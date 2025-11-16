ETV Bharat / state

ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ରିତୁ; ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମାଇଜଡ୍ ଡ୍ରେସ

ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ରିତୁ ଝଲାନିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଲାଣି ।

From Depression to Determination Ritu Jhalani Journey from Broken Marriage to Empowering Women through indian Weaves
ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ବରର 'Indian Weaves' (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 10:55 PM IST

4 Min Read
ବାଲେଶ୍ବର: ବିବାହ ଏକ ଝଡ଼ ପରି ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ରିତୁ ଝଲାନିଙ୍କ ଜୀବନରେ । ଏହି ଝଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସାଜିଛନ୍ତି ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ଦିନେ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ସାଉଁଟୁଥିଲେ, ଆଜି ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ନାରୀ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ନିଜେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ 'Indian Weaves' ନାମକ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜ ପରି ଅନେକ ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରିତୁ ଝଲାନିଙ୍କ ଡ଼ିପ୍ରେସନ୍‌ରୁ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ...

ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ବରର 'Indian Weaves' (ETV Bharat Odisha)

ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା:

ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମଠସାହି ଅଞ୍ଚଳର ରିତୁ ଝଲାନି । ଏକଦା ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ମୋଡ଼ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଔଷଧ ଖାଇ ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଆଉ ଆଜି ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । ରିତୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହ ପରେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା । ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ରିତୁ । ମାତ୍ର ବିବାହ ପରେ ସେ ଚାକିରୀ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ । ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଲାଣି ।

Ritu showing Fabric
ଏକ କପଡ଼ା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରିତୁ (ETV Bharat Odisha)

'Indian Weaves' ର ଯାତ୍ରା:

କୋଭିଡ ସମୟରେ ରିତୁ ଝଲାନି ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ନିଜର ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜ ପୋଷାକ ଷ୍ଟୋର କରି ସେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କପଡ଼ାରେ ସିଲେଇ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କପଡ଼ା ଓ ଡ଼ିଜାଇନ୍ ଆଦି ନିଜ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଯେମିତି କି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଗୁଜୁରାଟର ଅଜରଖ, କଲମକାରୀ କପଡ଼ା । ଏହି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କପଡ଼ାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବାକ କଷ୍ଟମାଇଜଡ଼ ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ, ସାର୍ଟ, ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଆଦି ସେ ତିଆରି କରି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରର ନାଁ ସେ 'Indian Weaves' ରଖିଛନ୍ତି।

Different customized sarees from 'Indian Weaves'
ରିତୁଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଷ୍ଟମାଇଜଡ଼ ସାଢୀ (ETV Bharat Odisha)

ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି ରିତୁ:

ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରୁଷ କାମ କରନ୍ତି । ଯିଏ ଦିନେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି । ରିତୁଙ୍କ ପାଖରେ ୨୦ ପ୍ରକାରର କପଡ଼ା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ମେସିନ ଓ ହାତରେ ସେ କପଡ଼ା ଡିଜାଇନ କରିଥାନ୍ତି । ଡ୍ରେସରେ ଏମ୍ବ୍ରଡେରୀ କରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ପଶାପାଲି, ହସ୍ତତନ୍ତ ପୋଷାକ, ଏମ୍ବ୍ରଡେରୀ ବ୍ଲାଉଜ, ଟପ, ଶାଢ଼ୀ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ଆଦିର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ।

Ritu Jhalani with Customers
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ରିତୁ ଝଲାନି (ETV Bharat Odisha)

ଡ଼ିପ୍ରେସନରୁ ଡ଼ିଜାଇନର:

ନିଜର ସଙ୍ଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଓ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ସହ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରିତୁ ଝଲାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ," ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ମୁଁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲି । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ମୋର ବିବାହ ପରେ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ି ବିହାର ଯାଇଥିଲି । ବାହାଘର କିଛିଦିନ ପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଥିଲି । ଏହା ପରେ ମୁଁ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭିତରେ ରହିଥିଲି । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ 6 ମାସ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲି । ମୁଁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପୁଣି ଚାକିରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି । ଏହା ପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ।"

Weaving Equiments
ସିଲେଇ ଉପକରଣମାନ (ETV Bharat Odisha)

"୨୦୨୦ ମସିହାରେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଘରେ ରହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲି । ଏହା ପରେ ଅର୍ଡର ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋରିଅର ଜରିଆରେ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲି । ଏହା ପରେ ମୁଁ ନିଜର 'Indian Weaves' ନାମରେ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଥିଲି । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଭାରତର ସମସ୍ତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ କଳା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖିବା । ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର କପଡା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଏଇଠୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୋର ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି । ଲଣ୍ଡନରେ, ଆମେରିକା ତଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କୁ କୋରିଅର କରେ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁତାବକ ଡ୍ରେସ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଏ । ସବୁ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟମାଇଜ ଆମେ କରୁ, ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ଆମେ ତିଆରି କରି ପାରିବୁ । ମୋ ପାଖରେ ୨୦ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ଅଛି । ଆମ ପାଖରେ କିଛି ହାତ ତିଆରି ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଏହାକୁ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ" ବୋଲି ରିତୁ ଝଲାନି କହିଛନ୍ତି ।

କିଛି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା ଭଲ:

ରିତୁଙ୍କ ଷ୍ଟୋରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ସବିତା ଭୋଇ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଘର ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ଏଠି ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛି । ମାଡାମ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଦରକାର ଥିଲେ । ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି । ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା ଭଲ ହେବ । ସେହିଦିନୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ବନ୍ଦ କରେ । ଆମେ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୁରୁଷ କାମ କରୁଛୁ । ମାଡାମ ନିଜେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏଠାରେ ପହଁଚିଛନ୍ତି । ସେ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସେପାଇଁ ସେ ଏ ଷ୍ଟୋରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି ।"

ritu jhalani's customized sarees
ରିତୁ ଝଲାନିଙ୍କ କଷ୍ଟମାଇଜଡ ସାଢୀ (ETV Bharat Odisha)

ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା:

ସେହିପରି ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାର ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରିତୁ ଝଲାନି ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ସାଉଁଟିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମନ କିଣି ପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଶ୍ଵେତା ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗା ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି । ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି । ନିହାତି ଭାବେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ଆଜିକାଲି ଆମେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବିରଳ । ବହୁତ ମହିଳା, ଝିଅ ରିତୁ ଝଲାନିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଚଳେଇ ପାରିବେ।"



ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପରିଚୟ ଦେଲା ବଡି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଧା ରାନ୍ଧୁଣି ବ୍ରାଣ୍ଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

