ETV Bharat / state

କଲମରୁ କାଠ, ରଥ କଳାର ବିନ୍ଧାଣୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁମିତ

ଭୁବନେଶ୍ବରର ଶିଳ୍ପୀ ସୁମିତ ଦାଶ । ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବିକଳ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ବଜ, ଦେବଦଳନ ରଥ ।

Sumit Handcrafted Chariots
କଲମରୁ କାଠ, ରଥ କଳାର ବିନ୍ଧାଣୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁମିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 7:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Sumit Handcrafted Chariots ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖବର କାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉଥାନ୍ତି...ଆଖିରେ ପଡିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଫଟୋଟିଏ...ମଣିମାଙ୍କ ସେହି ରଥ ଫଟୋଟି ମନରେ ଘର କରିଗଲା । ମନକୁ ଭାବନା ଆସିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବିକଳ ରଥଟେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି...ପ୍ରଥମେ ପେନ୍‌ ପରେ ପେପର...ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅବିକଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ବଜ, ଦେବଦଳନ ରଥ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ବକର୍ମା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ପାତ୍ରପଡ଼ାର 20 ବର୍ଷୀୟ ସୁମିତ ଦାଶ । ଦିନେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସୁମିତ ଏବେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ଶିଳ୍ପୀ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର । ସୁମିତଙ୍କ କାହାଣୀ ଯେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସେତିକି ରୋଚକ ମଧ୍ୟ । ଇଟିଭି ଭାରତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ବକର୍ମା ସୁମିତ’

RATHA JAGANNATH
ତୂଳିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ (ETV Bharat Odisha)

ଘର ଅଜାଣତରେ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ, ଶିଖିଥିଲେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ:

କଥାରେ ଅଛି ନା ସେ ସ୍ବପ୍ନ ବା କଣ ଯାହା ରାତିରେ ଆସେ...ସ୍ବପ୍ନ ତାହା ଯାହା ଶୁଆଇ ଦିଏନି । ଅବକିଳ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସୁମିତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥାଏ । ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ପ୍ରଥମେ 3 ଟଙ୍କିଆ ପେନକୁ ତରଳାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁମିତ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ରଥ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲା । ଏହା ପରେ କାଗଜରେ ତିଆରିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିଶା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି କହି ପୁରୀ ପଳାଇଥିଲେ ସୁମିତ । ପୁରୀକୁ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣର କୌଣସି କିଛି ମାପଚୁପ ପାଇନଥିଲେ । ହଠାତ୍‌ ଏମିତି ଏକ ଦିନରେ ପୁରୀରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ରଥ ତିଆରିର କଳା କୌଶଳ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ବାସ୍‌ ତାପରଠୁ ସେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି ।

RATHA JAGANNATH
ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ ସୁମିତ (ETV Bharat Odisha)

ସୁମିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ..

ଭୁବନେଶ୍ବର ପାତ୍ରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ସୁମିତ ଦାଶଙ୍କ ପରିବାର । ପରିବାରରେ ବାପା ମା’ ଓ ସାନ ଭାଇ । ବାପା ସରୋଜ କୁମାର ଦାଶ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ମା’ ସଂଗୀତା ଦାଶ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ । ସାନ ଭାଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସୁମିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଧଉଳି କଲେଜର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ଶିଳ୍ପୀ ବିଭାଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ।

କେବେଠୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ରଥ ?

ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ଵଜ, ଦେବଦଳନ ରଥ ଗଢି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁମିତ । କିନ୍ତୁ ଗତ 4 ମାସ ହେବ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଣ୍ଟୁଛି ସୁମିତ ହାତ ତିଆରି ରଥ । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବରାଦ ଆସୁଛି । ଏଥି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସେ ନିଜର କାରିଗରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଗଢୁଛନ୍ତି ଅବିକଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ
ସୁମିତ ଗଢିଥିବା ରଥ (ETV Bharat Odisha)

12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମନକୁ ଆସିଲା ଭାବନା:

12 ବର୍ଷର ହୋଇଥାନ୍ତି ସୁମିତ । ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବା ବେଳେ ଖବର କାଗଜରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଫଟୋ ଦେଖି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଭାବନା ଆସିଥିଲା । ବାସ୍‌ ସେଇଠୁ ସେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଦେଢ ଫୁଟର ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୁମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୨ ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କାହା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇନାହାନ୍ତି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି ରଥ ନିର୍ମାଣ ।

Sumit Handcrafted Chariots
ରଥରେ ସୁନ୍ଦର କଳାସଂସ୍କୃତିର ଛାପ (ETV Bharat Odisha)

ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି ?

ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଧଉରା, ସାହାଜ, ମଠି କାଠ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସୁମିତ । ଧଉରା କାଠ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ରାୟପୁରରୁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସାହାଜ କାଠ ଆଣନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କୋରାପୁଟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମହି କାଠ । ତେବେ ଗୋଟିଏ ରଥ (୫ ଫୁଟ) ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଢମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ରଥ ହେଲେ ୩-୪ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁମିତ ।


କେଉଁଠୁ ଆସେ ଅର୍ଡର ?

ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖି ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ମେସେଜ କରିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବେଶୀ ଅର୍ଡର ଆସେ । ତେବେ ସୁମିତ କୁହନ୍ତି, ‘ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଡର ଆସେ । କିଏ ଛୋଟ ରଥ କିଏ ବଡ଼ ରଥ ଏପରି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତି ।’

RATHA JAGANNATH
ରଥରେ ତୂଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ?

୫ ଫୁଟର ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୪୦ ରୁ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରଥକୁ 60 ରୁ 70 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସୁମିତ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ରଥ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ ।


ରଥର କଣ ରହିଛି ବିଶେଷ୍ବତ ?

ଏନେଇ ସୁମିତ କୁହନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ରଥ ଭଳି ଆମ ରଥରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ରଥରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଏ । ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ । ରଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କପଡା ପିପିଲିରେ ସିଲେଇ ହୁଏ । ରଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲୁହାକଣ୍ଟା ପିପିଲିର କମାରଶାଳରୁ ଆସିଥାଏ ।


ରଥ ବିକ୍ରି ପଇସାକୁ କଣ କରନ୍ତି ସୁମିତ ?

ରଥରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ରଥ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ସହିତ କଲେଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତିକି କଲେଜର ଫି୍‌ ଦେବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସୁମିତ ।

RATHA JAGANNATH
କାଠରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପରେ ରଙ୍ଗ ତୂଳିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ (ETV Bharat Odisha)



ସୁମିତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ?

ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସୁମିତ । ଓଡ଼ିଶାର କଳାସଂସ୍କୃତି କିପରି ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁମିତ ।

RATHA JAGANNATH
ସୁମିତ ଗଢୁଛନ୍ତି ଅବିକଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ (ETV Bharat Odisha)



ଏନେଇ ସୁମିତ କହିଛନ୍ତି, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୋତେ ସବୁଠି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ୪୭୨୫ଟି ପେନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୪-୬ ଜଣ ପିଲା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି ।’



ଏପଟେ ସୁମିତଙ୍କ ମା’ ସଂଗୀତା ଦାଶ କୁହନ୍ତି, ‘ପିଲାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ସୁମିତ ନଖାଇ ଏକାଗ୍ରତ ଭାବରେ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଲାଗେ । ଅନେକ ଲୋକ ରଥ କାମକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି ।’

RATHA JAGANNATH
ରଥରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କାଳିଆ ସେବାରେ କୁଡୁଆ: କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାକୁ କେବେ ମିଳିବ କଳାଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ?

ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର; କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ତାଲିମ

ଅଦରକାରୀରୁ ଅପୂର୍ବ କଳାକୃତି: ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟ୍ସରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୀବ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା: 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି 'କାଳିଆ' ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୟାଲ

ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ । ସୁମିତଙ୍କ ଏହି ନିଶା ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

JAGANNATH RATHA MAKING
LORD JAGANNATH CHARIOT REPLICA
YOUNG ARTISAN SUMIT DASH
ରଥ ଶିଳ୍ପୀ ସୁମିତ ଦାଶ
SUMIT HANDCRAFTED CHARIOTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.