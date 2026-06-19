ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଯାଏ ... ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି । ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 19, 2026 at 9:16 AM IST|
Updated : June 19, 2026 at 11:06 AM IST
KENDRAPARA CHAMELI OJHA INCIDENT, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି । ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ବିଡିଓ, ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଚାମେଲିଙ୍କ ବୟାନ ବିବାଦକୁ ଅଧିକ ଘନିଭୁତ କରିଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିଥିବା ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ ରବି ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିବା ବେଳେ, କେବଳ ଚାମେଲିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି କଲେ, ସେ ନେଇ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ବଢ଼ିଛି । ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ କେହି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ, ଚାମେଲି ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବା ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି ।
ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ୯ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ଅଧ୍ୟକ୍ଷା:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ନୟାଗଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବଗଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଶିକ ପ୍ରଧାନ, କଟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ମିଶ୍ର, ବାଲେଶ୍ବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ଅନୁଗୋଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପ୍ରଧାନ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁହାଣ ଏବଂ ପୁରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିଲିତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି "ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ଚାମେଲି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ, ବିଡିଓଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣାଉଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର କିଛି କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭଦ୍ରୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମାମଲା କରାଯାଇଛି । ଅତୀତରେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ନେତା ଜଣେ ମହିଳା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଉଠାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚାମେଲିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା, ଯାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦାବି କରୁଛୁ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସେ ନେଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । "
ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼ରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାମେଲି:
ଗତକାଲି (ଜୁନ 18 ତାରିଖ) ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଚାମେଲି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଓ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକଙ୍କୁ ଭେଟି ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡିଥିଲେ।
ଚାମେଲି ଓଝା କହିଥିଲେ ଯେ, " ଗତ 11 ତାରିଖରେ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୋ ସହ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତା ପରଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି । ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହିବି ଗିରଫ ହେଲେନାହିଁ । ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି । କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି । ମୋତେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛି।"
ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଚାମେଲି ଓଝା :
ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଚାମେଲି କହିଛନ୍ତି, " ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ବିନା କାରଣରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମିଛ ଦଫା ଲଗାଯାଇଛି ।" "ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଆସାମୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା" ଚାମେଲି କହିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛି ମୋ ସାନଭଉଣୀ: ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ
ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘଟଣାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ । ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛି ମୋ ସାନଭଉଣୀ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି । " ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ କେହି ନୁହନ୍ତି: ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ
ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଯୋଗଦେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, "ମହାକାଳପଡ଼ା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। "
ବିଧାୟକଙ୍କ ଭଉଣୀ ସମ୍ବୋଧନରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ବୟାନର ଉତ୍ତର ରଖି ଚାମେଲି ଓଝା କହିଛନ୍ତି,"ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୋତେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସାଇ ନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ, ମୋତେ ତେତିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି । ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପଣିଆ କଥା ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀର ଭାଇ ଦରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ? ଅସୁବିଧାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ, ସେଠି ଭାଇ-ଭଉଣୀ କୁହାଯାଏ ।"
ଚାମେଲି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଆଠଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲି । 11 ତାରିଖରେ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ପୋଲିସମାନେ ମୋତେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଜେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଏବଂ ପରେ ଜେଲ୍ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ହୀନସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଉଣୀ କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। "
ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ: ଚାମେଲି
ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, " ଯଦି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ମୋତେ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାତ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ବିଡିଓ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ ମହିଳା ପୋଲିସ ତପସ୍ୱିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ କାନରେ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି । "
ଚାମେଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ "ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପଦଳରେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ । ଫଳରେ ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି । " ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବାକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାମେଲି ।
ବିଡିଓ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି: ଚାମେଲି
ଗତ 11 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍ ନଦେବାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଉପୁଜିଥିଲା । ବିଡିଓ ରବି ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚାମେଲିଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସମୟରେ ଚାମେଲି ଓଝା କହିଥିଲେ ଯେ, " କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବିଲ୍ କାହିଁକି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ମାତ୍ର ବିଡିଓ ମହାଶୟ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ । ମାତ୍ର ପରେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ।"
ଚାମେଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ " ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଥାଆନ୍ତେ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ କାମ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ କଥା ଏତେବାଟକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା । ଝଗଡ଼ା ହେବା ଯାଏଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗଲା କାହିଁକି ? ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ବେଳକୁ ବିଡିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଇ ଉଠି ପଳେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ(ବିଡିଓ) ଫାଇଲ ସାଇନ୍ କରିନଥିଲେ। " ପରେ ବିଲ୍ ରେ ସାଇନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଚାମେଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଆମ ନାଁରେ ବିଡିଓ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି : ଚାମେଲି
ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଦୁଇଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ କାମ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ନଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଚାମେଲି କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ, ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ବିଡିଓଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା । ବିଡିଓ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବିଦା କରିବାର ଥିଲା । ମାତ୍ର ନିଜେ ବିଡିଓ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।" ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାମେଲି ।
ବାଜା, ବାଣ ସହ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ:
ସେପଟେ ସପ୍ତାହକ ପରେ ହସପିଟାଲରୁ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା । ଚାମେଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାଜା ବଜାଇ, ବାଣ ଫୁଟାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରି ଗାଁକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା