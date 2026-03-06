ଓଡ଼ିଶାରୁ 100 ରାଙ୍କରେ ସାତ୍ଵିକ, 285 ରାଙ୍କରେ ସାଇ, 341 ରାଙ୍କରେ ବିଶାଲ

ETV Bharat / state

ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଆଚିଭର୍ସ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ।

ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ/ ନାରାୟଣ ସାହୁ

ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: "ପିପୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ" । ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ରେଜଲ୍ଟରେ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 100ତମ ରାଙ୍କ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥିବା ସାତ୍ଵିକ ସତ୍ୟକାମ ଦେବତାଙ୍କର ଏହି ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଷଷ୍ଠ ତଥା ଶେଷ ଆଟେମ୍ପଟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।


ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଇପିଏସ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚଳାଇଥିଲେ । ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, ଏଭଳି 5 ଥର ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା- ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସତ୍ୟକାମ ଦେବତା । କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ଫଳ ମିଠା । ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ।

ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 100ତମ ରାଙ୍କ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ । ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଚାକିରୀ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ ଟେବୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲେ ବାପା ଓ ମାଆ । ବାପା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ସେହିପରି ମାଆଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ଓ ପ୍ରେରଣା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସାତ୍ତ୍ବିକ ।
100ତମ ରାଙ୍କ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ସାତ୍ଵିକ ସତ୍ୟକାମ ଦେବତା
ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସତ୍ୟକାମ ଦେବତା ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସୋସିଓଲୋଜି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ମିଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ତେବେ 100ତମ ରାଙ୍କ ଆନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏସ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ହେବାସହ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଘଟୁଛି, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଯାଇ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାତ୍ତ୍ବିକ ।

285 ରାଙ୍କରେ ସାଇ ରମଣ ପାତ୍ର
ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 285ତମ ରାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସାଇ ରମଣ ପାତ୍ର । ସଫଳତା ପରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସିଲାବସକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦୈନିକ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ରେଭିନ୍ୟୁ ଚାକିରୀରେ ରହିବାକୁ ଇଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନସ ରହିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ଯାହା ଏବେଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

341 ରାଙ୍କରେ ବିଶାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 341ତମ ରାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସାଇ ରମଣ ପାତ୍ର ।

