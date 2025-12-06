ETV Bharat / state

ଅଙ୍ଗାରରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ

ଗଞ୍ଜାମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି 49 ବର୍ଷୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ । ୧୭୦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ରତୀ।

International Visual Artist Sthitadhi Rath
ଅଙ୍ଗାରରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ବନିଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ସମର୍ପିତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସ୍ଥିତଧି ରଥଙ୍କ ଜୀବନ (ETV Bharat Odisha)
Published : December 6, 2025 at 11:42 AM IST

Updated : December 6, 2025 at 12:35 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Sthitadhi Ratha Visual Artist ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଗଞ୍ଜାମ) : ମନର ଭାବନାକୁ କାନଭାସରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି 'ଚିତ୍ର' । ଯାହାକୁ ତୂଳୀରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦିଏ ଶିଳ୍ପୀ । ଏଭଳି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ହେଉଛନ୍ତି ଡ଼କ୍ଟର ସ୍ଥିତଧି ରଥ । ଯିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ କଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିତ୍ରରେ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ୩୦ଟି ଦେଶରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି । ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନିଶା ଏପରି ଘାରି ଥିଲା ଯେ, ସେ ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତଧି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।

ଗଞ୍ଜାମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ କାନଭାସରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡ଼କ୍ଟର ସ୍ଥିତଧି ରଥ (ETV Bharat Odisha)

ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ରକୁ ଘର କାନ୍ଥରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ । ଯାହା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚିତ୍ରକର ହେବାର ଆଭାସ ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ।

'ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଚିତ୍ରକର ହେବେ'

୧୯୭୭ ମସିହାର ଅପ୍ରେଲ ୧୪ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡା ବ୍ଲକ ହରିଶରଣପୁରରେ ଡ଼କ୍ଟର ସ୍ଥିତଧି ରଥଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବାପା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ କମ୍ବୁପାଣି ରଥ ଓ ମାଆ ସତ୍ୟଭାମା ରଥ । ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆଦର ଓ ଦୁର୍ବଳତା । ମାଆଙ୍କ ଝୋଟି ପକାଇବାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଗ୍ରହ । ସେହିପରି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାମାୟଣ-ମହାଭାରତ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।

GANJAM FOLK ART
ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ କଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଆରମ୍ଭରେ ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ଉପକରଣ ମିଳୁନଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ଇଟା, ଅଙ୍ଗାର, ଚକ ଓ ସବୁଜ ପତ୍ରରୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ରଙ୍ଗ । ଏହି ରଙ୍ଗରେ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଚିତ୍ରରେ ରୂପ ଦେଉଥିଲେ।

ଆର୍ଟ ଏଣ୍ଡ କ୍ରାପ୍ଟ ପ୍ରତି ଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା :

ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ସୁନ୍ଉଦର ଓ ପାଦେୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ହିଁ ଲଳିତକଳା ଏକାଡୋମୀର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ଆଉ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ମେମୋରିଆଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ।

GANJAM FOLK ART
ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ କଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଗଞ୍ଜାମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରକଳା :

ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସ୍ଥିତଧି ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ଗଞ୍ଜାମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ମୋ ରକ୍ତରେ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନର କଥାକୁ କାନଭାସରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି କିପରି ? ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତଳୀଳାଠାରୁ ଦାଶକାଠିଆ, କୃଷ୍ଣଳୀଳା, ରାଧା ପ୍ରେମଳୀଳା ଭଳି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠାକାର ପିତଳ ମାଛ ଓ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ଦେଖି ଆସିଛି । ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲି। "

GANJAM FOLK ART
ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ କଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

'ପ୍ରଥମ ଥର ବାପା ଆଣିଥିଲେ ରଙ୍ଗ':

ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ, କାଗଜ ଓ କାନଭାସ ଯୋଗାଉଥିଲେ ବାପା । ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଯେ,"ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜ କାମରେ ଯେତେବେଳେ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ରାମ ଓ ହନୁମାନ ଚିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଅରକ୍ଷିତ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। । ଗୁରୁ ଅରକ୍ଷିତ ପୂର୍ବରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ରଙ୍ଗ ବିନ୍ୟାସ, ରେଖା ଚିତ୍ର, ସ୍କେଚ୍ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବାରୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ।"

International Visual Artist Stitadhi Rath
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡ଼କ୍ଟର ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ (ETV Bharat Odisha)

କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା:

୧୯୯୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ସ୍ଥିତଧୀ । ଚିତ୍ରକଳା, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଟୋରାକୋଟା କଳାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । 2000ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୁଲବର୍ଗାରେ କଳା ନିକେତନରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରେ ଧଉଳି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

International Visual Artist Stitadhi Rath
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡ଼କ୍ଟର ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ (ETV Bharat Odisha)

ଭଲ ଚିତ୍ରକର ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଧ୍ୟାପନା :

ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଛାଡି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଥିଲେ ସ୍ଥିତଧୀ । ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରା । ୨୦୦୮ରେ ସେ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ।

International Visual Artist Stitadhi Rath
ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ଥିତଧୀ (ETV Bharat Odisha)

ଋଷିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ:

2014ରେ ଋଷିଆରେ ବିଶ୍ୱ କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ଟି ଦେଶର ୪୨ କଳାକାର ଭାବ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକକଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ ସ୍ଥିତଧୀ । 'ଗ୍ଲୋରିଅସ୍ ଗଞ୍ଜାମ' ନାମକ ଚିତ୍ର କରିବା ସହିତ ୧୬ଟି ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ବାଘ ନାଚ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ, ଭାରତଳୀଳା , ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ଏବଂ ଦାଶକାଠି ପେଣ୍ଟିଂ । ଉତ୍କର୍ଷ କଳାକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ।

STITADHI RATH FOLK ARTIST
ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପୁରସ୍କାର (ETV Bharat Odisha)

ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟରେ ପିଏଚଡି:

ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ସେ 2023ରେ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟରେ ପିଏଚଡି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ଲଂଣ୍ଡନରେ ଟେରି ବାର୍ଡ ଆର୍ଟ ରେସିଡେନସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିଲେ ସ୍ଥିତଧୀ ।

International Visual Artist Stitadhi Rath
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡ଼କ୍ଟର ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ (ETV Bharat Odisha)

ବିକଶିତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥିତିଧୀଙ୍କ କୃତୀ :

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର । ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

International Visual Artist Stitadhi Rath
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତଧୀ (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ବ ହାତୀ ଦିବସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିତ୍ରକଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ:

ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ବ ହାତୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷର ସହବସ୍ଥାନ ଉପରେ, ସ୍ଥିତଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳା । ଯାହାକି ଆଫ୍ରିକା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଙ୍ଗାଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର, ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି୍ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

International Visual Artist Sthitadhi Rath
ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତଧୀ (ETV Bharat Odisha)

ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତଧୀ

ସ୍ଥିତଧୀ କେବଳ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ନୁହନ୍ତି, ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ସଚେତନନା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଧାରାବାହିକ( Documentary) 'ଜଙ୍ଗଲ' ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।

କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ୧୭୦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ :

ଗଞ୍ଜାମ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ୧୭୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତଧି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳାକୁ ନେଇ ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ପୂର୍ବରୁ ଇଟିଭି (ETV)ର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ନିଜର କଥା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚିତ୍ର 'ଅଙ୍ଗାର' । ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁ, ଅଙ୍ଗାରରେ ଚିତ୍ର କରି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି ।

GANJAM FOLK ART
ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ କଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

'କେବଳ ଚିତ୍ରକର ହିଁ ମୋର ପେଶା':

ଚିତ୍ରକୁ ପେଶା କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥତଧୀ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, " ଚିତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ମିଳେ ନାହିଁ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ । ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ।"

GANJAM FOLK ART
ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ କଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

୩୦ଟି ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଚିତ୍ରକଳା:

ସ୍ଥିତଧୀ କଳା କୃତୀ ଲଣ୍ଡନ, ନେପାଳ, ଆର୍ମେନିଆ, ଲିଥାନିଆ ଏବଂ ତୁର୍କି ସମେତ ବିଶ୍ବର ୩୦ଟି ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ।

International Visual Artist Stitadhi Rath
ବନାରସର କାଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ସ୍ଥିତଧୀ (ETV Bharat Odisha)

ବନାରସ କାଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ :

ବନାରସର କାଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କର୍ମଶାଳାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ । ସେଠାରେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ସହିତ ତା'ର ଦୁଇଟି ଡେଣା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଯାହା କି ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା " ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ସୋହିତ କରାନଗଲେ ଆଗକୁ ବଢିିବା କଷ୍ଟକର ।

International Visual Artist Stitadhi Rath
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତଧୀ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥିତଧୀଙ୍କ କଳାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି," ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡ଼କ୍ଟର ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ ଯେପରି ଆମ ଗଞ୍ଜାମର କଳାସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି । ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।"

ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ୬୪ ପ୍ରକାର ଲୋକକଳାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ତ୍ରିପତି ନାୟକ ।

କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 49 ବର୍ଷୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସ୍ଥିତଧୀ ରଥଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ !!!

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : December 6, 2025 at 12:35 PM IST

DR STHITADHI RATHA GANJAM
GANJAM VISUAL ART AND CULTURE
INTERNATIONAL VISUAL ARTIST ODISHA
ଗଞ୍ଜାମ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସ୍ଥିତଧୀ ରଥ
STHITADHI RATHA VISUAL ARTIST

