ଆବର୍ଜନାରୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା: 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି 'କାଳିଆ' ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୟାଲ
78 ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିିନିୟର ଦୟାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ । ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣାରେ ଘରେ ଘରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ।
Published : October 18, 2025 at 3:01 PM IST
ସ୍ସେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Dayal Chandra Das Jagannath Idols ବାଲେଶ୍ୱର: 'କାହାଠୁ ତୁଳି ଧରିବା ଶିଖିନି, ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୋ ମାଷ୍ଟର ... କାଳିଆର ସେବା କରି ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ ...'। ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଖନେଇ ଯାଉଛି, ଦେହ ଥରି ଯାଉଛି ହେଲେ ଥମିନି ହାତ । ଥର ଥର ହାତରେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମା । ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଯେ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖିଲେ କେହି କହିବେନି ଏହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 78 ବର୍ଷୀୟ ଦୟାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ।
କିଏ ଏହି ଦୟାଲ ଚନ୍ଦ୍ର:
ଦୟାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁଳୀ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଢିବାକୁ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିଳ୍ପୀ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି । ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ତାଲିମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତୁଳୀରେ ଗଢିଉଠେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ଚିରା କାଗଜ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏକ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଭାବ ବାନ୍ଧି ଚିରା କାଗଜରେ ଗଢି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । କାଗଜ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦାମି ଅଠା ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମଇଦା ଅଠା । ପେନସନ ଟଙ୍କାରେ ତୁଳୀ, ରଙ୍ଗ, ମାଳି, କପଡ଼ା ଆଦି କିଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦାନ କରନ୍ତି । ଆଉ ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ଖୁସି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା( South Africa) ରେ ରହୁଥିବା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଦୟାଲଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଛନ୍ତି । ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦୟାଲଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୫୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଗଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କେବେ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଦୟାଲ ।
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି :
ଦୟାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ବାବଦରେ ନା କାହା ପାଖରୁ କେବେ କୌଣସି ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି କି କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ସେ ଚିରା କାଗଜ, ପେଟି, ଡବା, ସୋଲ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବାପାଇଁ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହାସହ କାଗଜକୁ ଭିଯାଇ ସେଥିରେ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମଇଦା ଅଠା ମିଶାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ମାଳି, ଲୁଗା, ରଙ୍ଗ, ବ୍ରସ, ତୁଳୀ ଆଦି ପେନସନ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଦୈନିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି । ଗୋଲାକାର ଜଗନ୍ନାଥ, ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ୟୁ ସେପ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି କରନ୍ତି ଦୟାଲ ।"
'ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ମାଷ୍ଟର':
ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାଲ କୁହନ୍ତି," ମୁଁ କେବେ କେଉଁଠୁ ଶିଖିନାହିଁ, କେବେ ତୁଳୀ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ । ମୋର କେହି ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଷ୍ଟର। ମୁଁ ନିଜେ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମୋ ହାତ ଘୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସେବା କରି ଚାଲିଥିବି । ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଏନି । ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଏ । ମୋ ଠୁ କେହି ଠାକୁର ନେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି ।"
'ଚିରା କାଗଜ ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ'
ଚିରା କାଗଜ ଦେଖିଲେ ଦୟାଲ ତାହା ଉଠାଇ ଆଣି ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଢିବାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାଲ କୁହନ୍ତି," ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି । ଚିରା କାଗଜ, ଢାଵଲ, ସୋଲ, ବୋତଲ ଆଦିରେ ତିଆରି କରୁଛି । ମୋର ବେଶୀ କାମରେ ଲାଗେ ପିଲାଙ୍କ ଖାତା ବହି । ମୋର ଭାରି ଲୋଭ କାଗଜ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନ, ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି କରେ ।"
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ବା ଭଲ ନ ପାଏ । ହେଲେ ଦୟାଲଙ୍କ ଭଳି କିଛି ମଣିଷ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ଶେଷ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଉପରେ ରହିଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରେ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିତିରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବା ଦୟାଲ, ସମାଜରେ ଭକ୍ତିମୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ।
