ନଡ଼ିଆକତାରୁ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଅବସର ସମୟ ଉପଯୋଗ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ୨୫ ମହିଳା
୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିକିରାଇ କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମହିଳା ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ । ନଡ଼ିଆକତାରୁ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
Published : January 29, 2026 at 5:40 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Coconut coir to Home Decor କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ନଡ଼ିଆକତାରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ । ବିନା ତାଲିମରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ, ଘୋଡା, ଗଛ, ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା, ଫୁଲଦାନୀ ଏମିତି କେତେ କଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯାଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଘର କାମ ସାରିବା ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି । ହାତରେ ନଡି଼ଆ କତା ଓ ଷଢେଇ ଧରି ଫଟାଫଟ ତିଆରି କରନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ । ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନିକିରାଇ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ୨୫ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାର କାହାଣୀ ।
ବିନା ତାଲିମରେ ନଡ଼ିଆକତାରୁ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ:
କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଲିମ ନୁହଁ ବରଂ ନିଜସ୍ବ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ମା'ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦିନକୁ ୨ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘର ସଜାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ସାହିର ମହିଳାମାନେ । ନଡ଼ିଆକତା ଓ ଷଢ଼େଇ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜ ଏବଂ ସୂତା ମଧ୍ୟ ଏହି କାରିଗରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଥମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସରସ୍ବତୀ:
ନଡ଼ିଆକତାରେ ପ୍ରଥମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିକିରାଇ ଗାଁର ସରସ୍ୱତୀ । ସେ ଥରେ ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ମନକୁ ଆସିଲା ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ । ପରେ ନଡ଼ିଆକତା ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏକୁଟିଆ କାମ କଲେ ପାରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ପଡ଼ିଶା ଘରର 24 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆକତା ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲେ ।
ସରସ୍ୱତୀ ରଣା କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇ ଆଉ ଘର କାମ କରୁ । ଅପରାହ୍ନ ୩ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଡ଼ିଆ କତା ଆଣି ଏହି କାମରେ ଲାଗିପଡୁ । ନଡ଼ିଆକତାରେ ଆମେ ୧୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ । ନଡିଆ ଗଛ, ଫୁଲଦାନୀ, କଇଁଛ, ଘର , ୨୫ ପ୍ରକାର ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା, ଜଗନ୍ନାଥ, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ହାତୀ, ଘୋଡା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ। "
କେଉଁଠୁ ଆସେ କଞ୍ଚାମାଲ ?
ନଡ଼ିଆକତା ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ନଡ଼ିଆକତା, ଷଢେଇ, ସୂତା, ଭେଲଭେଟ କପଡା, ଉଲ ଓ ଷ୍ଟୋନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ନଡ଼ିଆକତା କିଲୋ ୩୦ରୁ ୪୦ ଟଙ୍କା ଯାଏ କିଣନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ । ପ୍ରତିଦିନ ୧୫ରୁ ୨୦ଟି କଇଁଛ, ୫ରୁ ୬ଟି ଘର, ପଟି କାଟିକି ଗୋଲ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ୧୦ରୁ ୧୨ଟି ଲେଖାଏଁ ତିଆରି କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।
ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା:
ନଡ଼ିଆକତା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରସ୍ବତୀ । ସେ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓରମାସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଡିଆରଡିଏକୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ସେ ଆମ ଜିନିଷକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ଦେଉଛନ୍ତି । ତାଲିମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭଲ ଉତ୍ପାଦ ସହ ଓ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସରସ୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି ।
ନଡ଼ିଆକତାରୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଗର୍ବିତ:
ସକାଳ 10ଟାରୁ ସାଢ଼େ 11ଟା ଏବଂ ଦ୍ବିପ୍ରହର 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି ଏହି ମହିଳାମାନେ । ହରପ୍ରିୟା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି " ନଡ଼ିଆକତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । କେହି କେହି ଝୁଣା ଧୂପ କିମ୍ବା ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ମାତ୍ରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ । ଗୃହିଣୀମାନେ ଘର କୋଣରେ ବସି ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆମେ ଏହି ଜିନିଷର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ । ଘରେ ଯେତିକି ଶିଖିଥିଲୁ ଷ୍ଟଲ ପକାଇବା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡିଜାଇନ ଦେଖିଲୁଣି । "
ନଡ଼ିଆକତା ସାମଗ୍ରୀ ଦାମ୍ କେତେ ?
ନଡ଼ିଆକତାରୁ ତିଆରି ବଡ଼ କଇଁଛର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା, ଛୋଟ କଇଁଛ ୭୦ରୁ ୮୦ ଟଙ୍କା, ହାତୀର ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ରୁ ୨୫୦ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନଡ଼ିଆକତା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା ।
ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ:
ଅଗଷ୍ଟ ୧୫, ୨୦୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହିଳା ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ୨୫ ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ୩ ମାସ ତଳେ ଏହି କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଝୁନୁ ରଣା କୁହନ୍ତି " ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି କାମ ଦେଖି ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା । ଆମେ ନିଜେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନଡ଼ିଆକତା କାମ କରୁଛୁ ।"
ସହାୟତା ପାଇଁ ମିଳିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ନିକିରାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନଡ଼ିଆକତାରେ ଘର ସଜାଇବା ଉପକରଣ ତିଆରି କଥା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିଲୁ । ଆମ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଜିନିଷର ପ୍ରମୋସନ ସହ ଯାହା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ।"
