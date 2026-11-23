ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି: ଓଡ଼ିଶା କଳା ବଖାଣିବ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର
Pattachitra Artist Sanju Swain: 2005ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା । 100 ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କଲେଣି ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରର ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁ । ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 23, 2026 at 3:40 PM IST
ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଭାରତ ବାହାରକୁ ଯିବି । ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।’... ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ଦିନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଣ ଜାଣିନଥିଲେ ...ବିବାହ ପରେ ଶାଶୁ ଘରର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁର 48 ବର୍ଷୀୟା ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁ । ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଥିବା ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇଲେ । ଆଉ ସେହି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା, ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଚାହିଦା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା । ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ରଘୁରାଜପୁରରୁ ଡେଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଲା । ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଶିଖିଥିବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରୀ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ନିଜେ ବାର୍ଷିକ 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ । ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସଫଳତା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
21 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା...
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁ । ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଞ୍ଜୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା । ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ବିଷୟରେ ସେତେଟା ଜାଣିନଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ । ବିବାହ ପରେ ଶାଶୁଘରେ ଏହି ପାରମ୍ପାରିକ କଳା ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏହି କଳାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ । 2005 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାତ୍ରା ।
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁ କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଥିବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି । ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଳାକୃତି ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଥିଲା ।’
ସଞ୍ଜୁ କେବଳ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଳା ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ଗଠନ କରିଥିଲେ । ପରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ (PG) ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିକ୍ରିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଏବେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ମହିଳା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ 30 ରୁ 50 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ।
ଦିନକୁ 4 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ...
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କାମ ସହ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଦିନକୁ ୪ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା । ତଥାପି ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ । ସରକାରୀ ଋଣ ସହାୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ, ସେବେଠାରୁ ସବୁକାମ ସହଜରେ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯିବେ ସଞ୍ଜୁ:
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯିବାର ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଠାରେ ନଭେମ୍ବର 24-25 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହା ହେଉଛି ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା । ନିଜ ରାଜ୍ୟର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଗର୍ବିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସ୍ବାମୀ:
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି, ‘ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋ ପତ୍ନୀ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଗର୍ବିତ । ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା । ବିଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା । ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ।’
ରଘୁରାଜପୁରକୁ ବଢ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ:
ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରକୁ 2000 ମସିହାରେ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଗାଁକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବଢ଼ିଛି । ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ୍ (INTACH) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା । ରଘୁରାଜପୁର ସ୍ଥାନୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କଳାକୃତିକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁ । ତେବେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଚାହିଦା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଗ୍ରାହକ ରଘୁରାଜପୁର ଆସୁଛନ୍ତି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଆକାର ଅନୁସାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି । ଏହି କାମରୁ ସଞ୍ଜୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 6 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ମାଆଙ୍କ ପଥରେ ଝିଅ ...
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି, ‘ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଆ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଶିଖୁଛି ।’
‘ସଞ୍ଜୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା’...
ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ସଭାପତି ଅଭିରାମ ଦାଶ କୁହନ୍ତି, ‘ସଞ୍ଜୁ ଏସଏସଜି ଗ୍ରୁପ୍ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଫଳତା କାହାଣୀ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ସହ ଏକ ଭଲ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ । ଆମ ଗାଁରେ 160 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।’
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଜଣେ ମହିଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ । ବରଂ ନିଜ କଳାକୁ ଆଧାର କରି ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଉଦାହରଣ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ପୁରୀ