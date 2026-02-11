ETV Bharat / state

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ସମନ୍ବିତ ଚାଷ: ମିଳିଛି ସଫଳ ଚାଷୀର ଟ୍ୟାଗ, ବାର୍ଷିକ ଆୟ 700000

ବର୍ଷସାରା ସମନ୍ବିତ କୃଷି ପାଇଁ ରାଜଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଓୟୁଏଟି ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି । ଏପରି କୃଷି କରି ବାର୍ଷିକ 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।

From Graduate to Successful Farmer Rajashree Panda Inspires Khordha with Integrated Farming
ସଫଳ ମହିଳା ଚାଷୀ ରାଜଶ୍ରୀ: ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା (ETV Bharat GFX Team)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 11, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ମହିଳାଙ୍କ ଚାଷ ନିଶା । ଜମିରେ ଖେଳୁଛି ଏକର ଏକର ସୁନାର ଫସଲ । ସୋରିଷ ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ସାରା କ୍ଷେତ । ଦେଖିଲେ ମନ ପୂରି ଉଠୁଛି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇନଥିଲେ ଏହି ମହିଳା ଚାଷୀ । ବରଂ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କେମିକାଲ ମୁକ୍ତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରି ଆଜି ସେ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଲୁହାପାଟଣା ଗ୍ରାମର ରାଜଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ । ଆଜି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ସଫଳ ଓ କର୍ମଠ ମହିଳା ଭାବେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଓୟୁଏଟି ତରଫରୁ ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି ପାଇଁ ସଫଳ ମହିଳା ଚାଷୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ପଢନ୍ତୁ 'ଉଚ୍ଚ-ଶିକ୍ଷିତାରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ'...

ସଫଳ ମହିଳା ଚାଷୀ ରାଜଶ୍ରୀ: ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା (ETV Bharat Odisha)

3 ଏକର ଜମିରେ ଖେଳୁଛି ସୋରିଷ ଫୁଲ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଚାଷୀ ରାଜଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା । ବୟସ 45 ବର୍ଷ । କେତେବେଳେ ହାତରେ କୋଦାଳ ତ କେତେବେଳେ ଦା' ନେଇ ଜମିକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି । ଆଉ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥାନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ । ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଥାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଜମିରେ ସମନ୍ବିତ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମାଟିରେ ବୁଣିଛନ୍ତି ସୋରିଷ, ରାଶି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପରି ତୈଳବୀଜ, ଆଳୁ, ମୂଳା, ବନ୍ଧାକୋବି, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଓ ଧନିଆ ପରି ପନିପରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ । ଏହା ସହିତ ପଲିଥିନରେ ଛତୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 3 ଏକର ଜମିରେ ସୋରିଷ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏବେ କ୍ଷେତରେ ସୋରିଷ ଫୁଲ ଫୁଟି, ସୁନାର ଫସଲ ହସୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମନ ମୋହୁଛି ।

Rajshree spraying medicine in the mustard field
ସୋରିଷ କ୍ଷେତରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର:
ରାଜଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା । ସେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ । ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଫଳାଇଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ । ରାଜଶ୍ରୀ ନିଜ ଜମିରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରୁ ବାର୍ଷିକ 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଚାଷୀ ।

Golden mustard flowers in a mustard field
ସୋରିଷ କ୍ଷେତରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ସୋରିଷ ଫୁଲ (ETV Bharat Odisha)

ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:

ଜଣେ ସଫଳ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ମହିଳା ଚାଷୀ ଭାବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଜ 5 ଏକର ଜମିରେ ବର୍ଷ ସାରା ସମନ୍ବିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ, ସୋରିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମୁଗ, ରାଶି, କୋଳଥ, ଆଳୁ, ମୂଳା, ଶାଗ ଆଦି ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି । ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାମର 4ଟି ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ମହିଳା ଚାଷୀ ରାଜଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।

Rajshree is producing radish from field.
ମୂଳା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପରିଶ୍ରମ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ବାରା ମାଟିରୁ ଫଳିବ ସୁନା:
ସଫଳ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଚାଷୀ ରାଜଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଅମଳ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି ଉଦେଶ୍ୟରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ତାହା ସେତିକି ଲାଭ ହେଲାନି । ଏହାପରେ ଧାନ ସହ ଅନ୍ୟକିଛି ଫସଲ କରିବାକୁ କୃଷି ବିଭାଗର ସହାୟତା ନେଇଥିଲୁ । ଏବଂ ଧାନ ଫସଲ ପରେ ମୁଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋରିଷ ଭଳି ଅନେକ ଫସଲ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛୁ ।" ଏହା ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜି, ବିହନ ଓ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ବାରା ମାଟିରୁ ଆମେ ସୁନା ଫଳାଇପାରିବା ବୋଲି ସଫଳ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଚାଷୀ ରାଜଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ ।

Rice is being separated from the chaff with a rice threshing machine.
ଧାନ ମେସିନରେ ନଡ଼ାରୁ ଧାନ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

'ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛୁ'
ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଚାଷକାମକୁ ସମସ୍ତେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଖାଉଛେ ତାହା ସବୁ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ସାଜୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଚାଷ କରି କିଛି ଭଲ ପନିପରିବା ଖାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇପାରିବା ଭାବି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଆମେ ସୋରିଷ, ମୁଗ, କୋଳଥ, ରାଶି, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଧନିଆ, ମୂଳା ଭଳି ଅନେକ ଫସଲ କରିଛୁ । ଆମେ ନିଜେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ସହ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛୁ ।"

Mushroom cultivation in polythene.
ପଲିଥିନରେ ଛତୁଚାଷ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

'ରାଜଶ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା'
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରବି ନାରାୟଣ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ମହିଳା ଚାଷୀ । ଓୟୁଏଟି ପକ୍ଷରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ଚାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଷତମାମ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସେ ଜମିରେ ସମନ୍ବିତ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବା Integrated Farming ରେ ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ଛତୁ, ଆମ୍ବ, ତୈଳବୀଜ ଫସଲ, ଧାଡ଼ିରୁଆ ଧାନ ଭଳି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ଚାଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଇଥାନ୍ତି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

