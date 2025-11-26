ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତିଭା କାରଖାନା: ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
2002ରେ 6 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି 110 । ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ବକପ୍ ବିଜେତା ଦଳରେ ଏହି ସ୍କୁଲର 3 ସଦସ୍ୟ ।
Published : November 26, 2025 at 5:14 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ବର: ଫୁଲ ସୋରେନ, ବାସନ୍ତୀ ହାଁସଦା ଓ ପାର୍ବତୀ ମାରାଣ୍ଡି...ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଉଜ୍ବଳତମ ତାରକା । ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା T20 ବିଶ୍ବକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ । ଆଉ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଏହି 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁରି ମୁହଁରେ । ଏମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ମୂଳଦୂଆ ପଡିଥିଲା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । କେବଳ ଏହି 3 ଜଣ ନୁହନ୍ତି ବା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାଚ, ଗୀତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନେକ ଅନ୍ତେବାସୀ । କେଉଁଠି ଅଛି ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ? କେବେଠୁ ହୋଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ।
ପ୍ରତିଭା ଗଢୁଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ:
ବାଲେଶ୍ବର ସହର ରାଣୀପାଟଣାରେ ରହିଛି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏହା 2002ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଅଧିନରେ ଚାଲୁଛି । ପ୍ରଥମେ 6 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 110 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି । ପାଠପଢା ବ୍ୟତୀତ ନାଚ, ଗୀତ, କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ଚେସ୍, ହାରମୋନିଅମ, ତବଲା ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି । ଏଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଓ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ପଦ୍ମିନୀ ଟୁଡୁ । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା । ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ସହ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଏଇଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଫୁଲ-ବାସନ୍ତୀ-ପାର୍ବତୀ:
ନିକଟରେ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ । ଏହି ଟିମ୍ରେ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ ସୋରେନ(ଉପ ଅଧିନାୟିକା), ବାସନ୍ତୀ ହାଁସଦା ଓ ପାର୍ବତୀ ମାରାଣ୍ଡି ବାଲେଶ୍ବରର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ଫୁଲ ସୋରେନ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୫ ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଛାତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ କ୍ରିକେଟ ନୁହେଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତିତ୍ବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୯ଟି ବ୍ୟାଚ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ ୨୨୦ ଜଣ ପାସ କରିଗଲେଣି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ୮ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା । ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । 10 ଥରରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ:
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିବା ପରେ ସେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନରେ ଏକ ମହିଳା କଲେଜରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦିଗାମ୍ବର ବେହେରା ଏଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଏବେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ୬ ଜଣ ପିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କ୍ରିକେଟରେ ଚମକ ପ୍ରଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାମିନା ନାୟକ, ଶୁକଦେଵ ସରେନ ଏବଂ ଲାଲ ପ୍ରସାଦ ସୋରେନ କ୍ରୀଡ଼ା କୋଟାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ।
ବଂଶୀଧରଙ୍କ ସ୍ବର ମୋହୁଛି ମନ:
ଏ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫଳତାର କଥା, ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବାଳକ ବଂଶୀଧର ଦାସଙ୍କୁ ଏବେ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସ । ତାଙ୍କ ଆଖି ସିନା ଦୁନିଆ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସତେ ଯେମିତି ମା’ ସରସ୍ଵତୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି । ବଂଶୀଧର କୁହନ୍ତି, ‘ଏଠି ଗୀତ ଗାଏ, ପାଠ ପଢ଼େ । ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି କିମ୍ବା ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେବି ।’
ପ୍ରତିଭା ସାଉଁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସା:
ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ମୋନାଲିସା ସାହୁ କୁହନ୍ତି,‘ଏମାନଙ୍କର ସିନା ଆଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାନରେ ଶୁଣି ସବୁ ଷ୍ଟେପ ଅନୁଭବ କରି, ସାଧରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ’
ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଇ ଯତ୍ନ ନିଏ:
ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବପାଇଁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ମହିଳା କେୟାର ଟେକର ପ୍ରଭାସିନୀ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ ବାପା ମାଆ ଓ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅଝଟ ହେଲେ ଗେଲ କରି ବୁଝାଇ ଥାଏ । ’
‘ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି’
ଆସନ୍ତା ମାସ ୧୬ ତାରିଖରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁଣେ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ । ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିବାକର ସ କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାତ୍ର ୬ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୧୦ ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ଖେଳ କୁଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଆଣିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।’
ଏହି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଆଉ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାର୍ଜିତ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ, ବିଦେଶରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର