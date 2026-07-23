ETV Bharat / state

ଡାକ୍ତର ହେବେ ଚାଷୀ ଘର ପୁଅ ଗୌରାଙ୍ଗ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ଅମିତ ! ଗର୍ବରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ

NEET ସଫଳତା ପରେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକସେବାର ସ୍ବପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଚିକିଟିର ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଢ଼ୀ ଓ ବୁଗୁଡ଼ା ପାଣ୍ଡିରିପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଅମିତ ରଥ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ। ରିପୋର୍ଟ - ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

NEET SUCCESS STORY
ଡାକ୍ତର ହେବେ ଚାଷୀ ଘର ପୁଅ ଗୌରାଙ୍ଗ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅମିତ! ଗର୍ବରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଦୁଇ ଯୁବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ଜଣେ ହେଲେ ଚିକିଟିର ଗୈରାଙ୍ଗ ପାଢ଼ୀ ଓ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ବୁଗୁଡ଼ାର ଅମିତ ରଥ। ଚଳିତବର୍ଷର NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି କେବଳ ଏ ଦୁହେଁ ନିଜ ପରିବାରର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା।

NEET ସଫଳତା ପରେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକସେବାର ସ୍ବପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଚିକିଟିର ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଢ଼ୀ ଓ ବୁଗୁଡ଼ାର ପାତାଳ ସିଂର ଅମିତ ରଥ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ। (ETV Bharat Odisha)

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ NEET-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷାଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ସହ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପୁଅ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମ ମେଡିକାଲ୍ ଛାତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅମିତ ରଥ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ସଙ୍କଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି।

  • ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ

ଚିକିଟି ବ୍ଲକର କଳାବାଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଳାସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର କୃଷକ ପରିବାରର ପୁଅ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଢ଼ୀ NEET-୨୦୨୬ରେ ୬୪୩ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ସଫଳତା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳାଇଛି।

ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ପାଢ଼ୀ ଜଣେ ଚାଷୀ। ଚାଷବାସରୁ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ ସେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦିନେ ଡାକ୍ତର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ପୁଅର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ETV ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଝରିପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ତିନି ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି।

NEET SUCCESS STORY
ଡାକ୍ତର ହେବେ ଚାଷୀ ଘର ପୁଅ ଗୌରାଙ୍ଗ, ଗର୍ବରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ (ETV Bharat Odisha)

ଗୌରାଙ୍ଗ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ବାପା-ମାଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ-ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଓ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ NEET ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

  • ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା କରିବାକୁ ଅମିତଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପ

ସେହିପରି ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପାଣ୍ଡିରିପଡା ପଞ୍ଚାୟତର ପାତାଳସିଂ ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ର ଅମିତ ରଥ ମଧ୍ୟ NEET-୨୦୨୬ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ଅମିତ ଛୋଟବେଳୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅଭାବ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା।

NEET SUCCESS STORY
ଡାକ୍ତର ହେବେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ଅମିତ! ଗର୍ବରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ (ETV Bharat Odisha)

ETV ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅମିତ କହିଛନ୍ତି, NEET ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସେହି କଠିନ ସମୟରେ ବାପା-ମାଆ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

  • ପରିବାରର ପ୍ରେରଣା

ଅମିତଙ୍କ ମାଆ, ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ପୁଅକୁ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଅମିତଙ୍କ ବାପା ଅଜିତ କୁମାର ରଥ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗତ ୩୬ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା କରିଆସୁଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଘୋର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରସବ ବେଦନା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୋଳାରେ ବୁହାଇ ଦୂର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅମିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କରିଛନ୍ତି।

NEET SUCCESS STORY
NEET-୨୦୨୬ ଫଳାଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। (ETV Bharat Odisha)
  • ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ

ସେପଟେ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ NEET-୨୦୨୬ ଫଳାଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସଫଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ, 3 ନୁହେଁ 6 ରଥରେ ବସି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

NEET 2026
GANJAM STUDENTS
ODISHA
ଗଞ୍ଜାମର ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ NEET ସଫଳତା
NEET SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.