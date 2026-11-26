କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ହରିହର; ହାତର ଯାଦୁରେ ଅଳିଆ, ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଚମକ
ଆମେ ଅଳିଆ ଭାବି ଯାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ, ସେଥିରୁ ସେ ଗଢ଼ନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ! ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର କଞ୍ଚାମାଲ ହେଉଛି ଅଦରକାରୀ କାଗଜ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 26, 2026 at 4:39 PM IST
କଟକ: ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଚିର ସମ୍ଭାବନା । ଫିଙ୍ଗା କାଗଜରେ ସେ ଫୁଟାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ । କାଗଜକୁ କଳାର ରୂପ ଦେଉଥିଲେ, ଅବହେଳାକୁ ସମ୍ମାନ ହେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ହାତର ଛୁଆଁରେ ଅଳିଆ, ଆବର୍ଜନା ନୂଆ ରୂପରେ ଚମକୁଥିଲା । ଏଇ ଅଳିଆ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ସଜାଡି ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ । ଖାଲି ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆଜି 200 ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛି ହରିହରଙ୍କର ଏଇ ହାତର ଯାଦୁ ।
କେନ୍ଦୁଝରର ନିଆରା କାରିଗର ହରିହର ସୁତାର । ୬୬ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ହାତର ଯାଦୁକରୀ କାମକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଅଟକି ଯିବ । ଆମେ ଅଳିଆ ଭାବି ଯାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ, ସେଥିରୁ ସେ ଗଢ଼ନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ! ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର କଞ୍ଚାମାଲ ହେଉଛି ଅଦରକାରୀ କାଗଜ । ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ, ଖାତା ସରିଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ, କାମ ସରିଗଲେ ଠୁଙ୍ଗା ଫୋପାଡି ଦେଉ । ହେଲେ ହରିହର ଏହାକୁ ଗୋଟାଇ ନିଅନ୍ତି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶହ ଶହ ଘରକରଣା ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏହି ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ଆଜି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ କାରିଗରର ପରିଚୟ ଦେଇନାହିଁ ବରଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ରାହା ଖୋଲିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ, ଠୁଙ୍ଗା ବିକାଳିରୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ହେବା ଯାଏଁ ହରିହରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ...
ଅଠା,ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଓ ଅଦରକାରୀ କାଗଜକୁ ନେଇ ଗଢନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି
ଦିନେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତଚେ କଟୁଥିଲା ଜୀବନ । ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ଉପାସ ରହୁଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ସହ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା ବିକି ଘର ଚଳାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ଆଜି ସେହି ମଣିଷ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି । ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିର ଅଠା, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଆଉ ଅଦରକାରୀ କାଗଜ...ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଗଢନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି । ହରିହରଙ୍କ ସୃଜନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ସଜାଇବା ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ।
ହରିହରଙ୍କ ବାପା ଠୁଙ୍ଗା ବିକି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ବାପାଙ୍କର ଏ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖି ହରିହର ସହଯେଗର ହାତ ବଢାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ହରିହରଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ମନ କିଛି ନୂଆ ଖୋଜୁଥିଲା । ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଅଦରକାରୀ କାଗଜରୁ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ।
ସମ୍ବଳ ନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆବର୍ଜନାରୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ
ହରିହର କହନ୍ତି, "ଆଜି ଅଛି, କାଲି ନଥିବି । ଏମିତି କାମ କରିବି, ମଲା ପରେ ବି ଲୋକେ ମତେ ମନେ ପକାଇବେ ।" ଏମିତି କିଛି ଭାବି ଏହି ନିଆରା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ହରିହର କହନ୍ତି, 'ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଆବର୍ଜନାରୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର ରି ଆଗେଇଲି ।' ସାଧାରଣ ଲୋକ ବାହାରେ ପିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଅଦରକାରୀ କାଗଜକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ । ଏହାକୁ ପାଣିରେ ମିଳାଇଲେ । ଅଠା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ସହାୟତାରେ ତିଆରି କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ଼୍ରୀ । ଆବଶ୍ୟକ ଅଠା ପୁଣି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଘର ଘର ବୁଲି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଅନେକ ସମୟରେ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବୋଲି ହରିହର କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଧଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲି ବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କାରଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ଳାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲିବା ପରେ ଏହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ପକାଯାଏ । ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରୁ ଧଳା ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ହରିହର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସବାଇ ଘାସ କାରିଗରି ଏବଂ ଶାଢୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୁମିତ୍ରା ଓ କମଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଓଡ଼ିଶା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ
ଏହି କାମ ସହ ପଥର କାମ, ମୂତ୍ତି ତିଆରି କାମ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ। ତେଵେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିବାରୁ ଏହାରି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ । ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ହେବାରୁ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଏହି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିବା ସହ ହରିହରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ସମୟ କ୍ରମେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ବି ହେଲା । ପରେ ପରେ ଓରମାସ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବା ହରିହର କହିଛନ୍ତି ।
ପିଲାବେଳୁ ମୋର କାଗଜ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଆଜି କାଗଜ ପରିଚୟ ଦେଲା
ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ କରି ହରିହର କହନ୍ତି, 'ପିଲାବେଳୁ ମୋର କାଗଜ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା । କାହିଁକି କେଜାଣି, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କାଗଜକୁ । ଟିକିଏ ବଡ ହେବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କାଗଜ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି । କାରଣ ମୋ ବାପା କାଗଡ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ଆମକୁ ଚଳାଉଥିଲେ । କାଗଜ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲପାଇବା ଆହୁରି ବଢିଗଲା । ଶେଷରେ ସେଇ କାଗଜ ମୋତେ ଆଜି ପରିଚୟ ଦେଇଛି ।'
ହରିହରଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସୁତାର କହିଛନ୍ତି, 'ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି କାମ ଶିଖି ମୁଁ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଉଛି । ଚାକିର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଚି ଆଉ ସମ୍ମାନ ବି ମିଳୁଛି ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି: ଓଡ଼ିଶା କଳା ବଖାଣିବ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର
ହରିହରଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ରଶ୍ମି ଶା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, 'ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା । ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ସୁତାର ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ହୋଇ ପାରିଛି । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଏହି କାମ କରୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ମାସରେ ମତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି । ମୁଁ 17 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ସହ ରହି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛି ।'
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ହରିହରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ । ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ସହ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ସେଲ୍ଫି ବି ନେଉଛନ୍ତି । ସ୍ମୃତି ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ଏହି ଷ୍ଟଲ ବେଶ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି । ତାଙ୍କ ହାଚ ତିଆରି ପ୍ରତ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି । ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇ ପାରିବ କେବେ ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିବେନି ।
ସେହିପରି ସେଲିନା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ହାତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମାଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ତାହା କେବେବି ଜାଣି ନଥିଲି । ଏପରି କାରିଗରୀକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସହିତ କରିବା କଥା । ଏହା ଦ୍ଵାରା କାରିଗରମାନଙ୍କ ମନ ବଳ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ