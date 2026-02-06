ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ, ବିନା ମାଟିରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍
ପଲି ହାଉସରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ଅଟୋମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାଉତପଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଏକର ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ୍ କର । ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ।
Published : February 6, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 5:04 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ... ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ... ମାଟି ବଦଳରେ ନଡିଆ କତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନାଲି, ସବୁଜ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଚାଷ ହୋଇଛି । କୌଣସି ଚାଷ ଜମିରେ ନୁହଁ ବରଂ ପଲି ହାଉସରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ଅଟୋମେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଫଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଭିଜିତ କର । ଦିନେ ସେ ଥିଲେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ।
1 ଏକର ଜାଗାରେ ରଙ୍ଗୀନ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାଉତପଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଙ୍ଗୀନ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଚାଷ କରି ଏବେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ୍ । ରାଉତପଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଅଟୋମେସନ ଗ୍ରିନ୍ ହାଉସ କରି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଏକର ଜାଗାରେ 12ହଜାର 8 ଶହ କ୍ୟାପସିକମ୍ ଚାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ । ପ୍ରତି ସିଜିନରେ ଏଠାରୁ 20 ରୁ 22 ଟନ ରଙ୍ଗୀନ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଅମଳ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ କେଜି ପିଛା 100 ରୁ 150 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରି ବାର୍ଷିକ 8 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ୍ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀ ଅଭିଜିତ କର କୁହନ୍ତି," ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୃଷି ସମ୍ବଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବାକୁ । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଚାଷ କରିବାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ବିନା ମାଟିରେ କିପରି ଚାଷ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ପରେ ଏକ ଏକର ଜାଗାରେ ଚାଷ କରୁଛି ।
କାହିଁକି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅଭିଜିତ୍:
ଅଭିଜିତ କର ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ରାଜ୍ଯ ବାହାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ସବୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା । ଚାକିରି ହାତରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ କିପରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଷ କରିବାର ଭାବନା ଆସିଲା । କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଆଶା କରି ବିନା ମାଟିରେ କିପରି ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବେ ଏଥି ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ । ଏହାପରେ ବମ୍ବେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଓଡିଶା ଫେରିଥିଲେ ।
ସହଯୋଗ କଲା ଉଦ୍ଯାନ କୃଷି ବିଭାଗ :
2024 ମସିହାରେ ବେଗୁନିଆ ଉଦ୍ଯାନ କୃଷି ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଜସ୍ବ ଫାର୍ମ । ମାତ୍ର ଏକ ଏକର ଯାଗାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫୁଲି ଅଟୋମୋଟିକ ରଙ୍ଗୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଚାଷ । ବର୍ଷକୁ ଆଠ ମାସ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ପରେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚେରି ଏବଂ ବିଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରି ବେଶ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ୍ ।
ଅଭିଜିତ୍ କହିଛନ୍ତି, " ବିଶେଷକରି ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ସିଜିନ ଯିବାପରେ ସେହି ଠାରେ ଚେରୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ କାକୁଡି ଲଗାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଆମେ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ମାଟି ବଦଳରେ କତା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । "
ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ୍:
ଅଭିଜିତ ଏହି ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରିନ୍ ହାଉସରେ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କାମ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ମାନେ । ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରୁଛି । ଏଠାରେ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡରେ ବିନା ମାଟିର ବ୍ୟବହାରରେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳୁଛି । " ସେହିଭଳି ପ୍ରକାଶ ଗୁମାନସିଂହ କହିଛନ୍ତି," ଆମକୁ ଅଭିଜିତ ସାର କେମିତି କାମ ହେବ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସବୁ କାମ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି । "
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ଅଟୋମେସନ ଫାର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ:
ସେହିଭଳି ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରିଣୀ ଚିନ୍ମୟୀ କୁମାରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୋଜନାରେ ଅଭିଜିତ ରଙ୍ଗୀନ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ଅଟୋମେସନ ଫାର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଦ୍ବିତୀୟ । ଏପରି ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେ ।
ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଏହି କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଚାଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନବଳାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ।
