ଗୃହିଣୀରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେନସେସନ: ଭିଡିଓ ବଦଳାଇଲା ମମତାଙ୍କ ଜୀବନ
‘କାଳିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ’ ଗୀତ ମମତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ସହ ମିଳୁଛି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଅଫର୍ ।
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ମିନତୀ ସିଂହ
Mamata Jena soulful Voice Wins Heart ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ମନ ଯଦି ତୋର ଥାଆନ୍ତା କାଳିଆ ମୋ ମନ ପାରନ୍ତୁ ବୁଝି ’.... କାଳିଆ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଗାଇଥିବା ଏଇ ଗୀତ ତାଙ୍କ ପିଲା ବେଳର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛି । ରାତିରାତି ଗୃହିଣୀରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେନସେସନ୍ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଆଉ ଲାଇକ...ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଅଫର୍ । ସବୁରି ମୁହଁରେ ଏବେ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା । କିଏ ଏହି ମମତା ? କିପରି ପାଲଟିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେନସେସନ୍...ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ସ୍ବପ୍ନ ଯେବେ ସତ ହୁଏ...
କୁହାଯାଏ ହୃଦୟରୁ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବି ସାଥ୍ ଦିଏ । ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ବି ଏମିତି ଦିନେ ସତ ହେବ ସେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ । ପିଲାଟି ବେଳୁ ଗାୟିକା ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଥିବା ଏକ ଭଜନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଗୃହିଣୀରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେନସେସନ୍ ।
ମମତା ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସାନସନନ୍ଦ ଗାଁରେ ମମତା ଜେନାଙ୍କ ଘର । ବୟସ 48 ବର୍ଷ । ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ବାମୀ ଓ 3 ପୁଅ । ମମତା ଗୃହିଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାମୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଜା ବଜାନ୍ତି । ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୀବ ଶ୍ରେଣୀ । ତିନି ପୁଅ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ଆଉ ସେହି ରୋଜଗାରରୁ ଚଳେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ।
ଗାୟିକା ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ...ଅଧାରୁ ଛାଡିଥିଲେ ପାଠ:
ପିଲାଟି ବେଳୁ ମମତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଥିଲା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା । ଗାୟିକା ହେବା ଆଶାରେ ସେ ପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ । ହେଲେ ସଂଗୀତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଓ ଘରସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବି ଗଲା ମନ ତଳେ ଥିଲା ଅସୁମାରୀ ଆଶା । କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲା । ଗୃହିଣୀ ମମତା ଜେନା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ନୂଆ ସଙ୍ଗୀତ ସେନସେସନ୍ । ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି ।
ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସାକାର କଲା ସ୍ବପ୍ନ:
ମମତାଙ୍କର ସଂଗୀତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିଛି ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ମମତା ଗାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଇଥିବା ଭଜନ ‘କାଳିଆରେ ମନ ବୋଲି ତୋର କିଛି ନାହିଁ…’ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ମିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଲେ । ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମମତାଙ୍କ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଭିଡିଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ।
ଭାବି ନଥିଲି...
‘ଏତେ ଲୋକ ମୋ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି । ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ । ଜୀବନ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି’ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ମମତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।
‘ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର’:
ମମତା ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘ଗୀତ ଗାଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । ଯଦି ଲୋକେ ମୋ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ।’
ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ମମତାଙ୍କ ଗୀତ:
ତାଙ୍କ ଗୀତ କେବଳ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ ପମ୍ ଓ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଶେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏକ ସଙ୍ଗୀତ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଦୁଇଟି ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରି ରିଲିଜ ମଧ୍ୟ କରିଛି ।
ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଗୁଣୁଗୁଣାଉ ଥିଲେ..ଏବେ ଶ୍ରୋତା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସ୍ବର:
ଏନେଇ ମମତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ଜେନା କୁହନ୍ତି, ‘ମା’ କାମ ଦାମ କଲା ବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ବୋଲିବାର ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣିଛୁ । ହେଲେ ମା’ଙ୍କ ଗୀତ ଏମିତି ଭାଇରାଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନଥିଲୁ । ଏବେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ମାତା ଓ ସଂଗୀତକାର ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ନୂଆ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫର୍ ମିଳିଛି ।’
ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା:
ସ୍ଥାନୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ମାତା ପି.କେ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅଭ୍ୟାସ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେପରି ଗାଆନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା । ମମତାଙ୍କ ପରି ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ।’ ତେବେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ଶେଷରେ ପୂରା ହୋଇଛି ପିଲା ଦିନର ସ୍ବପ୍ନ । ଗୀତ ପାଇଁ ମନ ଜିଣୁଛନ୍ତି ମମତା ।
