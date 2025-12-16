ଅଦରକାରୀରୁ ଅପୂର୍ବ କଳାକୃତି: ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟ୍ସରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୀବ
50 ବର୍ଷୀୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ । ଅଦରକାରୀ ଲୁହାରୁ ତିଆରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ୧୦ କେଜି ଓଜନର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ୨୦ ଦିନ ।
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Sanjib Biswal Sculptor କଟକ: ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ... ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପୁରୁଷ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏପରି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ । ଯାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଆମେ ପିଙ୍ଗି ଦେଉ ... ସେଥିରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଗଢି ତୋଳନ୍ତି କଟକର 50 ବର୍ଷୀୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ । ତାଙ୍କ କଳାକୃତି କଥା କୁହେ, ମନ ମୋହିନିଏ । ଯିଏ ଦେଖେ ସିଏ କୁହେ ବାଃ..ଚମତ୍କାର, ସୁନ୍ଦର, ନିଖୁଣ ।
କିଏ ପିଙ୍ଗିଦିଏ, ସେ ଗଢି ଦିଅନ୍ତି ...
ପୁରୁଣା ଲୁହା ହେଉ କି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ , ୱାସର, ଗାଡ଼ିର ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଏ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଆମେ ପିଙ୍ଗି ଦେଉ । କିନ୍ତୁ ଆବର୍ଜନାରୁ ସର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ । କେଉଁଠି ଟିକେ ଭଙ୍ଗା ପୁରୁଣା ଲୁହା ପାଇଲେ, ସେଥିରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ । ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ।
କିପରି ଆସିଲା ମନକୁ ଭାବନା ?
1993 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ କରିବା ପରେ ବି.କେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଖିଲେ ସଞ୍ଜୀବ । ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଜର ଗାଡିର ମରାମତି ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ଯାଇଥିଲେ । ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅନେକ ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ନଟ, ବୋଲ୍ଟ, ଗାଡିର ପାର୍ଟସ ଦେଖି ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଓଲଡିଂ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରି ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୀବ ।
ପ୍ରଥମେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି:
ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ଏକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲି । ପରେ ଭଙ୍ଗା ବାଲଟି, ହାଣ୍ଡି, କଢେଇ, ଚାମଚରୁ ସୁନ୍ଦର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।’
ନୂଆ ଓ ନିଆରା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ନିଶା:
ଭଲ ଲାଗିଥିବା କାମକୁ ସେ ପେଶା କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ସନ୍ଧାନରେ ଥାଆନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ । ତେବେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ବ୍ରୋଞ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କଟକର ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପଥର କଳାକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ:
ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୋଟ ୧୦ କେଜିର ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୨୦ ଦିନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଲାଗିଥିବା କୁହନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ କଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ?
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ, ‘ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ,ୱାସର୍, ପ୍ଲଗ,କଂକ୍ରିଟ କଟର ବ୍ଲେଡ, ବୁଲେଟ ଚେନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଲୌହ ଶିଳ୍ପରେ ବେଶ୍ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ସବୁ ଲୁହା ଜିନିଷକୁ ଖଞ୍ଜି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି ୨୦ ଇଞ୍ଚ । ବାଇକର ପ୍ଲଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । କଟର ବ୍ଲେଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗାଡିର ଚେନରେ ହାର ଯାହାକି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ । ମୂର୍ତ୍ତିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ବୋଲି ସଞ୍ଜୀବ କୁହନ୍ତି ।
ଡିମାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି:
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଥିବା କୁହନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ । ' ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଦାମ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ କ୍ରୋମିୟମ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହା ବହୁତ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହୋଇଯିବ । ଏହାକୁ କ୍ରୋମିୟମ କରିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଯିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ' ବୋଲି କୁହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ।
ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ସଞ୍ଜୀବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମଧୁପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି । 6 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଘରର ସାନ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସଞ୍ଜୀବ କଟକରେ ଆର୍କିଟେକଚର୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା:
ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗଢିବା ସହ କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ । ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ କଳାକୃତିକୁ ନେଇ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ହେମନ୍ତ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ଲୋକେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ପିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଏହା ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଶିଖି କିଛି କରିଲେ କଟକର ନାଁ ରହିବ ।’
