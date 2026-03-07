ETV Bharat / state

କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍‌ 'ଭି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ', ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟିର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦେଲା 6 ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ୍

ବିଶାଳ ୧୪.୦୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ କ୍ରୋସେଟ୍ ସ୍କାର୍ଫ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ । ଏହା ପରେ 6ଟି ୱାର୍ଲଡ୍ ରେକର୍ଡ ସେ ନିଜ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି

କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍‌ 'ଭି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ', ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟିର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦେଲା 6 ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ୍ (Etv Bharat)
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବିକାଶ ଦାସ

ODISHA CROCHET ARTIST ANSHU MALINI, ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ନାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ବାପା-ମା’ଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମରେ ହୁଏ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭଙ୍ଗି ନିଜ କୌଶଳ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜ ନାମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ଫଳରେ ସେ ଥରେ ନୁହେଁ, ଛଅଥର ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ୫୮ ବର୍ଷୀୟା ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ ଆଜି ‘କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍’ ଓ ‘ଗିନିଜ୍ ମାଳିନୀ’ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଉଲ୍ ଓ ସୂତାରେ ବୁଣା ନିଆରା କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏମିତି ନିଆରା କୃତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ବେଶ୍ଗର୍ବରେ ସେ କହନ୍ତି, 'ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା, ଯିଏ କ୍ରୋସେଟ୍ କାମ ପାଇଁ ଛଅଥର ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି'। କ୍ରୋସେଟ୍ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇନି ବରଂ ସମାଜରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ଭୂମିକା ଦେଇଛି । ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଜାଣିବା...

Women's Day Special: କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍‌: ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ 6ଟି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ଭି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ ପୂର୍ବରୁ ଜାମସେଦପୁରର ଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କ ମନ ଟାଣୁଥିଲା ଉଲ୍ ବୁଣିବାର କଳା ପ୍ରତି। ପିଲାବେଳେ ଆଈ ଓ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଦକ୍ଷତା ଦିନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେବ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସେ କ୍ରୋସେଟ୍ କାମରେ ଦିଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସୂତା, ଉଲ୍ ଓ ଭିସ୍‌କୋସ୍ ରେୟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ମଫଲର, ସାଲ, ଟୋପି, ଖେଳନା, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଓ ଗୃହ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରନ୍ତି।

କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍‌ ଭି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ (ETV Bharat Odisha)

କ୍ରୋସେଟ୍ ଦେଲା ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟ :

୫୮ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଭି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ । ଓଡିଶାର କ୍ରୋସେଟ କୁଇନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ । କ୍ରୋସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବିଶ୍ବନୀୟ କଳାକୃତି କରି 6 ଥର ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ୧୪.୦୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ କ୍ରୋସେଟ୍ ସ୍କାର୍ଫ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି ଭି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ବିରଳ କଳାକୃତି କରି ସମୁଦାୟ 6ଟି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିସାରିଲେଣି । ଏବେ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ 'ଗିନିଜ୍ ମାଳିନୀ' ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ।

'ଗିନିଜ୍ ମାଳିନୀ' :

ଆଂଶୁ ମାଳିନୀଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ। ସେ ବୁଣିଥିବା ୧୪.୦୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା କ୍ରୋସେଟ୍ ମଫଲର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ନିଖୁଣତା ଅବିରତ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଅସାଧାରଣ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଖ୍ୟାତି ଦେଇଛି।

କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍‌ ଭି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ (ETV Bharat Odisha)

କେବେ ଓ କେଉଁଥିରେ କରିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ:

ପ୍ରଥମ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ: 2017 ମସିହାରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୧୪.୦୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ମଫଲର୍ ବୁଣିଥିଲେ ।

ଦ୍ବିତୀୟ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ: 2018 ମସିହାରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ । 58,917ଟି କଳାକୃତି କ୍ରୋସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ।

ତୃତୀୟ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ: 2019 ମସିହାରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ । 66,158 ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ।

ଚତୁର୍ଥ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ: 2022 ମସିହାରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଉଲ୍‌ରୁ 4686 (ହୃଦୟ ଆକୃତିର)ଟି ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।

ପଞ୍ଚମ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ: 2023 ମସିହାରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ । 2,719 ଟି ସାଲ୍ ଓ ପୋଞ୍ଚୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।

ଷଷ୍ଠ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ: 2024 ମସିହାରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ । 50,000ଟି ଗ୍ରାନିଜ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରୁ ନିଆରା କଳାକୃତି କରିଥିଲେ ।
ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 400 ରୁ ଅଧିକ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି:
ଆଂଶୁ କ୍ରୋସେଟ୍କୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କାମ କୁହନ୍ତି । ପିଲାବେଳୁ ଆଈ ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଲ୍ ବୁଣିବା ଶିଖିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାମ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ଆଂଶୁ ଦୈନିକ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି । ଏନେଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଘରେ ଖାଲି ବସି ରହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ ଭାବି ସେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ।

କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍‌ ଭି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି:

ଆଂଶୁ କ୍ରୋସେଟ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସୂତା, ଉଲ୍ ଓ ଭିସକୋସ୍ ରେୟନ୍ ଭଳି ସୂତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖେଳନା ଠାରୁ ନେଇ ଗୃହ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।

  • ସାଲ୍
  • ଚଦର
  • ମଫଲର୍
  • ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍
  • ଆଲଫାବେଟ୍
  • ଗୃହ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ
  • ବିଭିନ୍ନ ଟୋପି

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି ମେଟେରିଆଲ:
ଆଂଶୁ ତୁଳା ସୂତା, ଭିସ୍‌କୋସ୍ ସୂତା ଏବଂ ଉଲ୍‌ରୁ ବିଭିନ୍ନ ମନଲୋଭା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଗାଇଥାାନ୍ତି । ଲୁଧିଆନା ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରରୁ ଏସବୁ ଆସିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉଲ୍ ଆଣି କଳାକୃତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ।

କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍‌ଙ୍କ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଘରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ସହଯୋଗ:
ଆଂଶୁଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଅନ୍ତି । ପରିବାରକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି କାମରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ସମାଜସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ :

କେବଳ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଂଶୁଙ୍କ କ୍ରୋସେଟ୍ କାମରେ ଲୁଚିଛି ସମାଜସେବାର ମନୋଭାବ। ସେ ଦେଶର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଲ୍ ସାଲ୍ ଓ ଟୋପି ବୁଣି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତିଆରି କରା ହଜାର ହଜାର ସାଲ ଓ ପୋଞ୍ଚୋ ଗରିବ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ରୋସେଟ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।

ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା :

ଆଂଶୁଙ୍କ ମତରେ, ଅନେକ ମହିଳା ଘରୋଇ କାମ ପରେ ଟିଭି କିମ୍ବା ଫୋନରେ ସମୟ କାଟିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟକୁ କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଗଢ଼ିପାରିବେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ :

ଏତିକିରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୋସେଟ୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଗିନିଜ୍ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଂଶୁ ମାଳିନୀ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି; ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିବାର ସାହସ ଥିଲେ ଓ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ସାଧାରଣ କଳା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଅସାଧାରଣ ପରିଚୟ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

