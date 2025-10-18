ETV Bharat / state

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା: 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି 'କାଳିଆ' ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୟାଲ

78 ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିିନିୟର ଦୟାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ । ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣାରେ ଘରେ ଘରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ।

October 18, 2025

ସ୍ସେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Dayal Chandra Das Jagannath Idols ବାଲେଶ୍ୱର: 'କାହାଠୁ ତୁଳି ଧରିବା ଶିଖିନି, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୋ ମାଷ୍ଟର ... କାଳିଆର ସେବା କରି ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ ...'। ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଖନେଇ ଯାଉଛି, ଦେହ ଥରି ଯାଉଛି ହେଲେ ଥମିନି ହାତ । ଥର ଥର ହାତରେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମା । ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଯେ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖିଲେ କେହି କହିବେନି ଏହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 78 ବର୍ଷୀୟ ଦୟାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ।

କିଏ ଏହି ଦୟାଲ ଚନ୍ଦ୍ର:

ଦୟାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁଳୀ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଢିବାକୁ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିଳ୍ପୀ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି । ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ତାଲିମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତୁଳୀରେ ଗଢିଉଠେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ଚିରା କାଗଜ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏକ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଭାବ ବାନ୍ଧି ଚିରା କାଗଜରେ ଗଢି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । କାଗଜ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦାମି ଅଠା ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମଇଦା ଅଠା । ପେନସନ ଟଙ୍କାରେ ତୁଳୀ, ରଙ୍ଗ, ମାଳି, କପଡ଼ା ଆଦି କିଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦାନ କରନ୍ତି । ଆଉ ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ଖୁସି ।

ଦୟାଲଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପଛର କାହାଣୀ
:ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ । ଦାୟାଲ ଯେତେବେଳେ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ୨ ଗୋଡ଼ ଅକାମି ହୋଇଗଲା । ସେ ଅଫିସରୁ ଆସି ବାହାରକୁ ଏତେଟା ଯିବା ଆସିବା କରି ପାରୁନଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଓ ଭଲପାଇବା । ଦିନେ ତାଳଚେରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଳିରେ ଗଢୁଥିବା କଥା ସେ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ । ଅଭିମାନରେ ନିଜେ ଘରକୁ ଆସି ଚିରା କାଗଜ, ପେଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଢିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଅଳତା, କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସେ ୬ ମାସରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପାରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ତୁଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୟାଲଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପ୍ରେମ ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା( South Africa) ରେ ରହୁଥିବା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଦୟାଲଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଛନ୍ତି । ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦୟାଲଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୫୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଗଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କେବେ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଦୟାଲ ।

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି :
ଦୟାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ବାବଦରେ ନା କାହା ପାଖରୁ କେବେ କୌଣସି ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି କି କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ସେ ଚିରା କାଗଜ, ପେଟି, ଡବା, ସୋଲ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବାପାଇଁ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହାସହ କାଗଜକୁ ଭିଯାଇ ସେଥିରେ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମଇଦା ଅଠା ମିଶାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ମାଳି, ଲୁଗା, ରଙ୍ଗ, ବ୍ରସ, ତୁଳୀ ଆଦି ପେନସନ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଦୈନିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି । ଗୋଲାକାର ଜଗନ୍ନାଥ, ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ୟୁ ସେପ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି କରନ୍ତି ଦୟାଲ ।"

'ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ମାଷ୍ଟର':
ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାଲ କୁହନ୍ତି," ମୁଁ କେବେ କେଉଁଠୁ ଶିଖିନାହିଁ, କେବେ ତୁଳୀ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ । ମୋର କେହି ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଷ୍ଟର। ମୁଁ ନିଜେ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମୋ ହାତ ଘୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସେବା କରି ଚାଲିଥିବି । ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଏନି । ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଏ । ମୋ ଠୁ କେହି ଠାକୁର ନେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି ।"

'ଚିରା କାଗଜ ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ'

ଚିରା କାଗଜ ଦେଖିଲେ ଦୟାଲ ତାହା ଉଠାଇ ଆଣି ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଢିବାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାଲ କୁହନ୍ତି," ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି । ଚିରା କାଗଜ, ଢାଵଲ, ସୋଲ, ବୋତଲ ଆଦିରେ ତିଆରି କରୁଛି । ମୋର ବେଶୀ କାମରେ ଲାଗେ ପିଲାଙ୍କ ଖାତା ବହି । ମୋର ଭାରି ଲୋଭ କାଗଜ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନ, ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି କରେ ।"

ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୟାଲ ଦାଶଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି," ଦୟାଲ ସାରଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ, କାରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୟାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି । ରେମୁଣାର ଘରେ ଘରେ ରହିଛି ଦୟାଲଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରେମୁଣା କଲେଜ, ରେମୁଣା ଫିଡର, ରେମୁଣା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଏମିତି କି ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଦୟାଲ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ସେଠାରେ ରଖୁଛୁ ।"'ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ':ଦୟାଲ ଦାଶ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରବଚକ ମଧ୍ୟ । ଦୟାଲ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରବଚନ ଶିଖିଥିବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାର୍ଣ୍ଣା କୁହନ୍ତି," ଦୟାଲ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଶିଖୁଛି । ସେ ଯାହା ବି ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ବୟସ୍କ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କଳା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମାଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି କରି ପାରୁନୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ତାହା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସେ ଏମିତି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଇଛନ୍ତି ।"ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯାଇ ହେଉନି, ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ଜୀବନ୍ତ:ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରେନି । କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିଥାଏ । ଆଉ ଦୟାଲଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିବା ଜୟଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଅନୁଭୁତିରେ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ଯାଇ ପାରୁନୁ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖୁ ତାଙ୍କରି ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷରେ । ମୋ ଘର ସାରା ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଜାଇ ରଖିଛି । ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରିଛି । ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗନ୍ତି ଯେ ତାହା ଜଣା ପଡିବନି ଯେ କାଗଜରେ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଡବାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବନି । ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଆବିର୍ଭୂତ।"

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ବା ଭଲ ନ ପାଏ । ହେଲେ ଦୟାଲଙ୍କ ଭଳି କିଛି ମଣିଷ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ଶେଷ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଉପରେ ରହିଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରେ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିତିରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବା ଦୟାଲ, ସମାଜରେ ଭକ୍ତିମୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

