ସବାଇ ଘାସ କାରିଗରି ଏବଂ ଶାଢୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୁମିତ୍ରା ଓ କମଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଓଡ଼ିଶା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁମିତ୍ରା ବାରିକ ଏବଂ କୋରାପୁଟ କମଳ କୁମାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ କଳା କୃତୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 24, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 2:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘରୁ ପଦାକୁ ପାଦ କାଢିଲେ ଅନେକ ଟାହିଟାପରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ... ଗାଁ ବୋହୂ ହୋଇ ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢିବା କଣ ଠିକ୍ ... ସାମ୍ନାରେ ନହେଲେ ପଛରେ ଏମିତି କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ ଲୋକେ ... ବାହାରକୁ ବାହାରି ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭୂକ୍ଷେପ ନକରି ଗାଁରେ ମିଳୁଥିବା ସବାଇ ଘାସରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଆଜି ସେହି ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ପରିଚୟ । ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୁମିତ୍ରା ବାରିକ ।
କେବଳ ସୁମିତ୍ରା ନୁହନ୍ତି, କୋରାପୁଟ କମଳ କୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶାଢୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁମିତ୍ରା ବାରିକ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କମଳ କୁମାରୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଇଟିଭିି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନିଜ କଳାକୁ ନେଇ ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ସୁମିତ୍ରା ଓ କମଳାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଖିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ । ବାଲିରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ (ନଭେମ୍ବର 24 ଓ 25) ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଶାଢୀ ଓ ସବାଇ ଘାସରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ।
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଅନେକ ଅକୁହା ସଂଘର୍ଷ ଲୁଚି ରହିଛି । କିପରି ଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା ... ଇଟିଭି ଭାରତରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ମହିଳା କାରିଗର ।
ଦହି ବିକ୍ରିରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାତ୍ରା ...
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୂଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଫାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ଧାରିସୋଲ ଗ୍ରାମର 46 ବର୍ଷୀୟା ସୁମିତ୍ରା ବାରିକ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା । ଦିନେ ଘରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଦହି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଆଜି ସବାଇ ଘାସରେ ତିଆରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଜରିଆରେ ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି: ଓଡ଼ିଶା କଳା ବଖାଣିବ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର
ସବାଇଘାସରୁ ସୁନ୍ଦର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ...
ସୁମିତ୍ରା ବାରିକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବା ସବାଇ ଘାସକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ‘ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ’ ଏବଂ 2014 ମସିହାରେ 11ଟି ଗୋଷ୍ଠୀର 80 ଜଣ ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ‘ଅନ୍ଧାରିବୁଢ଼ୀ ସବାଇ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ’ର ସଦସ୍ୟା ଭାବରେ ସେ ଓରମାସ (ORMAS) ଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ କେବଳ ଦଉଡ଼ି ତିଆରିରେ ସୀମିତ ନରହି ସୋଫା ସେଟ୍, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ, ବୁକକେସ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟର, କଣ୍ଢେଇ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।
କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ?
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷକ ବାରମାସ କାମ କରୁଥିବା ସୁମିତ୍ରା ବାର୍ଷିକ 15ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରି 5 ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ନୂଆ ଘର ତିଆରିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ମେଳାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ ବିଦେଶ ମାଟି ( ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି) ପହଞ୍ଚିଛି ।
‘କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମେଳା ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ସାମଗ୍ରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ । ଏହାର ନାଁ ରହିଛି 'ମା' ଅନ୍ଧାରିବୁଢ଼ୀ ସବାଇ ପିଜି' । ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି କାମରେ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ 12 ଜଣ ଏନ୍ସିଏନ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା " କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ବାରିକ
ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଗାଁରୁ ଗାଁ, ସହରରୁ ସହର ବୁଲି ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ନୂଆ କାମ ଶିଖିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାଏଁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ଟାହିଟାପରା ଓ କଟୁକଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ହେଲେ ସେସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମନ୍ଦିରର ଛଡ଼ା ଫୁଲ-ପତ୍ରରୁ ମହକୁଛି ରୋଜଗାରର ବାସ୍ନା, ମହିଳାଙ୍କୁ କରୁଛି ସଶକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ
ସଫଳତା ପଛରେ ପରିବାର:
ଆଜି ଏହି ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାର ଆଲୋକ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହାସ ଦେଇଛି । ଏବେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ । ବାଲିରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡର ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ।
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କମଳ କୁମାରୀ:
ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ୍ର ଅସ୍ବିନୁଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କମଳ କୁମାରୀ । କୋରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳିଥିଲା । ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା । ନିଜେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ସହାୟତା ପାଇଁ ... ଦଶ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2019ରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG)ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ।
ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ପରେ ମହିଳାମାନେ ସଞ୍ଚୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଓ ଋଣ ସୁବିଧା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି, ଓଏଲଏମ୍ ଓ ନାବାର୍ଡର ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିସର ବଢ଼ିଲା । ଆଜି ଏହା ସହ 30 ଜଣ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ହାତବୁଣା ଶାଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା, ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚମକ
ମହିଳାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ବଜାର ଦେବାର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି କମଳ:
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ବଜାର ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କମଳ କୁମାରୀ । ବୁଣାକାରଙ୍କଠାରୁ ଶାଢ଼ୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ କେତେଜଣ ମହିଳା ବୁଣାକାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ମିଳିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।
ଶାଢୀ କାମକୁ ନେଇ କମଳ କୁମାରୀ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଟସର ଶାଢ଼ୀ । ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବୁଣାକାମର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ଟସର ଶାଢ଼ୀର ଦାମ୍ 15 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି । ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ।’
କମଳଙ୍କୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଛି ଟାହିଟାପରା...
ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପରି କମଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସାମାଜିକ କଟାକ୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଅବିବାହିତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ନେଇ ନାନା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ହାର୍ ମାନି ନଥିଲେ । ନିଜେ ସେହି ସମାଲୋଚନାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ...
ସରକାରୀ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ କମଳ କୁମାରୀ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାତବୁଣା କଳାର ପରିଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ।
କମଳ କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚାକିରିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟର ସୀମା ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ସେତେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଆଜି ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭାବେ ଗଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ସହ ଆହୁରି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସଶକ୍ତ କରିଛି 'ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ', ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା, ବଲାଙ୍ଗୀର 13 ବ୍ଲକରେ 1000 ମହିଳା ନେଇ ସାରିଲେଣି ଟ୍ରେନିଂ
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର । ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ଏହି କଳା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ।
ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି । ସୁଯୋଗ ଓ ସଠିକ୍ ଦିଗ ମିଳିଲେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ।
କମଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ପରିବାର:
ଏପଟେ କମଳ କୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମ ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଛନ୍ତି, ‘କମଳଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମୟରେ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛି । ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି । ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଓ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବିତ ।’
ଏହି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ। ତେବେ ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ ସୁଯୋଗ ଓ ସାହସ ମିଳିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରେ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଏହା ପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ଓ କମଳ । ଦୁଇ ସଶକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ନୂଆ ଉଦାହରଣ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର