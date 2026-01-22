ସାର୍ରୁ ସେବକ: 23 ବର୍ଷ ଧରି ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ତାରାକାନ୍ତ
2003ରୁ ଗୋ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା । ନିସ୍ବାର୍ଥ ସେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : January 22, 2026 at 4:49 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Tarakanta Behera, ଭୁବନେଶ୍ବର: ସିନ୍ଦୂରା ଫାଟେ... ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି...ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ ସାର୍ ଡାକରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳ...ହାତରେ ଚକ୍ଖଡି ଧରି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ପକାନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ପେଶା, କିନ୍ତୁ ହମା ରଡିରୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଗୋ-ମାତାର କଷ୍ଟ । କେଉଁଠି ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରି ହୋଇଯାଏ ... ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଦେବଦୂତ ହୋଇ ... ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ ଗତ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲା ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଆସୁଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷୀୟ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା । ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ, ନିଶା ପଶୁ ସେବା । ଏହାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିନେଇଛନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ । ଏହି ମହତ କାମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ‘ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ ତାରାକାନ୍ତ’ଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...
ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଷଣ୍ଢ , ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପଶୁ ସେବା
2003 ମସିହା କଥା, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥାନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ । ଘର ପାଖରେ ଏକ ରୋଗିଣା ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିଥିଲେ । ଷଣ୍ଢର ସିଂଘ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିଲା । ଗାଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାରାକାନ୍ତ ଷଣ୍ଢର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଷଣ୍ଢ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିଲା । ବାସ୍ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୁଲା ଅସୁସ୍ଥ ଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାରାକାନ୍ତଙ୍କ ସେବା ମନୋଭାବ ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଶୁ ସେବା ନିଶା:
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା । ପେଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ । ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ । ହେଲେ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ। ରାସ୍ତାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈ ଗୋରୁ କିମ୍ବା ଷଣ୍ଢଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବିକଳ ହୋଇଯାଏ । ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହାତରେ ଔଷଧ ଧରି ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା । ଖାଲି ଚିକିତ୍ସା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀଟି କେମିତି ଭଲ ହେବ ଓ ପୁଣି ଚଲାବୁଲା କରିବ, ସେସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖନ୍ତି । ପ୍ରତି ଦିନ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲା ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେବଦୂତ କୁହନ୍ତି ।
ଗୋପାଳ ପରିବାରରୁ ଗୋ ସେବା :
ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପଥରଗାଡ଼ିଆରେ ସପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ । ଭାସ୍କର ବେହେରା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ବେହେରାଙ୍କ ୪ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ତାରାକାନ୍ତ । ଘରେ ବାପା , ମାଆ, ପତ୍ନୀ ଓ ଦେଢ ବର୍ଷର ଝିଅ । ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ମା' ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାଟି ବେଳୁ ପଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ ।
୨୩ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ପକେଟରୁ ସେବା:
୨୦୦୩ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଦିନ ହେଉ ଅବା ରାତି, ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ, କେଉଁଠି ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈ, ଷଣ୍ଢ, ବାଛୁରୀଙ୍କ ଖବର ମିଳେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି । ଖାଇବା, ପିଇବା ଭୁଲି ସେ ଗୋରୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି । ସେବା ମନୋଭାବ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ହେଲେ ଏସବୁକୁ ତାରାକାନ୍ତ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଜୀବନ ବି ମଣିଷ ଜୀବନ ସହ ସମାନ । ପ୍ରତି ମାସକୁ ସେ ଶତାଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଗୋରୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ନିଜ ଦରମାରୁ କାଟି ସେ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତି । ୨୩ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଈ, ଗୋରୁ ଓ ଷଣ୍ଢଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସେ କରିସାରିଲେଣି ।
ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ:
ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, " ଗୋ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥଠୁ ଅଧିକ ମନ ଦରକାର । ରୋଜଗାରର ଅଧା ଅର୍ଥ ଗୋ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଏ । ଏହା ସହିତ କିଛି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ।’
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ:
ପଥର ଗାଡ଼ିଆରେ ତାରାକାନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ । ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୫ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ୨୦୦୮ରେ ଯୁକ୍ତ ୩ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରୁ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଟି ଓ ବିଇଡି ( CT and BED) କରି ୨୦୧୫ରୁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ:
ତାରାକାନ୍ତଙ୍କ ଗୋ ସେବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ବାପା ଭାସ୍କର ବେହେରା । ସମୟ ବାହାର କରି ଗୋ ସେବା କରିବାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ତାରାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା କୁହନ୍ତିି। ।’
ପରିବାର ପଛ, ସେବା ଆଗ:
ମାଆ ଦ୍ରୌପଦୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଜୁଆଡୁ ଯେତେ ରାତିରେ ଫୋନ ଆସିଲେ ସେ ବାହାରି ଯାଏ । ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଭୟରେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣେ ନାହିଁ । ଗାଈ ଗୋରୁ ନିଜର କଷ୍ଟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗୋ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସହ ସମାନ ।’
ଗୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା:
ଗୋ ସେବାରେ ତାରାକାନ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ । ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାରାକାନ୍ତ ସାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
ଘାସ ଚାଷ କରିବାକୁ ତାରାକାନ୍ତଙ୍କ ଯୋଜନା:
ତାରାକାନ୍ତ କୁହନ୍ତି, 'ସହର ବଢିବା ସହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ । ଗୋରୁଙ୍କ ଚରିବା ଲାଗି ଘାସ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି । ତେଣୁ ଚଳିତବର୍ଷରୁ ଗୋ ବଂଶଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘାସ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । '
ମାନବିକତା ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ । କେବଳ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରାଥମିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ । ଏହାକୁ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତାରାକାନ୍ତ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର