ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରମିଳା; ଚାଷ, ସମାଜସେବା ଏବଂ ସଚେତନତା ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଟକ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ପ୍ରମିଳା ମୁଦୁଲି । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ ଅଭିଯାନ, ସବୁଥିରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି ।
Published : March 7, 2026 at 4:29 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
PRAMILA MUDULI CUTTACK, କଟକ: କେତେବେଳେ ସେ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଛାଟ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି । ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅବାଟକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାଠାରୁ ପାରିବାରିକ କଳହ ସମାଧାନ କରି ସେ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି । ଖରା,ବର୍ଷା,ଶୀତ, ଯେତେବେଳେ ବି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ପଡେ, ସେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି । ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ସଦର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର 58 ବର୍ଷିୟା ପ୍ରମିଳା ମୁଦୁଲି ।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପରିବାରର ବୋଝ:
2008 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ପ୍ରମିଳା । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ପାଖରେ ଥିଲେ 6 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଝିଅ, 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଉ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ । ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ବଶୁର । କଣ କରିବେ ? କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ? କେମିତି ପରିବାର ଚଳାଇବେ ? ଭାବି ଭାବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେପରି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଥିଲା । ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଥମେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ନିଜର ଚାଷ ଜମି ନଥିବାରୁ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଜମିକୁ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ନେଇ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ବିଲକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ । ହେଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ କାହା କଥାକୁ ଖାତିର ନକରି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରମିଳା କୁହନ୍ତି, "କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେମିତି ପରିବାର ଚଳାଇବି ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲି । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲି । ଚାଷ କାମଠୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲି ।"
ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କାମ କରୁଛନ୍ତି:
କେବଳ ଚାଷ କାମରେ ସୀମିତ ନଥିଲେ ପ୍ରମିଳା । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଗାଁର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏବେ ବି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପରେ 2010 ମସିହାରେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଏକ କାମ ମିଳି ଯାଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପୋଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କଲେ ସେଥିରେ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳାଇଥିଲେ । ଏଥିରୁ କେଉଁ ମାସରେ 10 ହଜାର ତ କେଉଁ ମାସରେ 18 ହଜାର ମିଳିଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ।
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ରହିଛି ଅବଦାନ:
ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଘରେ ଭିତରେ ସୀମିତ ନରହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନକରିବାକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନହେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରମିଳା ମାଉସୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିଚିତ ମହିଳା । ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଏହି କାମ ପାଇଁ ସଭିଏଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ।
ପ୍ରମିଳା ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଋଣ କରାଇଦେବାରେ ସାହଯ୍ୟ କରିଛି । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଏ । କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ । ସବୁ ମହିଳା ସ୍ବାଭିମାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
ଗାଁରେ ଯଦି କେତେବେଳେ କାହାର ସାହଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ ପ୍ରମିଳା ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । କାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତା ଖୋଲିବା ହେଉ କି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରମିଳା ଗାଁ ମୁଖିଆ ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି । ଏହାସହ ଗାଁରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଗିଦ କରିନ୍ତି । ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ବାଟକୁ ଆଣନ୍ତି ।
ପଡ଼ୋଶୀ ନିନିକା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରମିଳା ସବୁ କାମରେ ପାରଙ୍ଗମ । ଗାଁର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ସହ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି । ସେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ।"
ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା:
ସକାଳ 4ଟାରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପରେ ଘରେ ରଖିଥିବା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି । ପରେ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି । କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି । ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ