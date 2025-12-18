ପିଟି ଉଷା ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ଏବେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଥଲେଟରୁ ମେଣ୍ଟର ଦୌଡ଼ରାଣୀ ରେଖା ଦେ ...
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି 48 ବର୍ଷୀୟା ଆଥଲେଟ୍ ଏବଂ କୋଚ୍ ରେଖା ଦେ । 6ଟି ଜାତୀୟ ଏବଂ 3ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା ।
Published : December 18, 2025 at 5:36 PM IST
REKHA DEY ATHELETE TO MENTOR ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନେ ସମାଜ, ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ଦୃଢ ମନୋବଳ ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥାଏ । ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ସର୍ବଦା କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି କଣ୍ଟକିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର 48 ବର୍ଷୀୟା ଆଥଲେଟ୍ ତଥା କୋଚ୍ ରେଖା ଦେ ।
ଦିନେ ଟେଲିଭିଜନରେ ପିଟି ଉଷାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖେଳରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରେରଣା । ତାଙ୍କ ପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ମ । ଯାହା ସତ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହିତ ଅନେକ ପଦକ ଓ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ରେଖା ଦେଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସେତେ ସହଜ ନ ଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାଠାରୁ ନେଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଏବେ ଆହୁରି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହିଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଜାଣିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ରେଖା ଦେଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ବିଜୟଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ।
ମିଳି ନଥିଲା ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ:
1992-93 ମସିହାର ସମୟ । ଟେଲିଭିଜନରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଚାଲୁଥାଏ । ଦୌଡରାଣୀ ପିଟି ଉଷା ଟ୍ରାକରେ ଦୌଡି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ରେଖା । ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପ୍ରତି ରେଖାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଦୁର୍ବଳତା । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରେଖାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦିଆଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଖେଳ ପ୍ରତି ରେଖାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ବାପା- ମଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଥିଲେ । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ରେଖା । ନିଜ ଖେଳରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଚିଏ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରି ଚାଲିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଓ ସଫଳ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଥେଲେଟ ସହିତ କୋଚ୍ ଭାବେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l
ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦିଅନ୍ତି ରେଖା:
ରେଖା ଦେଙ୍କ ଜୀବନର ନିଶା ଓ ପେସା ଉଭୟ ହେଉଛି ଖେଳ । ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁରର ବଙ୍ଗାଳୀପଡ଼ାରେ । ଏବେ ତାଙ୍କ ବୟସ 48 ବର୍ଷ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଠାରେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଷ୍ଟାଡିଅମର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ରେସିଂ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ଟ୍ରିପଲ ଜମ୍ପ, ଜାଭଲିନ ଥ୍ରୋ ଆଦି ଖେଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକନିକ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ରେଖା, ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦିଅନ୍ତି l ତାଙ୍କର କୋଚିଂ ପାଇ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା, ସ୍କୁଲ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଚୟନ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ।
ରେଖାଙ୍କ ସଫଳ ଯାତ୍ରା:
50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଅନେକ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରେଖା । କେବଳ ଜାତୀୟ ନୁହେଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ କୃତିତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ତଥା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବହୁ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି...
1:2018ରେ ମାଲେସିଆରେ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ ପ୍ୟାସିଫିକ ଗେମ୍ରେ 200 ମିଟର ରେସ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ
2: 2019ରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟିକ୍ ଗେମ୍ରେ 3ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଓ ଗୋଟିଏ ସିଲଭର ମେଡାଲ
3: 2025ରେ ମାଲେସିଆ କ୍ବାଲାଲମ୍ପୁରରେ ମାଷ୍ଟର ଓପନ ଆଥଲେଟ ଗେମ୍ରେ ଟ୍ରିପଲ ଜମ୍ପ ଓ 100 ମିଟର ରେସ୍ରେ ଗୋଲଡ ଓ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ
ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଶା ପାଇଁ ଘରେ ମାନିଲେ:
ପିଲାଟିବେଳୁ ରେଖା ଦେଙ୍କର ଦୌଡ଼, ଲମ୍ବ ଡିଆଁ(Long Jump), ଟ୍ରିପଲ ଜମ୍ପ(Triple Jump) ଆଦି ଖେଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା । ନିଜର ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇ ରେଖା ଦେ କୁହନ୍ତି," ପିଟି ଉଷା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା । ଜଣେ ଝିଅ ହୋଇ ସେ ଯଦି ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ । ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖି ମୁଁ କ୍ରୀଡାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଧାବକ ହେବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି l ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଓ ମାଆ ମୋତେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ଓ ପାଠପଢାରେ ମନ ଦେବାକୁ କହୁଥିଲେ । ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ମୋର ନିଶାକୁ ଦେଖି ମାଆ ମୋତେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଖେଳିବାକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ।"
ବିଫଳତା ପରେ ସଫଳତା:
ସମ୍ବଲପୁରର ଫୋର-ସି ପଡିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ Women Festivalରେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ରେଖା l ସେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ Women Festivalରେ ସେ, 100 ମିଟର ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି କଟକ ପ୍ରତିଯୋ ଗିତା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । 1994ରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି l ସେଠାରେ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଥିଲେ ସୁସ୍ମିତା ଦତ୍ତ । ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ରେଖା l " ସେତେବେଳେ କେବଳ 100 ମିଟର ଓ 200 ମିଟର ରେସ୍ ଓ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲି । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିପଲ ଜମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଓ 3ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ମେଡାଲ ଜିତିଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଖା ଦେ।
'ମୁଁ ନିଜର Personal Best ଦେଉଛି':
ରେଖା 15 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ କୋଚିଂକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଆମ କୋଚ୍ ରେଖା ମାମ୍ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେଡାଲିଷ୍ଟ । ମୁଁ ଏଠାରେ 800 ମିଟର ଓ 1500 ମିଟର ରେସ୍ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେଉଛି l ଏଠାରେ କୋଚିଂ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛି l ଏବେ ବହୁ ଖେଳରେ ମୁଁ ନିଜର Personal Best ଦେଉଛି l ରେଖା ମାଡାମଙ୍କ କୋଚିଂରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି । "
ରେଖା ମାଡାମ୍ଙ୍କ ସଫଳତା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ:
ରେଖା ଦେଙ୍କ ନିକଟରେ 2023ରୁ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରଧାନ l ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା " ମାଡାମ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲର କୋଚିଂ ଦିଅନ୍ତି l ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ଉପରେ ଅବିଭାବକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ରେଖା ମାଡାମ୍ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ । "
ରେଖାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଦ୍ବିତୀୟ:
ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଖା ଦେଙ୍କ କୋଚିଂ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବିଭାବକ ଦୁଲାଲ ରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ରେଖା ଦେଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଜାଣିଛି । ସେ ଛୋଟବେଳୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି l ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନାହିଁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିଥୀ କୋଚ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି l ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ରେଖା ଦେ... ଆଥଲେଟରୁ ମେଣ୍ଟର । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତାରେ ଅଟକି ଯାଇନି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା । ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର