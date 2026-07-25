ETV Bharat / state

NEET ପାସ୍ କଲେ ଯାଜପୁରର ଚାଷୀଘର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାନାରା, ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲା ସାନଭାଇର ଲୁହ...

କୋଚିଂ ପାଇଁ ନଥିଲା ସମ୍ବଳ, ବିଲରେ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସହ କାମ କରି ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ି ହାସଲ କଲେ ସଫଳତା;ଏବେ ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

farmer daughter success story
କୋଚିଂ ପାଇଁ ନଥିଲା ସମ୍ବଳ, ବିଲରେ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସହ କାମ କରି ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ି ହାସଲ କଲେ ସଫଳତା;ଏବେ ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 25, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶାର ଅଭାବ ନଥିଲା। କୋଚିଂ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଡାକ୍ତର ହେବାର। ସାନ ଭାଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇବାର ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମନରେ ଜଳାଇଥିଲା ଏକ ସଂକଳ୍ପର ବହ୍ନି। ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସାଥୀ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ନଡିଆଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ନାକଦେଇପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାନାରା କୌଣସି କୋଚିଂ ବିନା କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ର ସହାୟତାରେ NEET-2026 ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା।

କୋଚିଂ ପାଇଁ ନଥିଲା ସମ୍ବଳ, ବିଲରେ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସହ କାମ କରି ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ି ହାସଲ କଲେ ସଫଳତା;ଏବେ ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। (ETV Bharat Odisha)
  • ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନୋବଳ ହରାଇନଥିଲେ

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ନଡିଆଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ନାକଦେଇପୁର ଗ୍ରାମର ସିପାଇ ବାନାରା ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଚାରି ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଚାଷ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜୀବିକା। ଅଭାବୀ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହଜ ନଥିଲା। ତଥାପି ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ସେ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ତାଳଗଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ।

ଛୋଟବେଳୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟିରେ ସେ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସହ ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କୋଚିଂ ନେବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍‌କୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ କରିନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଥର NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ମନୋବଳ ହରାଇନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ କୋଚିଂ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଠି ୬ଟାରୁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୮ ଘଣ୍ଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। କଲେଜ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସି ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସହ ଚାଷ କାମରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ସାନ ଭାଇ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇବାରୁ ସେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି।

  • ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ଝିଅ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବ

ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା ସିପାଇ ବାନାରା କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିଥିଲେ। ପରେ କିସ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ି NEETରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଥିବାରୁ ସରକାର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ସମାଜର ସେବା କରିପାରିବେ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରତିମା ବାନାରା କହିଛନ୍ତି, ଝିଅ ଦୁଇଥର NEET ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା କରିଛନ୍ତି।

ମାମୁଁ ସୁଦାମ ହେମ୍ବ୍ରମ କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନଥିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।

ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବିନା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି NEETରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ଚାଷ କାମ, ଘର କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ସମାଜର ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବେ।

ଅଭାବ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଟକାଇ ପାରେନି। ଯାହାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାନାରା। କୋଚିଂ ବିନା, ଅନଲାଇନ୍ ଅଧ୍ୟୟନ, ଦିନରେ ଚାଷ କାମ ଓ ରାତିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ NEETରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ, ଏହି ଚାଷୀ ଝିଅଙ୍କ ସଫଳତା ଅନେକ ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

JAJPUR
NEET STUDENT
INSPIRING STUDENT STORY
ଷୀଘର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାନାରା
FARMER DAUGHTER SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.