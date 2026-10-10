ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା.. ଆଧୁନିକତାର ରଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡାକଘର, ଆଜି ବି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ
କେବେ ଚିଠିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିନ କଟୁଥିଲା, ପୋଷ୍ଟ ପିଅନଙ୍କ ସାଇକେଲ୍ ଘଣ୍ଟିରେ ଖୋଲୁଥିଲା କବାଟ। ଏବେ ସମୟ ସହ ବଦଳିଛି ଡାକଘରର ପରିଚୟ, ମିଳୁଛି ଆଧୁନିକ ସେବା। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ - ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 10, 2026 at 8:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଫାପା ଭିତରେ ଥିଲା ଦୂରର ମଣିଷର ଅସୁମାରୀ ଭାବନା। ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଚିଠିର ଆତ୍ମୀୟତା ଆଜି ସ୍ମୃତି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଆଧୁନିକ ସେବା ସହ ନୂଆ ପରିଚୟ ଗଢ଼ୁଛି ଡାକ ବିଭାଗ। ୮,୯୦୯ ଡାକଘର, ୨୩,୫୪୬ କର୍ମଚାରୀ ଓ ୧.୮୨ କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ ବିଭାଗ ପାଲଟିଛି ଯୋଗାଯୋଗଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱର୍କ।
ଦିନେ ଡାକିଆଙ୍କ ସାଇକେଲ୍ ଘଣ୍ଟି ଶୁଣିଲେ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଯାଉଥିଲା। ମନରେ ଜାଗି ଉଠୁଥିଲା ଅସୁମାରୀ ଆଶା। ଲଫାପା ଭିତରେ ଥିବା କେଇ ଧାଡ଼ି ଚିଠିରୁ ମିଳୁଥିଲା ଦୂରରେ ଥିବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଭଲପାଇବା ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ଉଷ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ। କେହି ଚିଠିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେହି ଛାତିରେ ଚାପି ଧରୁଥିଲେ। ଆଉ କେହି ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ବସି ଅପେକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିଠି ଆସିବା ଖବର ପାଇଲେ ଚୁଲିମୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ଆସୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ପଠାଉଥିଲେ ରାଖୀ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଲେଖୁଥିଲେ ମନର କଥା। ଗୋଟିଏ ଲଫାପାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଥିଲା ଦୂରତାକୁ ହରାଇବାର ଅନୁଭବ, ଅପେକ୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ଓ ସମ୍ପର୍କର ଉଷ୍ମତା।
ହେଲେ ସମୟ ବଦଳିଛି। ସମ୍ପର୍କର ଠିକଣା ବଦଳିଛି। ଚିଠିର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ମୋବାଇଲ୍ର ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍। ଖବର ଏବେ କ୍ଷଣକରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦୂରରେ ଥିବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଓ କଥା ହେବା ଆଉ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିଠିକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁବା, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ହାତଲେଖା ଅକ୍ଷରରେ ଭାବନା ଖୋଜିବା ଏବଂ ଡାକିଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସେହି ଆତ୍ମୀୟ ଅନୁଭବ କ’ଣ ଆଉ ଫେରିବ ?
ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଛି କି ଡାକଘର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆମ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି, ଅପେକ୍ଷା ଓ ଭାବନା ? ନା, ସମୟ ସହ ଡାକଘର ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଚିଠିରୁ ପାର୍ସଲ୍, ମନିଅର୍ଡରରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟରୁ ବୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସହ ଏହା ନୂଆ ପରିଚୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତଥାପି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି, ଡାକଘର କେବଳ ଆମ ଅତୀତର ଏକ ମିଠା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ, ନା ଆଧୁନିକତାର ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସେବା ସହ ମାନବୀୟ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ ?
ଜାତୀୟ ଡାକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ସେହି ସ୍ମୃତିମୟ ଦିନକୁ। ଜାଣିବା ବଦଳୁଥିବା ଡାକିଆଙ୍କ କାହାଣୀ, ଚିଠି ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଡାକ ବିଭାଗର ନୂଆ ପରିଚୟ। ଦେଖିବା ETV Bharatର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।
- ବଦଳୁଛି ସମୟ, ବଦଳୁଛି ଡାକ ସେବିକଙ୍କ କାହାଣୀ
ଦିନେ ଡାକଘରର ଚିଠି ଥିଲା ଯୋଗାଯୋଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଡାକ ସେବିକଙ୍କ ସାଇକେଲ୍ ଘଣ୍ଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଘରେ ଘରେ ଖେଳିଯାଉଥିଲା ଖୁସିର ଲହରୀ। ଆଜି ସେହି ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ସବୁଠି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜ୍ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଇଛି ଚିଠିର ସ୍ଥାନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ।
ତଥାପି ଡାକିଆଙ୍କ କାମ କେବଳ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ବି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଚିଠି, ପାର୍ସଲ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ ସେବା। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ କାମର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଡାକ ସେବିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗାୟତ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ। ସେ ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ଡାକିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରସୁଲଗଡ଼ ଡାକଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଚିଠି ଡିପୋ ହୋଇଥିବାରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଚିଠି ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ। ସେହି ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ।
ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଅନୁଭବର ଫରକ ରହିଛି, ସେହିପରି ଚିଠିକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ବୋଲି କହନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ଚିଠିର ଆଦର କମିନାହିଁ; ବରଂ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି।
ନିକଟରେ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପଠାଇଥିବା ରାଖୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିଥିବା ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭବ। ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେ।
ଅଫିସ୍ ଆସିବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ସାରି ଫେରିବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ଲାଗେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ।
- ଚିଠିର ଅପେକ୍ଷା, ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ
ଡାକଘର ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ମୃତି କେବଳ ଡାକିଆଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଚିଠି ଲେଖିବା, ତାହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଓ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି।
୬୧ ବର୍ଷୀୟ ବାବୁଲି ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକଘର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ; ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆତ୍ମୀୟ ପରିବେଶ। ଘରେ ଯେପରି ଆଦର, ଯତ୍ନ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ମିଳେ, ଡାକଘରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅନୁଭବ ମିଳୁଥିଲା ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ, ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ଦେବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଲୋକ ଘରେ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚିଠି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଚିଠି କେବଳ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା। ତାହା ଭିତରେ ରହିଥିଲା କାହାର ଭଲପାଇବା, କାହାର ଅପେକ୍ଷା ଓ କାହାର ମନର କଥା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଘରେ ନଥିଲେ ଚିଠି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇଦିଏ।
୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ନିଜ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ ନଗରରେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେହି ସମୟର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୋବାଇଲ୍ରେ କ୍ଷଣକରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଠିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆଶା, ଦିନେ ପୁଣି ଲୋକେ ଚିଠି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଡାକଘର ସହ ଜଡ଼ିତ ପୁରୁଣା ଆତ୍ମୀୟତା ଫେରିବ।
- ଚିଠିଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ; ଡାକଘରରେ ଏବେ ଅନେକ ସେବା
ସମୟ ସହିତ ଡାକଘରର ଭୂମିକା ବଦଳିଛି। ଆଜି ଏହା କେବଳ ଚିଠି ଓ ପାର୍ସଲ୍ ପଠାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ; ବରଂ ସଞ୍ଚୟ, ନିବେଶ, ବୀମା, ଆଧାର ସେବା, ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱର୍କ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ
- ଡାକଘର ସଂଖ୍ୟା: ୮,୯୦୯
- କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା: ୨୩,୫୪୬
- ଡାକଘରରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ: ୧.୮୨ କୋଟି
- ସଞ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍: ୩୩ ଲକ୍ଷ
- ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୋଟ ନିବେଶ: ପ୍ରାୟ ୯୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଡାକଘରରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକ ନେଟୱର୍କ ଯୋଗୁଁ ସହରଠାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
- ଡାକ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସେବା
୧. ଆଧାର ସେବା: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକଘରରେ ଆଧାର ନାମଲେଖା ଓ ଅନୁମୋଦିତ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ।
୨. ପାସପୋର୍ଟ ସେବା: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ମିଳୁଛି
୩. ଡିବିଟି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା: ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ, ଡାକ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ
୪. ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ: ଯୋଗ୍ୟ ଖାତାଧାରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜମା, ଖାତା ବିବରଣୀ ଦେଖିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି
୫. ଗଙ୍ଗାଜଳ ସେବା: ଡାକ ବିତରଣ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପାଇବାର ସୁବିଧା ରହିଛି
୬. ଫିଲାଟେଲି ସେବା: ସ୍ମାରକ ଡାକଟିକଟ, ଡାକଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଡାକଟିକଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡାକ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ
୭. ମେଲ୍ ଓ ପାର୍ସଲ୍ ସେବା: ସାଧାରଣ ଡାକ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ପାର୍ସଲ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ ବିତରଣ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ନିଜ ଚିଠି ଓ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇପାରୁଛନ୍ତି
୮. ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ N-Zen ଡାକଘର: ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକ ବିଭାଗ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି
- ଡାକଘରରେ ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ
ଡାକଘର ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।
ଡାକଘରରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମୁଖ ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- - SB (Savings Bank): ସାଧାରଣ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା।
- - RD (Recurring Deposit): ନିୟମିତ ମାସିକ ଜମା ଯୋଜନା।
- - SSA (Sukanya Samriddhi Account): ଝିଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା।
- - TD (Time Deposit): ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଜମା ଯୋଜନା।
- - PPF (Public Provident Fund): ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା।
- - MIS (Monthly Income Scheme): ମାସିକ ସୁଧ ଆୟ ଯୋଜନା।
- - SCSS (Senior Citizens' Savings Scheme): ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା।
- - KVP (Kisan Vikas Patra): ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିବେଶ ରାଶି ଦୁଇଗୁଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଯୋଜନା।
- - NSC (National Savings Certificate): ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର।
- - PLI (Postal Life Insurance): ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା।
- - RPLI (Rural Postal Life Insurance): ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା।
ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଞ୍ଚୟ ଓ ନିବେଶର ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରୁଛନ୍ତି।
- ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ବି ଡାକଘରର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି
ଆଜିର ଜେନ୍ ଜି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିନାହିଁ। ସମୟ ସହିତ ଡାକ ବିଭାଗ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ନୂଆ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଡାକଘରର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପକୁ ନେଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୁବକ ମୁନା ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦର କିଛି ପୁସ୍ତକ କିଣି ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବାରେ ଡାକ ବିଭାଗର ସେବା କିପରି ସହାୟକ ହେଉଛି, ତାହା ତାଙ୍କ ଅନୁଭବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି।
- ଘର ପରି ଆତ୍ମୀୟତା, ସେବାରେ ନୂଆ ପରିଚୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାଡାକପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କର କହିଛନ୍ତି; ଡାକଘର ଶବ୍ଦରେ ରହିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡାକଘର ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଆପଣାପଣ ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ। ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଯେପରି ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ଡାକଘରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆତ୍ମୀୟ ଅନୁଭବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା।
ଡାକଘରେ କେବଳ ଚିଠିର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହେଉନଥିଲା; ହେଉଥିଲା ଭାବନା, ଅନୁଭବ ଓ ସମ୍ପର୍କର ଆଦାନପ୍ରଦାନ। ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାର ଡାକ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ରହିଛି ଅବ୍ୟାହତ। ଚିଠି ଓ ପାର୍ସଲ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ଓ ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବିଧା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଡାକଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ବରଂ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଡାକ ବିଭାଗ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ ବିଭାଗ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା ସହ ବହୁବିଧ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।
- ଚିଠିର ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ହେଲେ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ
ସମୟ ବଦଳିଗଲା। ଯୋଗାଯୋଗର ଠିକଣା ବଦଳିଗଲା। ଚିଠି ଆସିବାର ସେହି ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇତିହାସ ପାଲଟିଗଲା। ଦିନେ ଯେଉଁ ଡାକିଆଙ୍କ ସାଇକେଲ୍ ଘଣ୍ଟିରେ ଘରେ ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଉଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ଖୋଜୁଛି ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା।
ମୋବାଇଲ୍ର ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ହାତଲେଖା ଚିଠିର ଭାବନା, ଲଫାପା ଭିତରେ ସାଇତା ଭଲପାଇବା ଓ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ଝରୁଥିବା ଆତ୍ମୀୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆଜି ବି ଅନନ୍ୟ।
ଡାକଘର ବଦଳୁଛି। ନୂଆ ସେବା ଓ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଚିଠି ଓ ପାର୍ସଲ୍ଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ହଜି ନଯାଉ ମଣିଷ ସହ ମଣିଷର ସେହି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। କାରଣ, ଚିଠି କେବଳ କାଗଜରେ ଲେଖା କେଇପଦ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଦୂରତାକୁ ହରାଇ ହୃଦୟକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ। ହୁଏତ ଆଜି ଚିଠି ପାଇଁ ସେହି ପୁରୁଣା ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିଠି ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ମନର ଡାକବାକ୍ସରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବିଶ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ: 'ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର