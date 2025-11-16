ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ରିତୁ; ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମାଇଜଡ୍ ଡ୍ରେସ
ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ରିତୁ ଝଲାନିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଲାଣି ।
Published : November 16, 2025 at 10:55 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବିବାହ ଏକ ଝଡ଼ ପରି ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ରିତୁ ଝଲାନିଙ୍କ ଜୀବନରେ । ଏହି ଝଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସାଜିଛନ୍ତି ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ଦିନେ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ସାଉଁଟୁଥିଲେ, ଆଜି ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ନାରୀ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ନିଜେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ 'Indian Weaves' ନାମକ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜ ପରି ଅନେକ ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରିତୁ ଝଲାନିଙ୍କ ଡ଼ିପ୍ରେସନ୍ରୁ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ...
ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା:
ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମଠସାହି ଅଞ୍ଚଳର ରିତୁ ଝଲାନି । ଏକଦା ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ମୋଡ଼ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଔଷଧ ଖାଇ ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଆଉ ଆଜି ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । ରିତୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହ ପରେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା । ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ରିତୁ । ମାତ୍ର ବିବାହ ପରେ ସେ ଚାକିରୀ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ । ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଲାଣି ।
'Indian Weaves' ର ଯାତ୍ରା:
କୋଭିଡ ସମୟରେ ରିତୁ ଝଲାନି ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ନିଜର ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜ ପୋଷାକ ଷ୍ଟୋର କରି ସେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କପଡ଼ାରେ ସିଲେଇ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କପଡ଼ା ଓ ଡ଼ିଜାଇନ୍ ଆଦି ନିଜ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଯେମିତି କି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଗୁଜୁରାଟର ଅଜରଖ, କଲମକାରୀ କପଡ଼ା । ଏହି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କପଡ଼ାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବାକ କଷ୍ଟମାଇଜଡ଼ ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ, ସାର୍ଟ, ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଆଦି ସେ ତିଆରି କରି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରର ନାଁ ସେ 'Indian Weaves' ରଖିଛନ୍ତି।
ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି ରିତୁ:
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରୁଷ କାମ କରନ୍ତି । ଯିଏ ଦିନେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି । ରିତୁଙ୍କ ପାଖରେ ୨୦ ପ୍ରକାରର କପଡ଼ା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ମେସିନ ଓ ହାତରେ ସେ କପଡ଼ା ଡିଜାଇନ କରିଥାନ୍ତି । ଡ୍ରେସରେ ଏମ୍ବ୍ରଡେରୀ କରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ପଶାପାଲି, ହସ୍ତତନ୍ତ ପୋଷାକ, ଏମ୍ବ୍ରଡେରୀ ବ୍ଲାଉଜ, ଟପ, ଶାଢ଼ୀ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ଆଦିର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ।
ଡ଼ିପ୍ରେସନରୁ ଡ଼ିଜାଇନର:
ନିଜର ସଙ୍ଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଓ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ସହ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରିତୁ ଝଲାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ," ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ମୁଁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲି । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ମୋର ବିବାହ ପରେ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି ବିହାର ଯାଇଥିଲି । ବାହାଘର କିଛିଦିନ ପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଥିଲି । ଏହା ପରେ ମୁଁ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭିତରେ ରହିଥିଲି । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ 6 ମାସ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲି । ମୁଁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପୁଣି ଚାକିରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି । ଏହା ପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ।"
"୨୦୨୦ ମସିହାରେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଘରେ ରହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲି । ଏହା ପରେ ଅର୍ଡର ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋରିଅର ଜରିଆରେ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲି । ଏହା ପରେ ମୁଁ ନିଜର 'Indian Weaves' ନାମରେ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଥିଲି । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଭାରତର ସମସ୍ତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖିବା । ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର କପଡା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଏଇଠୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୋର ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି । ଲଣ୍ଡନରେ, ଆମେରିକା ତଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କୁ କୋରିଅର କରେ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁତାବକ ଡ୍ରେସ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଏ । ସବୁ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟମାଇଜ ଆମେ କରୁ, ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ଆମେ ତିଆରି କରି ପାରିବୁ । ମୋ ପାଖରେ ୨୦ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ଅଛି । ଆମ ପାଖରେ କିଛି ହାତ ତିଆରି ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଏହାକୁ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ" ବୋଲି ରିତୁ ଝଲାନି କହିଛନ୍ତି ।
କିଛି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା ଭଲ:
ରିତୁଙ୍କ ଷ୍ଟୋରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ସବିତା ଭୋଇ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଘର ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ଏଠି ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛି । ମାଡାମ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଦରକାର ଥିଲେ । ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି । ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା ଭଲ ହେବ । ସେହିଦିନୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ବନ୍ଦ କରେ । ଆମେ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରୁଷ କାମ କରୁଛୁ । ମାଡାମ ନିଜେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏଠାରେ ପହଁଚିଛନ୍ତି । ସେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସେପାଇଁ ସେ ଏ ଷ୍ଟୋରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା:
ସେହିପରି ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାର ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରିତୁ ଝଲାନି ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ସାଉଁଟିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମନ କିଣି ପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଶ୍ଵେତା ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗା ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି । ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି । ନିହାତି ଭାବେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ଆଜିକାଲି ଆମେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବିରଳ । ବହୁତ ମହିଳା, ଝିଅ ରିତୁ ଝଲାନିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଚଳେଇ ପାରିବେ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପରିଚୟ ଦେଲା ବଡି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବ୍ରାଣ୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର