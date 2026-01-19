ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର ଭାବେ PhD କରିବେ ଦୀପ୍ତି: ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆଶାବାଡି ସାଜିଥିଲେ ମା’
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର ଭାବରେ PhD କରିବେ କିନ୍ନର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର । କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଯାତ୍ରା ? ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ?
Published : January 19, 2026 at 9:01 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
First Transgender PhD student Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ଏ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି...ସଂଘର୍ଷ ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ...କେବେ ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ.. ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ସଂଘର୍ଷ ସଫଳତାରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବ.." ଏ କଥା ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରୁ ବାହାରି ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କର । ଯିଏ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ କିନ୍ନର ଭାବରେ PhD କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କିଏ ଦୀପ୍ତି ମହାପାତ୍ର ? କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଯାତ୍ରା ? ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
କିଏ ଦୀପ୍ତି ମହାପାତ୍ର ?
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 25 ବର୍ଷୀୟା ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଦୀପ୍ତି ମହାପାତ୍ର । ପରିବାର କହିଲେ ବାପା, ମାଆ ଓ ନିଜେ ଦୀପ୍ତି । ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହିଁ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ । 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ନାତକତ୍ତୋର (M.A) କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ବାଣୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ପିଜିରେ ଆଡମିଶନ କରିଥିଲେ । ସ୍ନାତକତ୍ତୋର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପରେ B.ed ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ NET ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ JRF ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ PhD କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ ମଡେଲ:
ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ ମଡେଲ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି । ଜୀବନରେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ଅନ୍ୟ କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି । କିନ୍ନରମାନେ କେବଳ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଓ ରୂପଜୀବୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ । ସେମାନେ ବି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ ଭଳି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ଚାଲି ପାରିବେ ବୋଲି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି । ଏହାସହ ସମାଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା । ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ରହିଛି ତେବେ କେବେ ହେଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ ।"
ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନରୁ ସାଜିଲେ ଦୀପ୍ତି:
ଦୀପ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ କିନ୍ନର । ଯେତେବେଳେ ସେ ଧିରେ ଧିରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଝିଅଙ୍କ ଭଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଛୋଟ ସମୟରୁ ଝିଅଙ୍କ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଚୁଡି, ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ସେ ନିଜକୁ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଟାହିଟାପରା ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଦୀପ୍ତି ଘରର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିବାରୁୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକ ବି ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ । ପରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ।
ଦୀପ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଜୀବନ ହେଉଛି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ । ଜୀବନରେ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ରାସ୍ତାରେ, ରାସ୍ତାର ପ୍ରତି ପାଦରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛି । ଏ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟମୟ ଆଉ କଣ୍ଟକିତ । ଏହା ଭିତରେ ଲଢେଇ କରି, ସମାଜରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ସମାଜରେ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ । ତଥାପି ମୁଁ କେବେ ହାରି ନାହିଁ... ସବୁ ବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । ଏଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବି ।"
କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ୍ତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ କିଭଳି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ନରମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ସହ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି । ଆଉ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଆଶା ବାଡ଼ି ସାଜିଥିଲେ ମାଆ । ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ।
ଦୀପ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଜୀବନରେ କିଛି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ । ମୋର ସବୁ ଅବଶୋଷକୁ ମୋ ମାଆ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେ ଅସୁବିଧା, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ସବୁ ବେଳେ ମୋ ମାଆ ମୋ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତି । ମୋ ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଗୁରୁଜନ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମୋ ପଛରେ ସବୁ ବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ବଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ।"
ସଂଘର୍ଷ କେବେ ହେଲେ କମିବ ନାହିଁ:
ଦୀପ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ସଂଘର୍ଷ କେବେ ହେଲେ କମିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥାଉ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆମକୁ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କମିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କିନ୍ନରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜ ସଚେତନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମର ସଂଘର୍ଷ କମିବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାଜରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି । କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଛୋଟ ନଜରରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସମାଜକୁ କେବେ କାହାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରହୁ:
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଜାଗା ନାହିଁ । ଅନେକ କଲେଜରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ନଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ କିନ୍ନର ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଦୀପ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଡମିଶନ ବେଳେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ବିକଳ୍ପ ରହୁ । ବିକଳ୍ପ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉଥିବା କିନ୍ନରମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଆଶା ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ ।"
ପୁଅରୁ ଝିଅ ହେବାର ଯାତ୍ରା:
କିନ୍ନର ବୋଲି ନିଜକୁ ଖରାପ ଭାବିନାହାନ୍ତି କି କେଉଁଠାରେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଦୀପ୍ତି । ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଦୀପ୍ତି ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ପୁଅରୁ ଝିଅକୁ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର, ସାମାଜର ଟାହିଟାପରାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୌରବ:
ଜଣେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ PhDରେ ଆଡମିଶନ କରିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସରମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ PhD କରିବା ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା । ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ? କ'ଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ? ସେନେଇ ଦୀପ୍ତି ଗବେଷଣା କରିବେ ।
ପ୍ରଫେସର ଡ଼ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଫଳନ । ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଦୀପ୍ତି ଗବେଷଣା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ନେଇ ମନରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ । ଆମ ପାଖରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ପ୍ରତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ସାହଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ତେବେ ସମାଜରେ ସାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ।"
ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଆଗ୍ରହ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀମାନେ ଧିରେ ଧିରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କକରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମଲେଖା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତ ୪ଟି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଦେଖିଲେ ୨୦୨୧-୨୨ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସର୍ଭେ (All India Survey on Higher Education)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା ବଢ଼ଛି ।
କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି:
- ୨୦୨୦-୨୧ରେ ୪ ଜଣ
- ୨୦୨୧-୨୨ରେ ୨୪ ଜଣ
- ୨୦୨୨-୨୩ରେ ୫୫ ଜଣ
- ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୦ ଜଣ
- ୨୦୨୪ -୨୫ରେ ୨୧ ଜଣ
ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଜିବି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖେ ସମାଜ । ମାଇଚିଆ...ହିଞ୍ଜଡା.. କିନ୍ନର କହି ଟାପିଟାପରା କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ । ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ ଯେ, କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଜଣେ କିନ୍ନର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବ, ନଚେତ ରୂପଜୀବୀ ହୋଇଥିବ । କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଟାହିଟାପରା ଶିକୁଳିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ସଂଘର୍ଷର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ।
