୁରର ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ ହରେଇ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Sambalpur Sukanta Sahu ସମ୍ବଲପୁର: ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସୁଟର ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ । କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି । ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ.. ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ.. ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟକୁ ଖୁସିରେ ପରିଣତ କରି ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଧନକଉଡ଼ାର ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ । ଯାହାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ ହରାଇଛନ୍ତି... କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତା:
ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ (47) ପେଶାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନ୍ସଟେବଲ । ପିଲାବେଳୁ ଖେଳ କୁଦ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା । 1999 ମସିହରେ ସେ ପୋଲିସ କାନ୍ସଟେବଲ ଭାବେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ତାଲିମ ନେବା ସମୟରେ ସେ ସୁଟିଂ (Shooting) ନେଇ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସୁଟର ହେବାପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳି ପାରିନଥିଲା । ଏହା ଭିତରେ ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଥିଲା । 6 ଏପ୍ରିଲ 2006 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହର ମାତ୍ର 5 ମାସ ପରେ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ସୁକାନ୍ତ । ଆଉ ସୁଟର ହେବାର ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ମଉଳିଗଲା ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସୁଟର୍ ହେବା ସ୍ବପ୍ନ:
2006 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ସେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ବାଇକ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଏକ ଟ୍ରକ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାଟିବାକୁ ପଡିଲା । ଗୋଡ଼ କଟିବା ସହ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଗଲେ । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶେଇ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅଫିସ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଥିଲା । କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୁଟର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ମରି ନଥିଲା । ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଛିଡା ଦେଇଥିଲା । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଟର ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ସୁକାନ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସୁକାନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ, ଆଉ ରାଇଫଲ ସୁଟିଂର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସୁଟର ହେବା ପାଇଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ପରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଲୁପାଲି ସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଭିଏସଏସ ସୁଟିଂ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସନଲ ସୁଟର ହେବାର ସବୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଶିଖାଯାଇଥିଲା । ବାସ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ସମର୍ଥନ କରି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ:
ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ସୁକାନ୍ତ କୁହନ୍ତି ଯେ, "2006 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ଉପରୁ କଟିଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ବହୁତ ସହାୟତା ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ମୋତେ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ନଦେଇ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଗଲା । ଛୋଟ ବେଳୁ ମୋର ସୁଟିଂ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ NCC ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି । ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ଏଠାରେ ମୋତେ ସୁଟିଂର ହୋଲଡିଂ, ଏମିଙ୍ଗ ଓ ଟ୍ରିଗର ପ୍ରେସିଂର ମୌଳିକ ତାଲିମ ମିଳିଥିଲା । ସେତେବେଳଠୁ ସୁଟିଂକୁ ନେଇ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରି ମୋତେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ମନୋବଳ ବଢ଼େଇ ଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ଆମ ସଂସାର ଭାସିଯିବ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି । ପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଲୁପାଲି ଠାରେ ଥିବା ଭିଏସଏସ ସୁଟିଂ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି । ମୋର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି । ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଏକାଗ୍ରତା, ଇଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ।"
ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସଫଳତା:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ସୁଟିଂ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ସେ ଭାଗ ନେଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ଏୟାର ୱିପନ ଓପନ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି । ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓପନ ସୁଟିଂ ଚମ୍ପିୟାନସିପ -2025ରେ ସେ ପୁଣି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ନ୍ୟାସନାଲ ରାଇଫଲ ଆସୋସିଏସନ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପନ ସୁଟିଂ ଚମ୍ପିୟନସିପରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏବେ ପୁଣି ଭୋପାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ସୁଟିଂ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଓଡିଶାର ଏକମାତ୍ର ପାରା ଆଥଲେଟ ସୁଟର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସୁକାନ୍ତ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୁକାନ୍ତ ସଫଳତା ସନ୍ଦେଶ:
ତେବେ ନିଜର ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସଫଳତା ନେଇ ସୁକାନ୍ତ ଗୋଟିର ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିବ । ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନପଢି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିହେବ ସେନେଇ ଉଦ୍ୟମ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବା ଦରକାର । କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ କଥା ନଶୁଣି ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ବଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । "ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ପାରା ଆଥଲେଟ ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳୁଛି । ଆଉ ଆଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।"
ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ହାତ:
କୁହାଯାଏ ପ୍ରତି ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ହାତ ତାଏ । ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ସାହୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ବେସ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରୀନା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ କଟିବା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ମନ ଦୁଃଖ କରି ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସଏସ ସୁଟିଂ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି । କାରଣ ସୁଟିଂ ଏମିତି ଏକ ଖେଳ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଇପାରିବ । ପରେ ସେ ସେଠାରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଏକାଡେମୀକୁ ଯାଇ ତାଲିମ ନେବା ସହ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ସେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।"
କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ସୁକାନ୍ତ:
ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଆଉ ସୁଟିଂରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସୁକାନ୍ତଙ୍କୁ କୋଚ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଉ ଜଣେ ସୁଟର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ପାଢ଼ୀ । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ପାଢ଼ୀ ଭିଏସଏସ ସୁଟିଂ ଏକାଡେମୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କର କହିବା କଥା "ସୁକାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଗୁଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ବାଜୁନଥିଲା । ସବୁ ଗୁଳି ଆଉଟ ଅଫ ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇ ସେ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମୁଁ 9 ମାସର ତାଲିମ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି । ସୁଟିଂ ପ୍ରତି ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା । ଏହା ସହ ପୋଲିସ ବିଭାଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖି ପାରିଥିଲେ । ସୁଟିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହାଇ ଲେଭେଲର ମେଡିଟେସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଜରିଆରେ ବ୍ରିଦିଙ୍ଗ ଟେକ୍ନିକ, ମସଲ ମେମୋରୀ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ, ସୁଟିଂ ସାଇକିଲ, ବଡି ବାଲେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଆଦି ଟେକନିକର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସୁଟର ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇଚାଲିଛନ୍ତି l"
ବାସ୍ତବରେ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଏଥେଲେଟ ରାମଦାସ ପଣ୍ଡା କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।
