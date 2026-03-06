ଓଡ଼ିଶାରୁ 100 ରାଙ୍କରେ ସାତ୍ଵିକ, 285 ରାଙ୍କରେ ସାଇ, 341 ରାଙ୍କରେ ବିଶାଲ
ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଆଚିଭର୍ସ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ।
Published : March 6, 2026 at 7:57 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ/ ନାରାୟଣ ସାହୁ
ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: "ପିପୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ" । ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ରେଜଲ୍ଟରେ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 100ତମ ରାଙ୍କ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥିବା ସାତ୍ଵିକ ସତ୍ୟକାମ ଦେବତାଙ୍କର ଏହି ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଷଷ୍ଠ ତଥା ଶେଷ ଆଟେମ୍ପଟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଇପିଏସ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚଳାଇଥିଲେ । ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, ଏଭଳି 5 ଥର ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା- ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସତ୍ୟକାମ ଦେବତା । କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ଫଳ ମିଠା । ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ।
285 ରାଙ୍କରେ ସାଇ ରମଣ ପାତ୍ର
ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 285ତମ ରାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସାଇ ରମଣ ପାତ୍ର । ସଫଳତା ପରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସିଲାବସକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦୈନିକ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ରେଭିନ୍ୟୁ ଚାକିରୀରେ ରହିବାକୁ ଇଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନସ ରହିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ଯାହା ଏବେଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
341 ରାଙ୍କରେ ବିଶାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ
ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 341ତମ ରାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସାଇ ରମଣ ପାତ୍ର ।
