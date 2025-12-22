ମକର କେତନଙ୍କ ମାଟି ଚା’ କପ୍: ‘କୁଲଡ’ରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଆୟ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର
ଟେରାକୋଟା କାମରେ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର । ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଋଣ ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଟି କପ୍ ତିଆରି । ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମକର କେତନ ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: 'କୁଲଡ' ବା ମାଟି ଚା’ କପରେ ଚା' ପିଇବାର ମଜା କିଛି ନିଆରା..'କୁଲଡ' କେବଳ ଚା'ର ସ୍ବାଦକୁ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏଥିରେ ଚା' ପିଇବା ଦ୍ବାରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡେନାହିଁ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଟିକପରେ ଚା' ପିଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ୁଛି । ହେଲେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଚା' ସ୍ବାଦକୁ ଦୁଇଗୁଣିତ କରୁଥିବା ଏହି 'କୁଲଡ' ତିଆରି କରି ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇହେବ । ଏମେତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ପରକୁଳାର ୪୯ ବର୍ଷୀୟ ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ମକର କେତନ ସାହୁ । ଯିଏ ମାଟିକପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମକର କୁଲଡ ତିଆରି କାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ? ଏହାକୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ? କେମତି ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି ? ଆଉ କେତେ ରୋଜଗାର ହୁଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ମକର କେତନ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ । ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେରାକୋଟା କାମର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ । ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାମ ଶିଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ କାମ ଶିଖିବା ପରେ ୧୦-୨୦ ହଜାର ଦରମା ପାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମକର ମାତ୍ର ୩-୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ । ମାଷ୍ଟର କ୍ରାଫ୍ଟ ହୋଇ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ପୋଷାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜସ୍ବ ଟେରାକୋଟା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କାମ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା । ପରେ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ PMEGP ଲୋନ କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ଟେରାକୋଟା ଜିନିଷର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହ ମକର କେତନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ମକର କେତନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଟେରାକୋଟା କାମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ କରି ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉ ।"
ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ମାଟି ଚା’ କପ୍ ତିଆରି କଥା:
ଟେରାକୋଟା ବ୍ୟବସାୟ କରି ବେଶ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମକର କେତନ ଏବେ କୁଲଡ (ମାଟିରେ ତିଆରି ଚା' ଗ୍ଲାସ) ତିଆରିରେ ବି ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି । ମକର କେତନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଚା' ଦୋକାନୀ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ କଲିକତାରୁ କୁଲଡ ମଗାଉଥିଲେ । ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଲଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ମକରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଲଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମକର । ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କୁଲଡ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ କୁଲଡ ତିଆରି ପାଇଁ ମେସିନ ଆଣିଥିଲେ । ମେସିନ ସିନା ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ କୁଲଡ଼ ତିଆରି ପ୍ରୋସେସିଂ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେତେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା । ତଥାପି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନିଜେ ନିଜେ କୁଲଡ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କୁଲଡ ଫାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମାଟିର ଭାଗମାପ ଠିକ କରି କୁଲଡ ତିଆରି କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହା ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।
କେଉଁଠୁ ଆସେ ମାଟି ଓ କେତେ ହୋଇଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ:
ମକର କେତନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୁଲଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ମାଟି ବିଲରୁ ହିଁ ଆଣିଥାଆନ୍ତି । ଚାଷ ଜମିର ୩ରୁ ୫ଫୁଟ ଗଭୀରତାରୁ ମିଳୁଥିବା ମାଟି କୁଲଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ମାଟିକୁ ଚିହ୍ନି ତାହାକୁ ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ସବୁ ମାଟିରେ କୁଲଡ ତିଆରି ହୋଇ ନଥାଏ । ଯଦି ଆଖପାଖରେ ମାଟି ନ ମିଳିଲେ ତେବେ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରିପକୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଥିରେ ମିଶୁଥିବା ବନ ମାଟି ଟ୍ରିପକୁ ୮୦୦ରୁ ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଯାଇଥାଏ । ମାଟିକୁ ଆଣିବ ପରେ ଏଥିରୁ କୁଲଡ ତିଆରି ହୁଏ । କୁଲାଡ ତିଆରି ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦ ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତି । ମାଟି ଆସି ପଡିବା ପରେ ୨ ଜଣ ଏହାକୁ ଭଲରେ ଚକଟି କେଉଁ ମାଟି କେତେ ପରିମାଣର ମିଶିବ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କୁଲଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରାଇଥାଆନ୍ତି । ଏହି ମାଟି ଆସି ମେସିନରେ ପଡିବା ପରେ ଏହା ଗୋଲାକାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଟିଂ କରାଯାଇ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ । ୩ ଜଣ ଡାଇ (ଆକୃତି) ଦେଇ କୁଲଡ ବାହାର କରିଆନ୍ତି, ଆଉ ୨ ଜଣ ଭାଟିରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଡିବା ଓ ପ୍ୟାକିଂ କରିଥାଆନ୍ତି । ଶେଷରେ ଜଣେ ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ କରିଥାଏ ।
କୁଲଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ସାହା ହେଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ:
ମାଟିରେ ମିଶୁଥିବା ଏହି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କୁଲଡ ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମକର କୁହନ୍ତି, ‘୨୦୧୬ ମସିହାରେ PMEGP ଲୋନ ନେଇ ସୁଝିଥିଲି । ଏହି କୁଲଡ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ହସ୍ତକଳା କାରିଗରକୁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ ଭାବେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲି । ଶେଷରେ ୨% ସୁଧ ହାରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଏହି କୁଲଡ ତିଆରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।’
ଗୋଟିଏ ମାଟି ଚା’ କପ୍ ପାତ୍ର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଓ ଲାଭ କେତେ:
ମକର କେତନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କେଟିଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଭାଟିରେ ୧୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚା କୁଲଡ ପୋଡାଯାଉଛି । ଦୈନିକ ୪ ହଜାର କୁଲଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ କୁଲଡ ତିଆରି କର୍ମଚାରୀ ମାସିକ ୧୫ରୁ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇଥାଆନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ମାଟି ଚା’ କପ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ମାଟି କିଣିବା, ମେସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମୋଟ ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏହାବାଦ କୋଡିଏ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କୁଲଡ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଆମେ ତିରିଶି ପଇସା ଲାଭ ପାଇଥାଉ । ମାସିକ ୨୨,୫୦୦ ଓ ବାର୍ଷିକ ୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେଉଛି ।"
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍ ଓ କାଚ ଗ୍ଲାସର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି କୁଲଡ଼:
କୋଭିଡ ସମୟରେ ଚା’ ପିଇବା କାଚ ଗ୍ଲାସ ବଦଳରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ କାଗଜ ଚା’ କପ । ତେବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି କପରେ ଚା’ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ କହିବା ପରେ ଏବେ କୁଲଡର ଆଦର ବଢିଛି । ବିଶେଷ କରି ବଡବଡ ସହର ଯେମିତିକି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଚା' କପର ଅଧିକ ଆଦର ରହିଛି । ଆଉ କୁଲଡରେ ଚା'ର ସ୍ବାଦ ଦୁଇଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କୁଲଡର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର:
ତେବେ କୁଲଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରି କେବଳ ମକର ଲାଭବାନ ହେଉ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ମକରଙ୍କ କୁଲଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣା ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ପରକୁଳା ଗାଁର ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ରାକେଶ କୁମାର ବେହେରା । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଯାଇ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗୁ ନଥିଲା । ତେଣୁ ରାକେଶ ଫେରି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ସେ ମକରଙ୍କ କୁଲଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଦୈନିକ ୮ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
ରାକେଶ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ରହି ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଉଛୁ । ଏହାର ମାର୍କେଟ ଚାହିଦା ଭଲ ଅଛି । ଯଦି ଜଣେ ଅଧିକ ୪ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ ତେବେ ସେହି ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଘର ଚଳାଇ ପାରିବ ।"
ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବେଶୀ ଚାହିଦା:
ମକରଙ୍କ ଏହି ପୋର୍ଟରର ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଶୁଭଙ୍କର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ମାର୍କେଟ ଟିକେ କମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଚାହିଦା ସର୍ବାଧିକ । ଶୀତଦିନେ ଆଉ ବର୍ଷାଦିନେ ଏହାର ଚାହିଦା ଏତେ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଯେ, ଆମେ ଏହାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ । ଏହି ମାଟି କପ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇପାରିବ, କାଗଜ କପ ଭଳି ଏଥିରେ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଚା’ ପିଇଲେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ।
ମକର କେତନ କୁଲଡ ସହ ଟୋରାକୋଟା କାମ ଯେମିତି କି, ମାଟିରେ ତିଆରି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ, ଗାର୍ଡେନ ଡେକୋରେଟର, ମଟନ ହାଣ୍ଡି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି କଳସ, ଦୀପ ଆଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି ।
