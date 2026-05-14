ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ' ୩୦ରୁ SIR; ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୩୮,୧୨୩ BLO ଓ ୨୭,୭୨୩ BLA
ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ' ୩୦ରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ SIR ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅନ୍ତିମ ଭୋଟର ତାଲିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 14, 2026 at 8:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକାର 'ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ' ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) । ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ' ୩୦ରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ SIR ଆରମ୍ଭ ହେବ । SIR ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ୩୮,୧୨୩ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ୨୭,୭୨୩ ଜଣ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ (BLA) ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ୩ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ “ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ” ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଘର ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସମୟ ସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏହି ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚାଲିବ । ଏହି ତିନିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜନଗଣନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଲଗା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
କେଉଁ ଦଳରୁ କେତେ BLA:
ଓଡିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ୩୮ ହଜାର ୧୨୩ ଜଣ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ୨୭ ହଜାର ୭୨୩ ଜଣ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ୧୬,୬୦୪ ଜଣ, କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ୩,୧୮୫ ଜଣ ଏବଂ ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ୭,୯୩୪ ଜଣ ବିଏଲଏଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ ଜଣେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡିଶାରେ SIRର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ :
SIR ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ୧ । ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମେ' ୨୦ରୁ ମେ' ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । BLOମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଘରେ ପରିଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ମେ' ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଜୁନ ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ । ଖସଡା ଭୋଟର ତାଲିକା ଜୁଲାଇ ୫ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ସମୟସୀମା ଜୁଲାଇ ୫ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ନୋଟିସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୁଲାଇ ୫ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ସେହିପରି ଅନ୍ତିମ ଭୋଟର ତାଲିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୫୯ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬.୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଏଲଓ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ୯.୨ ଲକ୍ଷ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ବିଏଲଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
