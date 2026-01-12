କଲମରୁ କାଠ, ରଥ କଳାର ବିନ୍ଧାଣୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁମିତ
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଶିଳ୍ପୀ ସୁମିତ ଦାଶ । ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବିକଳ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ବଜ, ଦେବଦଳନ ରଥ ।
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Sumit Handcrafted Chariots ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖବର କାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉଥାନ୍ତି...ଆଖିରେ ପଡିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଫଟୋଟିଏ...ମଣିମାଙ୍କ ସେହି ରଥ ଫଟୋଟି ମନରେ ଘର କରିଗଲା । ମନକୁ ଭାବନା ଆସିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବିକଳ ରଥଟେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି...ପ୍ରଥମେ ପେନ୍ ପରେ ପେପର...ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅବିକଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ବଜ, ଦେବଦଳନ ରଥ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ବକର୍ମା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ପାତ୍ରପଡ଼ାର 20 ବର୍ଷୀୟ ସୁମିତ ଦାଶ । ଦିନେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସୁମିତ ଏବେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ଶିଳ୍ପୀ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର । ସୁମିତଙ୍କ କାହାଣୀ ଯେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସେତିକି ରୋଚକ ମଧ୍ୟ । ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ବକର୍ମା ସୁମିତ’ ।
ଘର ଅଜାଣତରେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ, ଶିଖିଥିଲେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ:
କଥାରେ ଅଛି ନା ସେ ସ୍ବପ୍ନ ବା କଣ ଯାହା ରାତିରେ ଆସେ...ସ୍ବପ୍ନ ତାହା ଯାହା ଶୁଆଇ ଦିଏନି । ଅବକିଳ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସୁମିତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥାଏ । ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ପ୍ରଥମେ 3 ଟଙ୍କିଆ ପେନକୁ ତରଳାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁମିତ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ରଥ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲା । ଏହା ପରେ କାଗଜରେ ତିଆରିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିଶା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି କହି ପୁରୀ ପଳାଇଥିଲେ ସୁମିତ । ପୁରୀକୁ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣର କୌଣସି କିଛି ମାପଚୁପ ପାଇନଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏକ ଦିନରେ ପୁରୀରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ରଥ ତିଆରିର କଳା କୌଶଳ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ବାସ୍ ତାପରଠୁ ସେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି ।
ସୁମିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ..
ଭୁବନେଶ୍ବର ପାତ୍ରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ସୁମିତ ଦାଶଙ୍କ ପରିବାର । ପରିବାରରେ ବାପା ମା’ ଓ ସାନ ଭାଇ । ବାପା ସରୋଜ କୁମାର ଦାଶ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ମା’ ସଂଗୀତା ଦାଶ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ । ସାନ ଭାଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସୁମିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଧଉଳି କଲେଜର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ଶିଳ୍ପୀ ବିଭାଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ।
କେବେଠୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ରଥ ?
ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ଵଜ, ଦେବଦଳନ ରଥ ଗଢି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁମିତ । କିନ୍ତୁ ଗତ 4 ମାସ ହେବ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଣ୍ଟୁଛି ସୁମିତ ହାତ ତିଆରି ରଥ । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବରାଦ ଆସୁଛି । ଏଥି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସେ ନିଜର କାରିଗରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମନକୁ ଆସିଲା ଭାବନା:
12 ବର୍ଷର ହୋଇଥାନ୍ତି ସୁମିତ । ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବା ବେଳେ ଖବର କାଗଜରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଫଟୋ ଦେଖି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଭାବନା ଆସିଥିଲା । ବାସ୍ ସେଇଠୁ ସେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଦେଢ ଫୁଟର ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୁମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୨ ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କାହା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇନାହାନ୍ତି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି ରଥ ନିର୍ମାଣ ।
ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି ?
ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଧଉରା, ସାହାଜ, ମଠି କାଠ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସୁମିତ । ଧଉରା କାଠ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ରାୟପୁରରୁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସାହାଜ କାଠ ଆଣନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କୋରାପୁଟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମହି କାଠ । ତେବେ ଗୋଟିଏ ରଥ (୫ ଫୁଟ) ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଢମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ରଥ ହେଲେ ୩-୪ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁମିତ ।
କେଉଁଠୁ ଆସେ ଅର୍ଡର ?
ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖି ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ମେସେଜ କରିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବେଶୀ ଅର୍ଡର ଆସେ । ତେବେ ସୁମିତ କୁହନ୍ତି, ‘ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଡର ଆସେ । କିଏ ଛୋଟ ରଥ କିଏ ବଡ଼ ରଥ ଏପରି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତି ।’
ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ?
୫ ଫୁଟର ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୪୦ ରୁ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରଥକୁ 60 ରୁ 70 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସୁମିତ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ରଥ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ ।
ରଥର କଣ ରହିଛି ବିଶେଷ୍ବତ ?
ଏନେଇ ସୁମିତ କୁହନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ରଥ ଭଳି ଆମ ରଥରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ରଥରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଏ । ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ । ରଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କପଡା ପିପିଲିରେ ସିଲେଇ ହୁଏ । ରଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲୁହାକଣ୍ଟା ପିପିଲିର କମାରଶାଳରୁ ଆସିଥାଏ ।
ରଥ ବିକ୍ରି ପଇସାକୁ କଣ କରନ୍ତି ସୁମିତ ?
ରଥରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ରଥ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ସହିତ କଲେଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତିକି କଲେଜର ଫି୍ ଦେବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସୁମିତ ।
ସୁମିତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ?
ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସୁମିତ । ଓଡ଼ିଶାର କଳାସଂସ୍କୃତି କିପରି ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁମିତ ।
ଏନେଇ ସୁମିତ କହିଛନ୍ତି, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୋତେ ସବୁଠି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ୪୭୨୫ଟି ପେନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୪-୬ ଜଣ ପିଲା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି ।’
ଏପଟେ ସୁମିତଙ୍କ ମା’ ସଂଗୀତା ଦାଶ କୁହନ୍ତି, ‘ପିଲାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ସୁମିତ ନଖାଇ ଏକାଗ୍ରତ ଭାବରେ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଲାଗେ । ଅନେକ ଲୋକ ରଥ କାମକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି ।’
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ । ସୁମିତଙ୍କ ଏହି ନିଶା ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର