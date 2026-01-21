ଏଣିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍; ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ କେବଳ EV ଆମ ବସ୍

ଏଣିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍; ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ କେବଳ EV ଆମ ବସ୍
ଯେତେ ସବୁ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ବସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କାର୍ପ କରାଯିବା ସହ ଇଭି ବସ୍ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : January 21, 2026 at 10:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଆମ ବସ୍ କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏଣିକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ କେବଳ ଇଭି ଆମ ବସ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ବସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କାର୍ପ କରାଯିବା ସହ ଇଭି ବସ୍ ଆଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ରାଜଧାନୀରେ ଆମ ବସ୍ ପାଖାପାଖି 720ଟି ଚାଲିଛି l ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 340ଟି ଇଭି ବସ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟସବୁ ଡିଜେଲ ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁଛି l ତେଣୁ ସବୁ ଆମ ବସ୍ କୁ ଇଭି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି l ବହୁତ ଜଲଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ l
- ରାଜଧାନୀରେ ଗଡୁଛି 720ଟି ଆମ ବସ୍
- ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 340ଟି ଇଭି ବସ୍
- 380ଟି ଡିଜେଲ ବସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁଛି
ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏଣିକି ଆମ ବସ୍ ମହିଳାମାନେ ଚଲାଇବେ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ସେମାନେ ସବୁ ହେଭି ଭେଇକିଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ । ତାଲିମ ନେବା ପରେ ସେହି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଚଲାଇବେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ ।"
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଜନ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କ୍ରୁଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବଶୀଘ୍ର କ୍ରୁଟ ଡିପୋ ପରିସରରେ ନିଜର ତାଲିମ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାରିକ, ଆଚରଣଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ ନୀୟମ ଓ ଲେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଭଳି ଅନେଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସେଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୋଳରେ ଆମ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କ୍ରୁଟ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ଵାଳ, ମହା ପ୍ରବନ୍ଧକ ସହଦେବ ସମଧିଆ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ପଲ୍ଲବୀ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମ ବସ୍ ଚଳାଇବେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର, ପୁଣେରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି: ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିବ ୫୦ ଇ-ଆମ ବସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର