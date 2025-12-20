ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ, କେଉଁ ଦେଳରେ ମିଶିବେ ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ମାନେ l 2018ରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ l ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଦୁତୀ ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ।
Published : December 20, 2025 at 11:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ l ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ସାରିଛନ୍ତି l କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ତାହା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା l ସେ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୨୮ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଅଲିମ୍ପିକ l ଖେଳରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି l
ପ୍ରଶ୍ନ- ରାଜନୀତି କରିବେ ଦୂତ ଚାନ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ?
ଉତ୍ତର- ଗତ ତିନିଦିନ ତଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଖେଳରୁ ଅବସର ପରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣାଇବି l ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳିଛି ସମାଜ ସେବା କରିଛି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡିଶା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି l ଗୋଟେ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ର ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନ ଥାଏ l ଖାଲି ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ହାସଲ କରିବା ବଡ କଥା ନୁହଁ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଛି l ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ପରିବାରର ମୋ ମାଆ ତିନି ତିନି ଥର ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିଲେ l ମୋ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ଯେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି l
ପ୍ରଶ୍ନ- ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ?
ଉତ୍ତର- 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଅଫର୍ ଥିଲା ବିଧାୟକ ଭାବେ ଟିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ମନା କରିଥିଲି l କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡା ଜଗତରେ ଅଛି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବି ନାହିଁ l ଯେହେତୁ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଅବସର ନେବାର ଅଛି ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେଉଁ ଦଳ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମୁଁ ସେହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବି l
ପ୍ରଶ୍ନ- ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଆରୋପ ?
ଉତ୍ତର- ଗୋଟେ କ୍ରୀଡାବିତ୍ କେବେ ଖେଳକୁ ଛାଡି ରହିପାରିବ ନାହିଁ l ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର, ପିଟି ଉଷା, ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଯେଉଁମାନେ ବଡ ବଡ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଖେଳୁ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଖେଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି l ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିବି l ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ l ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି l ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2028 ଏବଂ 2032 ଅଲମ୍ପିକ ରେ କିପରି ଯୋଗ ଦେବେ ତାଉପରେ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି l ମୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ପାଖାପାଖି 30 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି l ତା ଭିତରେ 15-20 ପିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି l
ପ୍ରଶ୍ନ- ଖେଳରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ନିଜର ସଫଳତା ପାଇ ପାରିବେ ?
ଉତ୍ତର- ଗୋଟେ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇ ପାରିବ l କାରଣ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ସଙ୍ଘର୍ଷ କାହାଣୀ କାହା ସହିତ ହୋଇ ନ ଥିବ l ମୋ କଥା ଉଦାହରଣ l ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଏ ଜାଗାରେ ପହଁଞ୍ଚିଛି l ରାଜନିତୀରେ ସମାନ l ଅନେକ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ଅନେକ ସୁନାମ ଏବଂ ଅନେକ ଦୁଇନାମ ମିଳିବ l
ପ୍ରଶ୍ନ- ରାଜନୀତି କଲେ ଖେଳକୁ ସମୟ ଦେବା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ?
ଉତ୍ତର- ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ବଡ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର