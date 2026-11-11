ସଶକ୍ତ କରିଛି 'ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ', ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା, ବଲାଙ୍ଗୀର 13 ବ୍ଲକରେ 1000 ମହିଳା ନେଇ ସାରିଲେଣି ଟ୍ରେନିଂ
Balangir Self Defence Training:ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 12 ଦିନିଆ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ:ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍
Published : November 11, 2026 at 4:00 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: " ମୋର ଦୁଇଟି ପିଲା । ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଭୟ ଲାଗେ । ମାତ୍ର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 12 ଦିନିଆ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ମୋର ସାହାସ ବଢିଛି ।" ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଗୃହିଣୀ ବବିତା ବିଭାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ନେହା କୁହନ୍ତି "କଲେଜ ହେଉ କିମ୍ବା ନିତିଦିନିଆ କାମକୁ ଯିବା । ଏପରିକି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆଗରୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ମୋର ସାହସ ବଢ଼ିଛି । "
ବବିତା ଏବଂ ସ୍ନେହା କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଭୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ବେଳେ, ମନରେ ଶଙ୍କା ଥାଏ କି, କାଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଯିବ କି ? ସମାଜରେ ଅପରାଧ, ଅତ୍ୟାଚାର ଲୁଟ୍, ଛିନତାଇ ଆଦି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ମହିଳାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି । କେମିତି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ମହିଳା ? କେମିତି ନିଜକୁ ଦେଇ ପାରିବେ ସୁରକ୍ଷା ? ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ" । ଜିଲ୍ଲାର 13ଟି ବ୍ଲକର 1000 ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କିପରି କରିପାରିବେ , ସେ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଇ ସାରିଛି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।...
ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳା, ଗୃହିଣୀ, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା, ତଥା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡିଶା ସରକାର ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ 12 ଦିନିଆ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୟ ଦୂର କରି କିପରି ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ଦେବା ସହିତ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଜଭୁୁତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଶିଖି ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ପାରଙ୍ଗମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେଣି ୧୩ଟି ବ୍ଲକର ଏକ ହଜାର ମହିଳା:
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ଅନୀଲ ଡାହାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧିନରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଲିଥିଲା । ଏଥିରେ ଆମେ ୧୩ଟି ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛୁ । ଆମକୁ ୧୫ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିଥିଲା । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସାରିଛୁ ।"
"ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର SHG(Self Help Group) ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପିଇଟି (PET) ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହିଳା, ଗୃହିଣୀ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ PET ଟ୍ରେନର୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି " ବୋଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ଅନୀଲ ଡାହାଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ?
- ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା
- ବେକକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଲେ କିପରି ମୁକୁଳିବେ
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆକ୍ରମଣରେ କେମିତି ମହିଳା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ
- ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବା ଭଳି ଅନେକ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି
'ମୋର ସାହସ ବଢ଼ିଛି'
ପଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ ୩୭ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା BSc ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ନେହା ନାଗ କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ମୋର ସାହସ ବଢ଼ିଛି । କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏବେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି । ଏହି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ ସହାୟକ ହେବ ।"
'ଅନେକ କୌଶଳ ଶିଖିଛୁ'
"ମୁଁ ଏହି ଆତ୍ମାରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିଛି । ଆଜି ସମାଜରେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିଥିଲେ ମୋର ଓ ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ଶିଖିଛୁ । ଯାହା ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଭୂମିସୁତା କୁମ୍ଭାର ।
ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋସ୍ନାମୟୀ ବନଛୋର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା ବଢୁଛି । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଡର ଦୂର କରୁ୍ଛୁ । ସେହିପରି କିପରି ପାଟି କରି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ତାହାର କୌଶଳ ଶିଖାଉଛୁ । ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସହ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ତାହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛୁ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ମୁଁ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଶିଖିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ସରକାରୀ PET ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ପଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପଟଣାଗଡ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଠାରେ ୩୦ ଜଣ ମହିଳା ଓ ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ୩୭ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛି।"
ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 'ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ' ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ବାଲେଶ୍ବର 'ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ', ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ବାଡ଼ିଖେଳ ସହ ଆଖଡ଼ା ପରମ୍ପରା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି 400 ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର