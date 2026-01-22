ETV Bharat / state

ସାର୍‌ରୁ ସେବକ: 23 ବର୍ଷ ଧରି ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ତାରାକାନ୍ତ

2003ରୁ ଗୋ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା । ନିସ୍ବାର୍ଥ ସେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Teacher Turn Protect Cow
ସାର୍‌ରୁ ସେବକ: ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ତାରାକାନ୍ତ, ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ନିସ୍ବାର୍ଥ ସେବା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 22, 2026 at 4:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Tarakanta Behera, ଭୁବନେଶ୍ବର: ସିନ୍ଦୂରା ଫାଟେ... ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି...ପିଲାଙ୍କ ସାର୍‌ ସାର୍‌ ଡାକରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳ...ହାତରେ ଚକ୍‌ଖଡି ଧରି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ପକାନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ପେଶା, କିନ୍ତୁ ହମା ରଡିରୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଗୋ-ମାତାର କଷ୍ଟ । କେଉଁଠି ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରି ହୋଇଯାଏ ... ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଦେବଦୂତ ହୋଇ ... ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ ଗତ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲା ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଆସୁଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷୀୟ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା । ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ, ନିଶା ପଶୁ ସେବା । ଏହାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିନେଇଛନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ । ଏହି ମହତ କାମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ‘ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ତାରାକାନ୍ତ’ଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...

ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଷଣ୍ଢ , ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପଶୁ ସେବା

2003 ମସିହା କଥା, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥାନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ । ଘର ପାଖରେ ଏକ ରୋଗିଣା ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିଥିଲେ । ଷଣ୍ଢର ସିଂଘ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିଲା । ଗାଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାରାକାନ୍ତ ଷଣ୍ଢର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଷଣ୍ଢ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିଲା । ବାସ୍‌ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୁଲା ଅସୁସ୍ଥ ଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାରାକାନ୍ତଙ୍କ ସେବା ମନୋଭାବ ।

Teacher Turn Protect Cow
ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ତାରାକାନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଶୁ ସେବା ନିଶା:
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା । ପେଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ । ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ । ହେଲେ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ। ରାସ୍ତାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈ ଗୋରୁ କିମ୍ବା ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବିକଳ ହୋଇଯାଏ । ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହାତରେ ଔଷଧ ଧରି ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା । ଖାଲି ଚିକିତ୍ସା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀଟି କେମିତି ଭଲ ହେବ ଓ ପୁଣି ଚଲାବୁଲା କରିବ, ସେସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖନ୍ତି । ପ୍ରତି ଦିନ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲା ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ କୁହନ୍ତି ।

Teacher Turn Protect Cow
ଦୁଇ ବାଛୁରୀଙ୍କ ସହ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)

ଗୋପାଳ ପରିବାରରୁ ଗୋ ସେବା :
ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପଥରଗାଡ଼ିଆରେ ସପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ । ଭାସ୍କର ବେହେରା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ବେହେରାଙ୍କ ୪ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ତାରାକାନ୍ତ । ଘରେ ବାପା , ମାଆ, ପତ୍ନୀ ଓ ଦେଢ ବର୍ଷର ଝିଅ । ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ମା' ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାଟି ବେଳୁ ପଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ ।


୨୩ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ପକେଟରୁ ସେବା:

୨୦୦୩ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଦିନ ହେଉ ଅବା ରାତି, ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ, କେଉଁଠି ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈ, ଷଣ୍ଢ, ବାଛୁରୀଙ୍କ ଖବର ମିଳେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି । ଖାଇବା, ପିଇବା ଭୁଲି ସେ ଗୋରୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି । ସେବା ମନୋଭାବ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ହେଲେ ଏସବୁକୁ ତାରାକାନ୍ତ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଜୀବନ ବି ମଣିଷ ଜୀବନ ସହ ସମାନ । ପ୍ରତି ମାସକୁ ସେ ଶତାଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଗୋରୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ନିଜ ଦରମାରୁ କାଟି ସେ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତି । ୨୩ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଈ, ଗୋରୁ ଓ ଷଣ୍ଢଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେ କରିସାରିଲେଣି ।

Teacher Turn Protect Cow
ମାଙ୍କଡଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି, ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ:ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚନ୍ଦକା, ବାରଙ୍ଗ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋନ ଆସେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେ ପେଶାଦାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ ବହନ କରନ୍ତି । କେବଳ ଗୋ ସେବା କାହିଁକି କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କିଛି ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 2ରେ ତାରାକାନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । " ସମ୍ମାନ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି । ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ସରୁନାହିଁ । ଶେଷ ନିଃଶ୍ବାସ ଯାଏ ସେ ଏହି କାମ କରିବେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା


ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ:
ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, " ଗୋ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥଠୁ ଅଧିକ ମନ ଦରକାର । ରୋଜଗାରର ଅଧା ଅର୍ଥ ଗୋ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଏ । ଏହା ସହିତ କିଛି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ।’

Teacher Turn Protect Cow
କ୍ଲାସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ତାରାକାନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)


ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ:
ପଥର ଗାଡ଼ିଆରେ ତାରାକାନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ । ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୫ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ୨୦୦୮ରେ ଯୁକ୍ତ ୩ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରୁ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଟି ଓ ବିଇଡି ( CT and BED) କରି ୨୦୧୫ରୁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ:
ତାରାକାନ୍ତଙ୍କ ଗୋ ସେବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ବାପା ଭାସ୍କର ବେହେରା । ସମୟ ବାହାର କରି ଗୋ ସେବା କରିବାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ତାରାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା କୁହନ୍ତିି। ।’

ପରିବାର ପଛ, ସେବା ଆଗ:
ମାଆ ଦ୍ରୌପଦୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଜୁଆଡୁ ଯେତେ ରାତିରେ ଫୋନ ଆସିଲେ ସେ ବାହାରି ଯାଏ । ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଭୟରେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣେ ନାହିଁ । ଗାଈ ଗୋରୁ ନିଜର କଷ୍ଟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗୋ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସହ ସମାନ ।’

ଗୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା:
ଗୋ ସେବାରେ ତାରାକାନ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ । ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାରାକାନ୍ତ ସାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"

Teacher Turn Protect Cow
ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ଅବସର (ETV Bharat Odisha)

ଘାସ ଚାଷ କରିବାକୁ ତାରାକାନ୍ତଙ୍କ ଯୋଜନା:

ତାରାକାନ୍ତ କୁହନ୍ତି, 'ସହର ବଢିବା ସହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ । ଗୋରୁଙ୍କ ଚରିବା ଲାଗି ଘାସ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି । ତେଣୁ ଚଳିତବର୍ଷରୁ ଗୋ ବଂଶଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘାସ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । '

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତ ମା'ର ସେବା: ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, 4 ବର୍ଷରେ 40 ପାଇଲେଣି ଚାକିରି

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ PhD କରିବେ କିନ୍ନର ଦୀପ୍ତି: ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆଶାବାଡି ସାଜିଥିଲେ ମା’

ନିଆରା ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ସାର..ସ୍କୁଲ ମାଡୁ ନ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭରିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାର ସ୍ୱପ୍ନ

ଶତାୟୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଦେଉଳ ଗଢା ନିଶା, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧାଗଢା ମନ୍ଦିର

କାଠ ଖେଳନାରୁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ, କାଠ କଳାରେ ମାହିର 'ମହିଳା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରମିଳା ମହାରଣା'

ମାନବିକତା ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ । କେବଳ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରାଥମିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ । ଏହାକୁ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତାରାକାନ୍ତ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

GO SEVAK TARAKANTA BEHERA
ଗୋ ସେବକ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା
STRAY COW SERVICE
TEACHER TURNED SOCIAL WORKER
TARAKANTA BEHERA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.