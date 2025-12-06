ଅଙ୍ଗାରରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ
ଗଞ୍ଜାମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି 49 ବର୍ଷୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ । ୧୭୦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ରତୀ।
Published : December 6, 2025 at 11:42 AM IST|
Updated : December 6, 2025 at 12:35 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Sthitadhi Ratha Visual Artist ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) : ମନର ଭାବନାକୁ କାନଭାସରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି 'ଚିତ୍ର' । ଯାହାକୁ ତୂଳୀରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦିଏ ଶିଳ୍ପୀ । ଏଭଳି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ହେଉଛନ୍ତି ଡ଼କ୍ଟର ସ୍ଥିତଧି ରଥ । ଯିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ କଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିତ୍ରରେ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ୩୦ଟି ଦେଶରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି । ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନିଶା ଏପରି ଘାରି ଥିଲା ଯେ, ସେ ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତଧି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ରକୁ ଘର କାନ୍ଥରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ । ଯାହା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚିତ୍ରକର ହେବାର ଆଭାସ ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ।
'ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଚିତ୍ରକର ହେବେ'
୧୯୭୭ ମସିହାର ଅପ୍ରେଲ ୧୪ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡା ବ୍ଲକ ହରିଶରଣପୁରରେ ଡ଼କ୍ଟର ସ୍ଥିତଧି ରଥଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବାପା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ କମ୍ବୁପାଣି ରଥ ଓ ମାଆ ସତ୍ୟଭାମା ରଥ । ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆଦର ଓ ଦୁର୍ବଳତା । ମାଆଙ୍କ ଝୋଟି ପକାଇବାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଗ୍ରହ । ସେହିପରି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାମାୟଣ-ମହାଭାରତ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ଆରମ୍ଭରେ ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ଉପକରଣ ମିଳୁନଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ଇଟା, ଅଙ୍ଗାର, ଚକ ଓ ସବୁଜ ପତ୍ରରୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ରଙ୍ଗ । ଏହି ରଙ୍ଗରେ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଚିତ୍ରରେ ରୂପ ଦେଉଥିଲେ।
ଆର୍ଟ ଏଣ୍ଡ କ୍ରାପ୍ଟ ପ୍ରତି ଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା :
ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ସୁନ୍ଉଦର ଓ ପାଦେୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ହିଁ ଲଳିତକଳା ଏକାଡୋମୀର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ଆଉ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ମେମୋରିଆଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ।
ଗଞ୍ଜାମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରକଳା :
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସ୍ଥିତଧି ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ଗଞ୍ଜାମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ମୋ ରକ୍ତରେ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନର କଥାକୁ କାନଭାସରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି କିପରି ? ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତଳୀଳାଠାରୁ ଦାଶକାଠିଆ, କୃଷ୍ଣଳୀଳା, ରାଧା ପ୍ରେମଳୀଳା ଭଳି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠାକାର ପିତଳ ମାଛ ଓ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ଦେଖି ଆସିଛି । ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲି। "
'ପ୍ରଥମ ଥର ବାପା ଆଣିଥିଲେ ରଙ୍ଗ':
ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ, କାଗଜ ଓ କାନଭାସ ଯୋଗାଉଥିଲେ ବାପା । ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଯେ,"ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜ କାମରେ ଯେତେବେଳେ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ରାମ ଓ ହନୁମାନ ଚିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଅରକ୍ଷିତ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। । ଗୁରୁ ଅରକ୍ଷିତ ପୂର୍ବରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ରଙ୍ଗ ବିନ୍ୟାସ, ରେଖା ଚିତ୍ର, ସ୍କେଚ୍ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବାରୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ।"
କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା:
୧୯୯୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ସ୍ଥିତଧୀ । ଚିତ୍ରକଳା, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଟୋରାକୋଟା କଳାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । 2000ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୁଲବର୍ଗାରେ କଳା ନିକେତନରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରେ ଧଉଳି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଭଲ ଚିତ୍ରକର ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଧ୍ୟାପନା :
ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଛାଡି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଥିଲେ ସ୍ଥିତଧୀ । ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରା । ୨୦୦୮ରେ ସେ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ।
ଋଷିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ:
2014ରେ ଋଷିଆରେ ବିଶ୍ୱ କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ଟି ଦେଶର ୪୨ କଳାକାର ଭାବ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକକଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ ସ୍ଥିତଧୀ । 'ଗ୍ଲୋରିଅସ୍ ଗଞ୍ଜାମ' ନାମକ ଚିତ୍ର କରିବା ସହିତ ୧୬ଟି ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ବାଘ ନାଚ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ, ଭାରତଳୀଳା , ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ଏବଂ ଦାଶକାଠି ପେଣ୍ଟିଂ । ଉତ୍କର୍ଷ କଳାକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ।
ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟରେ ପିଏଚଡି:
ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ସେ 2023ରେ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟରେ ପିଏଚଡି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ଲଂଣ୍ଡନରେ ଟେରି ବାର୍ଡ ଆର୍ଟ ରେସିଡେନସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିଲେ ସ୍ଥିତଧୀ ।
ବିକଶିତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥିତିଧୀଙ୍କ କୃତୀ :
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର । ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ବିଶ୍ବ ହାତୀ ଦିବସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିତ୍ରକଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ:
ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ବ ହାତୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷର ସହବସ୍ଥାନ ଉପରେ, ସ୍ଥିତଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳା । ଯାହାକି ଆଫ୍ରିକା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଙ୍ଗାଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର, ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି୍ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତଧୀ
ସ୍ଥିତଧୀ କେବଳ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ନୁହନ୍ତି, ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ସଚେତନନା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଧାରାବାହିକ( Documentary) 'ଜଙ୍ଗଲ' ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।
କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ୧୭୦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ :
ଗଞ୍ଜାମ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ୧୭୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତଧି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳାକୁ ନେଇ ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ପୂର୍ବରୁ ଇଟିଭି (ETV)ର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ନିଜର କଥା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚିତ୍ର 'ଅଙ୍ଗାର' । ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁ, ଅଙ୍ଗାରରେ ଚିତ୍ର କରି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି ।
'କେବଳ ଚିତ୍ରକର ହିଁ ମୋର ପେଶା':
ଚିତ୍ରକୁ ପେଶା କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥତଧୀ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, " ଚିତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ମିଳେ ନାହିଁ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ । ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ।"
୩୦ଟି ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଚିତ୍ରକଳା:
ସ୍ଥିତଧୀ କଳା କୃତୀ ଲଣ୍ଡନ, ନେପାଳ, ଆର୍ମେନିଆ, ଲିଥାନିଆ ଏବଂ ତୁର୍କି ସମେତ ବିଶ୍ବର ୩୦ଟି ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ।
ବନାରସ କାଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ :
ବନାରସର କାଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କର୍ମଶାଳାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ । ସେଠାରେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ସହିତ ତା'ର ଦୁଇଟି ଡେଣା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଯାହା କି ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା " ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ସୋହିତ କରାନଗଲେ ଆଗକୁ ବଢିିବା କଷ୍ଟକର ।
ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କ କଳାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି," ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡ଼କ୍ଟର ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ ଯେପରି ଆମ ଗଞ୍ଜାମର କଳାସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି । ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।"
ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ୬୪ ପ୍ରକାର ଲୋକକଳାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ତ୍ରିପତି ନାୟକ ।
କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 49 ବର୍ଷୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସ୍ଥିତଧୀ ରଥଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ !!!
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର