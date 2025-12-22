ETV Bharat / state

ମକର କେତନଙ୍କ ମାଟି ଚା’ କପ୍‌: ‘କୁଲଡ’ରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଆୟ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର

ଟେରାକୋଟା କାମରେ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର । ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଋଣ ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଟି କପ୍‌ ତିଆରି । ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମକର କେତନ ।

Kendrapara Makar Ketan Sahu Kulhad Artist
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପୀ ମକର କେତନ (ETV Bharat)
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: 'କୁଲଡ' ବା ମାଟି ଚା’ କପରେ ଚା' ପିଇବାର ମଜା କିଛି ନିଆରା..'କୁଲଡ' କେବଳ ଚା'ର ସ୍ବାଦକୁ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏଥିରେ ଚା' ପିଇବା ଦ୍ବାରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡେନାହିଁ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଟିକପରେ ଚା' ପିଇବାକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ୁଛି । ହେଲେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଚା' ସ୍ବାଦକୁ ଦୁଇଗୁଣିତ କରୁଥିବା ଏହି 'କୁଲଡ' ତିଆରି କରି ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇହେବ । ଏମେତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ପରକୁଳାର ୪୯ ବର୍ଷୀୟ ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ମକର କେତନ ସାହୁ । ଯିଏ ମାଟିକପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମକର କୁଲଡ ତିଆରି କାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ? ଏହାକୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ? କେମତି ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି ? ଆଉ କେତେ ରୋଜଗାର ହୁଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପୀ ମକର କେତନ (ETV Bharat Odisha)

ମକର କେତନ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ । ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେରାକୋଟା କାମର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ । ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାମ ଶିଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ କାମ ଶିଖିବା ପରେ ୧୦-୨୦ ହଜାର ଦରମା ପାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମକର ମାତ୍ର ୩-୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ । ମାଷ୍ଟର କ୍ରାଫ୍ଟ ହୋଇ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ପୋଷାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜସ୍ବ ଟେରାକୋଟା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କାମ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା । ପରେ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ PMEGP ଲୋନ କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ଟେରାକୋଟା ଜିନିଷର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହ ମକର କେତନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ।

Makar Collecting Soil From Land
ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ମକର (ETV Bharat)

ମକର କେତନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଟେରାକୋଟା କାମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ କରି ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉ ।"

Makar is drying the kulhad in the sun Light
ମକର କୁଲଡକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ମାଟି ଚା’ କପ୍‌ ତିଆରି କଥା:

ଟେରାକୋଟା ବ୍ୟବସାୟ କରି ବେଶ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମକର କେତନ ଏବେ କୁଲଡ (ମାଟିରେ ତିଆରି ଚା' ଗ୍ଲାସ) ତିଆରିରେ ବି ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି । ମକର କେତନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଚା' ଦୋକାନୀ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ କଲିକତାରୁ କୁଲଡ ମଗାଉଥିଲେ । ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଲଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ମକରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଲଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମକର । ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କୁଲଡ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ କୁଲଡ ତିଆରି ପାଇଁ ମେସିନ ଆଣିଥିଲେ । ମେସିନ ସିନା ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ କୁଲଡ଼ ତିଆରି ପ୍ରୋସେସିଂ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେତେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା । ତଥାପି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନିଜେ ନିଜେ କୁଲଡ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କୁଲଡ ଫାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମାଟିର ଭାଗମାପ ଠିକ କରି କୁଲଡ ତିଆରି କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହା ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।

Kulhad
କୁଲଡ (ETV Bharat)

କେଉଁଠୁ ଆସେ ମାଟି ଓ କେତେ ହୋଇଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ:

ମକର କେତନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୁଲଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ମାଟି ବିଲରୁ ହିଁ ଆଣିଥାଆନ୍ତି । ଚାଷ ଜମିର ୩ରୁ ୫ଫୁଟ ଗଭୀରତାରୁ ମିଳୁଥିବା ମାଟି କୁଲଡ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ମାଟିକୁ ଚିହ୍ନି ତାହାକୁ ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ସବୁ ମାଟିରେ କୁଲଡ ତିଆରି ହୋଇ ନଥାଏ । ଯଦି ଆଖପାଖରେ ମାଟି ନ ମିଳିଲେ ତେବେ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରିପକୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଥିରେ ମିଶୁଥିବା ବନ ମାଟି ଟ୍ରିପକୁ ୮୦୦ରୁ ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଯାଇଥାଏ । ମାଟିକୁ ଆଣିବ ପରେ ଏଥିରୁ କୁଲଡ ତିଆରି ହୁଏ । କୁଲାଡ ତିଆରି ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦ ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତି । ମାଟି ଆସି ପଡିବା ପରେ ୨ ଜଣ ଏହାକୁ ଭଲରେ ଚକଟି କେଉଁ ମାଟି କେତେ ପରିମାଣର ମିଶିବ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କୁଲଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରାଇଥାଆନ୍ତି । ଏହି ମାଟି ଆସି ମେସିନରେ ପଡିବା ପରେ ଏହା ଗୋଲାକାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଟିଂ କରାଯାଇ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ । ୩ ଜଣ ଡାଇ (ଆକୃତି) ଦେଇ କୁଲଡ ବାହାର କରିଆନ୍ତି, ଆଉ ୨ ଜଣ ଭାଟିରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଡିବା ଓ ପ୍ୟାକିଂ କରିଥାଆନ୍ତି । ଶେଷରେ ଜଣେ ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ କରିଥାଏ ।

A craftsman making Kulhad on a machine
ଜଣେ କାରିଗର ମେସିନରେ କୁଲଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

କୁଲଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ସାହା ହେଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ:

ମାଟିରେ ମିଶୁଥିବା ଏହି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କୁଲଡ ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମକର କୁହନ୍ତି, ‘୨୦୧୬ ମସିହାରେ PMEGP ଲୋନ ନେଇ ସୁଝିଥିଲି । ଏହି କୁଲଡ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ହସ୍ତକଳା କାରିଗରକୁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ ଭାବେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲି । ଶେଷରେ ୨% ସୁଧ ହାରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଏହି କୁଲଡ ତିଆରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।’

Makar Ketan Sahu is preparing the kiln for burning the kulad.
ମକର କେତନ ସାହୁ କୁଲଡ ପୋଡିବା ପାଇଁ ଭାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଗୋଟିଏ ମାଟି ଚା’ କପ୍‌ ପାତ୍ର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଓ ଲାଭ କେତେ:

ମକର କେତନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କେଟିଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଭାଟିରେ ୧୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚା କୁଲଡ ପୋଡାଯାଉଛି । ଦୈନିକ ୪ ହଜାର କୁଲଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ କୁଲଡ ତିଆରି କର୍ମଚାରୀ ମାସିକ ୧୫ରୁ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇଥାଆନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ମାଟି ଚା’ କପ୍‌ ତିଆରି ପାଇଁ ମାଟି କିଣିବା, ମେସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମୋଟ ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏହାବାଦ କୋଡିଏ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କୁଲଡ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଆମେ ତିରିଶି ପଇସା ଲାଭ ପାଇଥାଉ । ମାସିକ ୨୨,୫୦୦ ଓ ବାର୍ଷିକ ୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେଉଛି ।"

The Kulhad has dried up in the sun
କୁଲଡକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇଛି (ETV Bharat)

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍‌ ଓ କାଚ ଗ୍ଲାସର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି କୁଲଡ଼:

କୋଭିଡ ସମୟରେ ଚା’ ପିଇବା କାଚ ଗ୍ଲାସ ବଦଳରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ କାଗଜ ଚା’ କପ । ତେବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି କପରେ ଚା’ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ କହିବା ପରେ ଏବେ କୁଲଡର ଆଦର ବଢିଛି । ବିଶେଷ କରି ବଡବଡ ସହର ଯେମିତିକି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଚା' କପର ଅଧିକ ଆଦର ରହିଛି । ଆଉ କୁଲଡରେ ଚା'ର ସ୍ବାଦ ଦୁଇଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କୁଲଡର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।

Makar bringing soil to prepare the Kulhad
କୁଲଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ମକର (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର:

ତେବେ କୁଲଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରି କେବଳ ମକର ଲାଭବାନ ହେଉ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ମକରଙ୍କ କୁଲଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣା ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ପରକୁଳା ଗାଁର ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ରାକେଶ କୁମାର ବେହେରା । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେଠାରେ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଯାଇ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗୁ ନଥିଲା । ତେଣୁ ରାକେଶ ଫେରି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ସେ ମକରଙ୍କ କୁଲଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଦୈନିକ ୮ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।

ରାକେଶ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ରହି ଦିନକୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଉଛୁ । ଏହାର ମାର୍କେଟ ଚାହିଦା ଭଲ ଅଛି । ଯଦି ଜଣେ ଅଧିକ ୪ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ ତେବେ ସେହି ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଘର ଚଳାଇ ପାରିବ ।"

Terracotta pots made by Makar Ketan Sahu
ମକର କେତନ ସାହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଟେରାକୋଟା କଣ୍ଢେଇ (ETV Bharat)


ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବେଶୀ ଚାହିଦା:

ମକରଙ୍କ ଏହି ପୋର୍ଟରର ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଶୁଭଙ୍କର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ମାର୍କେଟ ଟିକେ କମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଚାହିଦା ସର୍ବାଧିକ । ଶୀତଦିନେ ଆଉ ବର୍ଷାଦିନେ ଏହାର ଚାହିଦା ଏତେ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଯେ, ଆମେ ଏହାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ । ଏହି ମାଟି କପ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇପାରିବ, କାଗଜ କପ ଭଳି ଏଥିରେ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଚା’ ପିଇଲେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ।

Terracotta pots made by Makar Ketan Sahu
ମକର କେତନ ସାହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଟେରାକୋଟା କଣ୍ଢେଇ (ETV Bharat)

Terracotta pots made by Makar Ketan Sahu
ମକର କେତନ ସାହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଟେରାକୋଟା କଣ୍ଢେଇ (ETV Bharat)

ମକର କେତନ କୁଲଡ ସହ ଟୋରାକୋଟା କାମ ଯେମିତି କି, ମାଟିରେ ତିଆରି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ, ଗାର୍ଡେନ ଡେକୋରେଟର, ମଟନ ହାଣ୍ଡି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି କଳସ, ଦୀପ ଆଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

