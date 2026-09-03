ETV Bharat / state

୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ ବେକେରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରି ୫ କୋଟି ଆୟ, ୨୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କଲେଣି ବାଲେଶ୍ବରର ସୁଶାନ୍ତ

ଏବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବେକେରୀ ହାଉସରେ ୨୮୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହେଉଛି । ଛେନା କାକରା ଓ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା ଅଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Sushant Kumar Mahakud, owner of Odisha Bakery House
ଓଡ଼ିଶା ବେକେରୀ ହାଉସ୍‌ର ମାଲିକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 8:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Bakery House, ବାଲେଶ୍ବର: ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଦିନେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ... ଆଜି ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ୫ କୋଟି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ୪୨ଟି ଷ୍ଟୋର । ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଯୁବକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼, ଆଜି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଉଛନ୍ତି । ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ବେକେରୀ ହାଉସ୍‌ର ମାଲିକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ । ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ପଢନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ୫୦୦ରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ....

୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ ବେକେରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରି ୫ କୋଟି ଆୟ, ୨୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କଲେଣି ବାଲେଶ୍ବରର ସୁଶାନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମେଣ୍ଟୁଥିଲା ଗୁଜୁରାଣ:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାକୁଡ । ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ କଲିକତାର ଏକ ବେକେରୀ ହାଉସରେ ସୁଶାନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମାସିକ ବେତନ ମାତ୍ର ୫ଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଧୀରଧୀରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢିବା ପରେ ସେ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେବାରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଥିଲେ ।

ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତାରେ ମୁଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ସେଠାରେ ବେକେରୀ କାମ ଶିଖିଥିଲି । ସେ ସମୟରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ବଚ୍ଛଳ ନଥିଲା । ବାପା ଚାଷ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମାସିକ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କଲିକତାରେ କାମ କରିଥିଲି । ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ମୋର ଦରମା ବଢ଼ି ୫ ହଦାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଦରମା ପୁଣି ବଢ଼ିଥିଲା । କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାରୁ ମୁଁ ଓଡିଶାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ମୁଁ କିଛି ବେକେରୀ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବେକେରୀର ପ୍ରଥମ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 'ଓଡ଼ିଶା ବେକେରୀ ହାଉସ୍'ର ପାଖାପାଖି ୪୨ ରୁ ୪୫ଟି ଆଉଟଲେଟ୍ ରହିଛି ।"

....
.... (....)

ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ:
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ସେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ନିଜର ଦୋକାନ ସୋର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଯାତ୍ରା । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ ଚିତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ ଭାବେ ଚାଲି ପାରିନଥିଲା । ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ହାର ମାନି ନଥିଲେ । ସେ ପୁଣିଥରେ ସବୁକିଛି ସହି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡକୁ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପାଖାପାଖି ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ବୋଲି ସୁଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି । "ଆମ ପାଖରେ ମହିଳା, ପୁରୁଷ ପାଖାପାଖି ୬୦ରୁ ୭୦ ଜଣ ଅଛନ୍ତି । ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ, ବାହାରେ ଆଉଟଲେଟ୍, ସବୁ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଛି । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦେବା, ସେମାନେ କିପରି କମ୍ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଲାଭ କମାଇବେ ଏହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା," ବୋଲି ସୁଶାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି ।

....
.... (....)

ବେକେରି ହାଉସ୍‌ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା:
ବାଲେଶ୍ଵର ସୋର ସରଶଂଖ ନିକଟରେ ରହିଛି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବେକେରୀ ହାଉସ୍ । ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଉଟଲେଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବେକେରି ହାଉସରେ ୨୮୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହେଉଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା ଥିବା କିଛି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡିକ ହେଉଛି...

  • ଛେନା କାକରା
  • କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା
  • ମାଣ୍ଡିଆ ବ୍ରେଡ୍
  • କୁକିଜ୍
  • ଅଟା ବ୍ରେଡ୍
  • ଅଟା କୁକିଜ୍‌
  • କେକ୍ ଓ କପ୍ କେକ୍
Odisha Bakery House Products
ଓଡ଼ିଶା ବେକେରୀ ହାଉସ୍‌ର ଉତ୍ପାଦ (ETV Bharat Odisha)

ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ:
ଅନେକ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଖଟୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ବେଳେ ରୋଜଗାର ହରାଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲେ । ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ପରିବାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ସହ ଏଇଠି ରୋଜଗାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଏଜି ମାତ୍ର ୮ ବର୍ଷ ଭିତରେ 'ଓଡିଶା ବେକେରୀ ହାଉସ୍‌' ନାଁରେ ରାଜ୍ୟରେ ୪୨ଟି ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା । ସେ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକମାନେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ।

"ମୁଁ ଯେବେ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଲି, ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗ, ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବି ବୋଲି ମନସ୍ତ କରିଥିଲି । ରୋଜଗାର ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି । ସୋର ଅଞ୍ଚଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓ ପାଖ ଗାଁର ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲି," ~ ସୁଶାନ୍ତ

Cake prepared by Odisha Bakery House
ଓଡ଼ିଶା ବେକେରୀ ହାଉସ୍‌ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେକ୍ (ETV Bharat Odisha)
ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁନି:​ଓଡିଶା ବେକେରିର କର୍ମଚାରୀ ଶରତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠି ମୁଁ ଆଠ ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରୁଛି । ପ୍ରଥମେ ମାଲ୍ ବାହାରୁ ଆଣି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ବାହାରେ ଦେଉଥିଲୁ । ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଏଠାରେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବା ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ । ଘର ପାଖରେ ରହି କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ପାରୁଥିବାରୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲି । ଏବେ ଘର ପାଖରେ ସୁବିଧା ପାଇଲୁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଏଠାରେ କାମ କଲୁ ।"

ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା:
ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଥିବା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ଘଡ଼ାଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି । ଏଠାରୁ ୮ ରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛି । ୮ ରୁ ୧୦ ଜଣ ମହିଳା ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଆସି କିଛି କାମ କରିକି ଆମେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛୁ ।"

Odisha Bakery House
ଓଡ଼ିଶା ବେକେରୀ ହାଉସ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...
ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଘର୍ଷର ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱଜିତ ଧଳ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି । ଭାଇଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ । ସେ ସମୟରେ ଭାଇ ନିଜେ କେକ୍ ବନେଇ, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ନିଜେ ନେଇ ଦୋକାନକୁ ଦୋକାନ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ନିଜେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବା ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ । ୨୦୧୭-୧୮ ମସିହାରୁ ଆଜିର ଦିନରେ କମ୍ପାନୀ ବହୁ ଆଗକୁ ବଢିଛି । ଭାଇଙ୍କ ଏହି ଦୋକାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଉଛି ।"

Odisha Bakery House
ଓଡ଼ିଶା ବେକେରୀ ହାଉସ୍‌ (ETV Bharat Odisha)


ଧନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...
ଓଡିଶା ବେକେରୀ ହାଉସ୍‌ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ନେଇଥିବା ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଯୁବକ ସାଇ ଶଙ୍କର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ବେକେରୀ ହାଉସ୍‌ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆମେ ନେଇଛୁ । ଦୋଳସାହୀ, ଭଦ୍ରକରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ସ୍ୱାଦ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଦ । ଏହାର କିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ଛେନା କାକରା, ଛେନା ପୋଡ଼ ଆଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ । ଲୋକମାନଙ୍କ ପକେଟ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଦାମ ସହ ସ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ସବୁବର୍ଗର ଲୋକ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଗରିବ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଖାଇପାରିବେ । ​ମୋତେ ବି ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଏହି ବିଜନେସ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶା ଓ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଆମ ଭଳି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ।"

....
.... (....)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

19 ବର୍ଷର ନିଆରା ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ତ, ପରଲୋକରେ ପୋଷା ଛେଳି 'କୁଆଁର' , ଚାରିକାନ୍ଧ ଦେଲେ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ

ନିର୍ବାକ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ହାତରେ ରଙ୍ଗର ଯାଦୁ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ

ଜିନିଅସ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ! ଚାକିରି ଜୀବନ ପରେ ଗ୍ୟାରେଜ୍‌ର ଅଦରକାରୀ ପାର୍ଟସ୍‌କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର; ଟ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷକରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସୋରିଷ ତେଲ କମ୍ପାନୀ କରି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ

ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରେରଣା; ଅଭାବ ସହ ଲଢି ପାଇଲେ ସଫଳତା, ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMSରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବେ ସୁନା ପୁଅ ସୋମନାଥ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ODISHA BAKERY HOUSE
BALESHWAR ENTREPRENEUR
ODISHA ENTREPRENEUR SUCCESS STORY
ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାକୁଡ
ODISHA BAKERY BUSINESS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.