ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ପାଦ; FPO ସହାୟତାରେ ଭାରତ ବାହାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି
ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କର ରପ୍ତାନି ଯାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2024-25ରେ 39.48 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଥିବାବେଳେ 2025-26ରେ 140.301 ଏବଂ 2026-27ରେ ଏହା 172.805 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : October 4, 2026 at 8:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ମନବୋଧ ବାରିକ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ବିକିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଜାର ବାଛିଥିଲେ । ତାହା ହେଉଛି ଗାଁ ପାଖ ବଜାର । ତାଙ୍କ ଫସଲର ମୂଲ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏବଂ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆମ୍ବକୁ ମିିଳିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ଆମ୍ବ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ସୁଦୂର ବିଦେଶ ମାଟିରେ ।
ମନବୋଧଙ୍କ ପରିବାର ପିଢି ପିଢି ଧରି ଚାଷକାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଚାଷ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଆସିଛି । ହେଲେ ଏବେ ଚାଷକୁ ନେଇ ମନବୋଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିିଛି ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଫାର୍ମର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କମ୍ପାନୀର ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍' (FPO) । ଏହି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ରପ୍ତାନୀ ବଜାର ସହ ଯୋଡିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ତେବେ ଏହି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମନବୋଧଙ୍କୁ କିପରି ଅନ୍ତର୍ଜତୀୟ ବଜାର ସହ ଯୋଡିଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି ।
ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଣିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ
ମନବୋଧ କହନ୍ତି, 'FPO ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରେତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରପ୍ତାନି-ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ବିଦେଶରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି।'
ମନବୋଧଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଆମ ଉତ୍ପାଦ ଭଲ ରେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆମ ଉତ୍ପାଦ ଆଦର ଲାଭ କରୁଛି । ଏଥିସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଆୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍ପାଦକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ।"
କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର FPO ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ୧୧ଟି ଦେଶକୁ ୩୫୨.୫୮୬ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୫୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ହଜାର ହଜାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଖୋଲିଦେଇଛି। ଇ-ନାମ୍ (e-NAM) ଅଧୀନରେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ (FPO) ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏଥିସହତ କେନ୍ଦ୍ରର ୧୦,୦୦୦ FPO ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କର ଏହି ରପ୍ତାନି ଯାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2024-25ରେ ଏହା 39.48 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଥିବାବେଳେ 2025-26ରେ 140.301 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ଚଳିତ 2026-27 ସିଜନରେ ଏହା 172.805 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବର୍ଷ ରପ୍ତାନୀ
2024-25 39.48 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍
2025-26 140.301 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍
2026-27 172.805 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍
ମୋଟ ରପ୍ତାନିର ୮୨% ହେଉଛି ଆମ୍ବ
ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ United Kingdom ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ, ବେଲଜିୟମ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀସ୍, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଏବଂ କତାର ଆଦି ରାଜ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ମୋଟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ପ୍ରାୟ ୮୨% ହେଉଛି ଆମ୍ବ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୯ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆମ୍ବ ବ୍ୟତୀତ ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ମସଲାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ରହିଛି।
କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ରପ୍ତାନି କୃଷକଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚାଳକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।"
କାରବାରରେ ଅଛନ୍ତି ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା
କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସ୍ଥିରୀକରଣ (PSFPO) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ପାଲାଡିୟମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ନାବାର୍ଡ ସମେତ ସହଯୋଗୀମାନେ ୧୭.୩ ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୧.୬ ଲକ୍ଷ ମହିଳା କୃଷକ ଅଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, FPO ସଂଖ୍ୟା ୩୪୩ରୁ ୧,୭୮୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ୭୨ ପ୍ରତିଶତ FPOରେ ମହିଳାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ୧୨୦ରୁ ଅଧିକ FPOର ନେତୃତ୍ୱ ମହିଳା CEOମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୩୬୨ ଜଣ ମହିଳା FPO ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
'ଚାଷ ପ୍ରତି ମୋର ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଛି'
ଏ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସବୁଜ ସନାତନପାଲି ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀର ମହିଳା କୃଷକ ସଙ୍ଖଜିନୀ କହନ୍ତି, “ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଚାଷ ଜମିର ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ FPOରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଚାଷ ପ୍ରତି ମୋର ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଛି । ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ, ଡିଜିଟାଲ ପରାମର୍ଶ, ଉନ୍ନତ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଶିଖିଲି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହା ଆମକୁ ରପ୍ତାନି ବଜାର ସହ ଯୋଡିଲା ଯାହା ଆମେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ବୋଲି ଭାବି ନ ଥିଲୁ। ଭଲ ଦାମ ମିଳିବାରୁ ମୋ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବେ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମିଳିଛି।”
ପ୍ରାୟ ୬୧ଟି FPO କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (APEDA)ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମଦାନି-ରପ୍ତାନି କୋଡ୍ (IEC) ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏପିଡା (APEDA)ର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ (କୋଲକାତା) ସୀତାକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାସଲ କରିଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ଭାରତର କୃଷି ରପ୍ତାନି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ FPOର ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ୫୩ଟି ଏପିଡା-ପଞ୍ଜିକୃତ FPO କ୍ରେତା ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଆଗକୁ ଆମ୍ବ ସହିତ ମସଲା, ପନିପରିବା, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଉତ୍ପାଦକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।" ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ମସଲା, ପନିପରିବା, ପଣସ, ଗାଜର, କାଜୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ୟୁରୋପ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଏସିଆର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।"
ରପ୍ତାନି ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ୫୮ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ୧୦ଟି କୃଷି-ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ସହଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରପ୍ତାନି-ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୃଷି ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଯାହା ବି ହେଉ, ବୃହତ୍ତର ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି, ଏମିତି ଏକ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ ଜମିରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଲାଡିୟମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା PSFPO ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ୟୁନିଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ରପ୍ତାନି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର FPO ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଫଳାଫଳ। କ୍ରେତା ଭାଗୀଦାରୀ ଏବଂ କୃଷକ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ରପ୍ତାନି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାନ ପତ୍ରରେ ଏବେ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ... ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଶହ ଶହ ଯୁବକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତିନି ଶିଳ୍ପପତି ଭାଇଙ୍କ କଲମୀ ବାଇଗଣ ଚାଷ, ଦୈନିକ ଫଳୁଛି 14 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ