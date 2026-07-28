ବିଦେଶର ମୋଟା ଦରମା ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିତିକଣ୍ଠ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଢ଼ିଲେ ସମନ୍ୱିତ ଜୈବିକ କୃଷିର ନିଆରା ମଡେଲ୍
ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀରୁ ସଫଳ ଜୈବିକ ଚାଷୀ। ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ବହୁବିଧ ଫସଲ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଓ ଏଗ୍ରୋ-ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର କୃଷିର ନୂଆ ଦିଗ। ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 28, 2026 at 5:06 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ବେତନର ଚାକିରି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ। ଏସବୁକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯଦି କେହି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରି କୃଷିକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରେରଣା। ସମ୍ବଲପୁରର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶିତିକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କର ସେହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ। ବିଦେଶର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେ ଆଜି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ସଫଳ ସମନ୍ୱିତ ଜୈବିକ କୃଷି (Integrated Organic Farming) ମଡେଲ୍, ଯାହା କେବଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଓ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷିର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।
- ଜୈବିକ କୃଷି ଓ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିର ସଫଳ ମଡେଲ୍
ଆଜିର ଧାଁ-ଧପଡ଼ ଭରା ଜୀବନରେ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ କୃଷିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦିନକୁଦିନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ସହ ଯୋଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସଫଳ ମଡେଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଶିତିକଣ୍ଠ ବେହେରା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଶିତିକଣ୍ଠ ବେହେରା ୧୯୯୯ ରୁ ୨୦୦୮ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ନାଇଜେରିଆରେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ କାମ କରି ବିଦେଶରେ ଏକ ସଫଳ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ ସବୁବେଳେ ଟାଣୁଥିଲା ନିଜ ମାଟିକୁ। ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା।
ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିର ବଦଳୁଥିବା ଚିତ୍ର ଓ ରାସାୟନିକ ଚାଷ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଦେଖି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଜୈବିକ କୃଷି ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକର ଗୋବର୍ଧନ–ବଡ଼ମାଲ ଗାଁରେ ୧୩ ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ଜୈବିକ କୃଷି (Integrated Organic Farming)।
ଏହି ଫାର୍ମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାଷ ଜମି ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ଗୋପାଳନ, ଛେଳିପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ଆମ୍ବ ବଗିଚା, ପନିପରିବା ଚାଷ ଓ ବହୁବିଧ ଫସଲ ଏକାଠି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ କୌଣସି ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ। ଯାହା ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ଜୈବିକ କୃଷିର ମୂଳ ବିଶେଷତା।
- LPG କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ
ଏହି ଫାର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧାର ହେଉଛି ଗୋପାଳନ। ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଗାଈରୁ ମିଳୁଥିବା ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, କ୍ଷୀର ଓ ବାଛୁରୀ ଏହି କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଗୋବରରୁ ଫାର୍ମରେ ତିନୋଟି ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ରୋଷେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବାୟୋଗ୍ୟାସରେ ହେଉଥିବାରୁ ବାହାରୁ LPG କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋବରକୁ ୨୭ଟି କୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଏହି ଜୈବିକ ସାରକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ପରିମାଣ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗୋମୂତ୍ରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ ଭାବେ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଫାର୍ମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବାମୃତକୁ ମାଛ ଚାଷରେ ଦାନା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।
- ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ
ପନିପରିବା ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଟି କ୍ରପ୍ ଫାର୍ମିଂ। ଟମାଟୋ ଓ ବାଇଗଣ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ବିନସ୍ ଚାଷ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କୀଟପତଙ୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ।
ସମୟ ସହିତ ଶିତିକଣ୍ଠ ବେହେରା ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ପରିଚିତ ଜୈବିକ ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷିକୁ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ସୀମିତ ନରଖି ସେ ଏବେ Agro Eco Tourism ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଫାର୍ମରେ କଟେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଏହି ମଡେଲ୍ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ନେଇ ଜୈବିକ କୃଷିର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବାନ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
- ସଫଳ ମଡେଲ୍ ଫାର୍ମ - ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା
ଅନ୍ୟପଟେ, ଜମନକିରା ବ୍ଲକର ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ଛବିଲ କିସାନ, ଯିଏ ଶିତିକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ଜୈବିକ କୃଷି ଫାର୍ମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋପାଳନ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହି ଫାର୍ମ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ସେ ସମନ୍ୱିତ ଜୈବିକ କୃଷିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏଭଳି ସଫଳ ମଡେଲ୍ ଫାର୍ମକୁ ଦେଖି ଓ ସେଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୈବିକ କୃଷି ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ କୃଷିର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ସମନ୍ୱିତ ଜୈବିକ କୃଷି ମଡେଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଶିତିକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ; "ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ଖୁଆଇବା; ନା ମାଟିକୁ ବିଷ ଦେବା, ନା ପାଟିକୁ ବିଷ ଦେବା।" ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଜୈବିକ କୃଷି କେବଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଳମ୍ବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଉପକାରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସଫଳ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ସମ୍ବଲପୁରର ଶିକ୍ଷାବିଦ୍ ଓ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଡ଼. ଉମାଚରଣ ପତି ମଧ୍ୟ ଶିତିକଣ୍ଠଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ଆଧାର କରି ଏକ Circular Economy ବା ବୃତ୍ତାକାର ଅର୍ଥନୀତି ମଡେଲ୍ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର କିମ୍ବା କୀଟନାଶକର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପଦକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ମଡେଲ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ହେବ।
ସତରେ ବିଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକରୁ ମାଟିର ମଣିଷ; ଶିତିକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରମାଣ କରିଛି, ସଫଳତା କେବଳ ବଡ଼ ସହର କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ନୁହେଁ; ନିଜ ମାଟି, ନିଜ କୃଷି ଓ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ାଯାଇପାରେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଭୟ: ସତର୍କ କରାଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ବଦଳାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର