କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯୁବକ ପ୍ରତୀକ ପଲାଇ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସି ମହମବତୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି । ପାଠ ପଢା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତକରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ।
Published : November 15, 2025 at 10:13 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Kendrapara Fancy Candle Business କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଟେଡି ବିୟର, ବାର୍ଥ-ଡେ କେକ୍, ଇଂରାଜୀ ଆଲଫାବେଟ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ରସଗୋଲା, ଗୋଲାପ ଜାମୁନ, ସନ୍ଦେସ... ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ସେପ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଜାଳିଲେ ସେତିକି ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି । ଆଜିର ସମୟରେ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ କମ ବୟସରୁ ପାଠପଢା ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ । ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କପାଳେଶ୍ଵର ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଲେଇଙ୍କ କଥା... । ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରି ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ।
ମନକୁ କିପରି ଆସିଲା ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଚିନ୍ତା:
ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଲେଇ କହିଛନ୍ତି, "କଲେଜରୁ ଫେରି ଦିନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଭିଡିଓ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ପରେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁ-ଟ୍ୟୁବରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲି । ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଇଡ୍ ବିଜିନେସ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ।"
କେଉଁଠୁ ଆସେ କଞ୍ଚାମାଲ:
କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତୀକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ପୁନେ, ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ମଗାଇଥାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ଯେଉଁସବୁ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଞ୍ଚାମାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଥାନ୍ତି । କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ମହମ (Wax), ଛାଞ୍ଚ, ସୂତା (Thread), ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା (Fragance) ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର କରିବା ପରେ ଡିଲର, ଲଜିଷ୍ଟିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତପୁର ପଠାଇଥାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରତୀକ ଜଗତପୁର ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି । ଏହି କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ବାର୍ଥ ଡେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ହାର୍ଟ ସେପ, ରୋଜ, ବଟଲ, କେକ, ରସଗୋଲା, ଗୋଲାପଜାମୁ ଓ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରିଥାଆନ୍ତି ।
ଅନଲାଇନରୁ ନେଉଥିଲେ ଜ୍ଞାନ:
"ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ଭାବେ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତତି ଓ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ଗତ ୬ ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ୯ ମାସ ହେଲାଣି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନଲାଇନରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି । କେଉଁଠି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବହାର କଲି ଓ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲି "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ।
କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ:
ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପ୍ରତୀକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି । ମାଆ, ବାପା ଓ ମାଉସୀ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ସେ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜି ୬ ମାସ ପରେ ସେହି ୬ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସାରିଲେଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ।
ବଜାରରେ କିପରି ଅଛି ଏହାର ଚାହିଦା:
ଗାଁ ଗହଳିରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତୀକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ଧାରରେ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବଦଳରେ ସେ କେବଳ ଗିଫ୍ଟିଂ, ଡେକୋରେଟିଭ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଓ ଫ୍ରାଗାନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରନ୍ତି । ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଛି । ବାହାର ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି । ଘରେ ଧୂପ ଲଗାଇଲେ ଯେପରି ବାସେ ଠିକ ସେହିପରି ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗାଇଲେ ଘର ବାସ୍ନା ହୁଏ । ଯିଏ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ କିଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ।
ରିଟେଲ ମାର୍କେଟିଂ ଓ ଅନଲାଇନ ମାର୍କେଟିଂ:
ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପ୍ରତୀକ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣି ଏହାକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଓ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରେ । ମୁଁ କେବଳ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ । କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହ ମୋର ସହଭାଗିତା (ଟାଏଅଫ) ନାହିଁ । ମୁଁ ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଓ ଅନଲାଇନରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯେମିତିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହାର ଭିଡିଓ କରି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।"
କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ:
ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଜିଭେଲବ୍ଲୁମ (ZIVELLEBLOOM) ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ୫ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏ ରହିଛି ।
ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଲେଇ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକ କପାଳେଶ୍ଵର ଗାଁର ୨୧ ବର୍ଷିୟ GNM ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ର ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଲେଇ । ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏକ କଲେଜରେ ବି-ଟେକ ଆଡମିଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତୀକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଘର କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ । ପରେ ସେ GNM ନର୍ସିଂରେ ଆଡମିଶନ କରିଥିଲେ । ୬ ମାସ ତଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ନେଇଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି ।
ପୁଅ କାମରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଖୁସି ମାଆ:
ଖୁବ କମ ବୟସରୁ ପାଠପଢା ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ । ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ । ଏନେଇ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମାଆ ସଂଯୁକ୍ତା ପଲେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଦୀପାବଳିରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ବାର୍ଥ ଡେ କେକ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ, ଗ୍ଲାସରେ ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡିଜାଇନ କରୁଛି । ମୋ ଠାରୁ ନେଇଥିବା ୬ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି ମହମ ଜିନିଷର ଭଲ ଚାହିଦା ଅଛି । ବାହାର ଲୋକ ଆସି କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରି ନେଉଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇ ବହୁତ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାଉଛି । ପାଠପଢା ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟକୁ ସେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚଳାଉଛି । କଲେଜରୁ ପାଠପଢା ସାରି ଆସିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛି ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରୁଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁ, ତା ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରିରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ସେ ଦୀପାବଳିରେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କଲା ସେଥିରୁ ୫-୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଥିଲା ଓ ଏଥର ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଛି ମୋତେ ଦେଇଛି । ସେ ଆମକୁ ପାଠପଢି ଚାକିରୀ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସାଇଡ ବିଜିନେସ କରିବ ବୋଲି କହିଛି । ତାର ଏହି କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଆ ହିସାବରେ ୧୦୦ରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଖୁସି ।"
