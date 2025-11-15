ETV Bharat / state

କ୍ଲାସରୁମ୍‌ରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ରାଫ୍ଟ; ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ପ୍ରତୀକ, ଅନଲାଇନ ରହିଛି ଡିମାଣ୍ଡ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯୁବକ ପ୍ରତୀକ ପଲାଇ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସି ମହମବତୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି । ପାଠ ପଢା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତକରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ।

From Classroom to Candle Craft Odisha kendrapara Youth Pratik Palai Becomes a Rising Fancy Candle Entrepreneur
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଲେଇ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2025 at 10:13 PM IST

4 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara Fancy Candle Business କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଟେଡି ବିୟର, ବାର୍ଥ-ଡେ କେକ୍‌, ଇଂରାଜୀ ଆଲଫାବେଟ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ରସଗୋଲା, ଗୋଲାପ ଜାମୁନ, ସନ୍ଦେସ... ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ସେପ୍‌ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଜାଳିଲେ ସେତିକି ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି । ଆଜିର ସମୟରେ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍‌ କମ ବୟସରୁ ପାଠପଢା ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ । ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କପାଳେଶ୍ଵର ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଲେଇଙ୍କ କଥା... । ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରି ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଲେଇ (ETV Bharat)

ମନକୁ କିପରି ଆସିଲା ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଚିନ୍ତା:

ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଲେଇ କହିଛନ୍ତି, "କଲେଜରୁ ଫେରି ଦିନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଭିଡିଓ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ପରେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁ-ଟ୍ୟୁବରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲି । ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଇଡ୍‌ ବିଜିନେସ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ।"


କେଉଁଠୁ ଆସେ କଞ୍ଚାମାଲ:

କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତୀକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ପୁନେ, ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ମଗାଇଥାଆନ୍ତି । ସେଠାରେ ଯେଉଁସବୁ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଞ୍ଚାମାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଥାନ୍ତି । କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ମହମ (Wax), ଛାଞ୍ଚ, ସୂତା (Thread), ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନା (Fragance) ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର କରିବା ପରେ ଡିଲର, ଲଜିଷ୍ଟିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତପୁର ପଠାଇଥାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରତୀକ ଜଗତପୁର ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି । ଏହି କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ବାର୍ଥ ଡେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ହାର୍ଟ ସେପ, ରୋଜ, ବଟଲ, କେକ, ରସଗୋଲା, ଗୋଲାପଜାମୁ ଓ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରିଥାଆନ୍ତି ।

Candle
ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ (ETV Bharat)

ଅନଲାଇନରୁ ନେଉଥିଲେ ଜ୍ଞାନ:

"ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ଭାବେ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତତି ଓ ବିକ୍ରି କରୁଛି । ଗତ ୬ ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ୯ ମାସ ହେଲାଣି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନଲାଇନରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି । କେଉଁଠି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବହାର କଲି ଓ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲି "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ।

kendrapara Youth Pratik Palai
ପ୍ରତୀକ ପଲାଇ (ETV Bharat)


କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ:

ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପ୍ରତୀକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି । ମାଆ, ବାପା ଓ ମାଉସୀ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ସେ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜି ୬ ମାସ ପରେ ସେହି ୬ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସାରିଲେଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ।

ବଜାରରେ କିପରି ଅଛି ଏହାର ଚାହିଦା:

ଗାଁ ଗହଳିରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତୀକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ଧାରରେ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବଦଳରେ ସେ କେବଳ ଗିଫ୍ଟିଂ, ଡେକୋରେଟିଭ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଓ ଫ୍ରାଗାନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରନ୍ତି । ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଛି । ବାହାର ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି । ଘରେ ଧୂପ ଲଗାଇଲେ ଯେପରି ବାସେ ଠିକ ସେହିପରି ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗାଇଲେ ଘର ବାସ୍ନା ହୁଏ । ଯିଏ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ କିଣିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ।

teddy bear Shape Candle
ଟେଡି ବିୟର ଆକୃତିର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ (ETV Bharat)


ରିଟେଲ ମାର୍କେଟିଂ ଓ ଅନଲାଇନ ମାର୍କେଟିଂ:

ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପ୍ରତୀକ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣି ଏହାକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଓ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରେ । ମୁଁ କେବଳ ରିଟେଲ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ । କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହ ମୋର ସହଭାଗିତା (ଟାଏଅଫ) ନାହିଁ । ମୁଁ ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଓ ଅନଲାଇନରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯେମିତିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହାର ଭିଡିଓ କରି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।"

Birthday Cake Shape Candle
କେକ୍‌ ଆକୃତିର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ (ETV Bharat)

କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ:

ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଜିଭେଲବ୍ଲୁମ (ZIVELLEBLOOM) ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ୫ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଯାଏ ରହିଛି ।

ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଲେଇ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକ କପାଳେଶ୍ଵର ଗାଁର ୨୧ ବର୍ଷିୟ GNM ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ର ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପଲେଇ । ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏକ କଲେଜରେ ବି-ଟେକ ଆଡମିଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତୀକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଘର କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ । ପରେ ସେ GNM ନର୍ସିଂରେ ଆଡମିଶନ କରିଥିଲେ । ୬ ମାସ ତଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ନେଇଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି ।

Sweet Shape Candle
ମିଠା ଆକୃତିର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ (ETV Bharat)

ପୁଅ କାମରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଖୁସି ମାଆ:

ଖୁବ କମ ବୟସରୁ ପାଠପଢା ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ । ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ । ଏନେଇ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମାଆ ସଂଯୁକ୍ତା ପଲେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଦୀପାବଳିରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ବାର୍ଥ ଡେ କେକ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ, ଗ୍ଲାସରେ ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡିଜାଇନ କରୁଛି । ମୋ ଠାରୁ ନେଇଥିବା ୬ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି ମହମ ଜିନିଷର ଭଲ ଚାହିଦା ଅଛି । ବାହାର ଲୋକ ଆସି କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରି ନେଉଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇ ବହୁତ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାଉଛି । ପାଠପଢା ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟକୁ ସେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚଳାଉଛି । କଲେଜରୁ ପାଠପଢା ସାରି ଆସିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛି ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରି କରୁଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁ, ତା ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତିଆରିରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ସେ ଦୀପାବଳିରେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କଲା ସେଥିରୁ ୫-୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଥିଲା ଓ ଏଥର ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଛି ମୋତେ ଦେଇଛି । ସେ ଆମକୁ ପାଠପଢି ଚାକିରୀ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସାଇଡ ବିଜିନେସ କରିବ ବୋଲି କହିଛି । ତାର ଏହି କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଆ ହିସାବରେ ୧୦୦ରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଖୁସି ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

