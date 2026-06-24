ଧଳା ଜହର ଜାଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ! ଜାଣନ୍ତୁ;ବ୍ରାଉନସୁଗାର ନେଟୱର୍କର ଭିତିରି କାହାଣୀ
ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାଲାଣର ରୁଟ୍ରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କଲେଜ ପରିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ନିଶା କାରବାର; ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସମାଜସେବୀ। ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ ଓ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : June 24, 2026 at 1:31 PM IST
Odisha Drug Menace - ବାଲେଶ୍ବର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଧଳା ଜହରର ଅଦୃଶ୍ୟ ଜାଲରେ ଫସି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଚାଲାଣର ରୁଟ୍ ଓ କିଙ୍ଗପିନଙ୍କ କାରବାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏହାର ଚେର ସହରରୁ ଗାଁ ଓ କଲେଜ ପରିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ; ବାଲେଶ୍ୱର-କଟକ-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କରିଡର ଦେଇ ଲମ୍ବିଛି ନିଶା କାରବାରର ଚେର। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଏହି ଅପରାଧର ନେଟୱର୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି; ଧଳା ଜହରର ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ? ETV Bharat's campaign against drugsରେ 'ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା କାରବାର'କୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ବର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
- ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରାଉନସୁଗାରର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ !
ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ, ଧଳା ଜହରର କବଳରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ଜିଲ୍ଲା "ବାଲେଶ୍ବର"। ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାରର ଏକ ବଡ଼ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ, ଗିରଫଦାରୀ ଓ ମାମଲା ରୁଜୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବିପଦଜନକ ବେପାର କାହିଁକି ଥମୁନି ? କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବ୍ରାଉନସୁଗର ? କେମିତି ହେଉଛି ଚାଲାଣ ଏବଂ କିଏ ଥିଲେ ଏହି କଳା କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ?
- ଅପରାଧର ଇନ୍ଧନ ପାଲଟୁଛି ବ୍ରାଉନସୁଗାର
ନିଶା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢି ଚାଲିଛି। ଯୁବପିଢ଼ୀ ନିଶା କବଳରେ ପଡ଼ି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ନିତିଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବ୍ରାଉନସୁଗାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ବେପାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ କୌଶଳ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ନିରବ ରହି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅରଡ଼ ବଜାରକୁ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ପ୍ରମୁଖ ହବ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶେଖ ରାଜାର ଗିରଫଦାରୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ନେଟୱର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ କମିଶନର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
- କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ?
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ରୁଟ୍ ଦେଇ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି
ପ୍ରଥମ ରୁଟ୍ – ଜଳପଥ
ବାଂଲାଦେଶରୁ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଓ ଟ୍ରଲର ମାଧ୍ୟମରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ତାଳସାରି, କଷାଫଳ ମୁହାଣ ଓ ବଳରାମଗଡ଼ି ମୁହାଣରେ ଏହି ଧଳା ଜହର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ପରେ ମାଛ ପେଟିରେ ଲୁଚାଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଏ। ସମୁଦ୍ରପଥରେ ଧରାପଡ଼ିବାର ଭୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବେପାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଟ୍ – ସ୍ଥଳପଥ
ବାଂଲାଦେଶରୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ଲାଲଗୋଲା ହୋଇ କୋଲକାତା ମାର୍ଗରେ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଧଳ ଜହର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚାଲାଣରେ ଯୁବତୀ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମାଛ ଗାଡ଼ି, ପରିବା ଗାଡ଼ି ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହକ(carrier) ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
- କେମିତି ହୁଏ ଚାଲାଣ ?
ଜଳେଶ୍ୱରର ରାଜପୁର, ଶେଖବାଡ଼, ଶାସନବାଡ଼, କାଦରାୟା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅରଡ଼, ମସଜିଦ ଗଳି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆରେ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ପାନ ଦୋକାନ, କଲେଜ ପରିସର ଓ ଛକ ବଜାର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପେଡଲରମାନେ ଏହା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ବିକ୍ରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ପାଉଥିବା କୁହାଯାଏ।
- କାହିଁକି ରୋକା ଯାଇ ପାରୁନି ଏହି ନିଶା କାରବାର ?
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଡିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୦୨୦ରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା ଓ କିଛି ଅସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଯୋଗସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଇଥିଲା।
- ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଦୁନିଆର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା !
ଲଲନ ସାହା - ଦିନେ ମାଛ ବେପାର କରୁଥିବା ଲଲନ ସାହା ୨୦୧୦ରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପୁଡ଼ିଆ ବେପାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଡିଲର ବନି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୩ରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ STFର ମିଳିତ ଭାବେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।
ଟାକଲୁ ରାଜା - ୧୯୯୭ରୁ ୨୦୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିକ୍ସା ଚଳାଇ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଟାକଲୁ ରାଜା ପରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଚାଲାଣରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ସହଜ ରୋଜଗାରର ଲୋଭରେ ସେ ଏହି ବେପାରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁ ଚଢ଼ାଉରୁ ଖସିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୨ରେ STF ତାକୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଶେଖ ରାଜା - ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅରଡ଼ ବଜାରରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିବା ଶେଖ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ୨୦୨୧ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଓ କିପରି ପହଞ୍ଚୁଛି ?
ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିଶା କାରବାର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମନୋଜ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମ ହେରୋଇନ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୨୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ସ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହାର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପାକିସ୍ତାନ, ବାଙ୍ଗ୍ଲାଦେଶ, ଲାଓସ ଭଳି ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଏହି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଡ୍ରଗ୍ସର ମୂଳ ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦର, ସୀମା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ନଜରଦାରି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
- ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ
ବାଲେଶ୍ୱର SP ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କହିଛନ୍ତି, “ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅରଡ଼ ବଜାର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ଉପରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛୁ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନେଟୱର୍କ ଚିହ୍ନଟ କରି ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ମହିଳା ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କମିଶନ ଦେଇ ଏହି କାରବାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ।”
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଚଢ଼ାଉ, ଗିରଫଦାରୀ ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥମିନାହିଁ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା, ଚାଲାଣ ରୁଟ୍ରେ କଡ଼ା ନଜରଦାରି ଓ ସଂଗଠିତ ନେଟୱର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ଏହି ଧଳା ଜହର ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
- ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ଲମ୍ବିଛି ଧଳା ଜହରର ଚେର...
ବାଲେଶ୍ବର ଭଳି ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଧଳା ଜହରର ଚେର। ସହରରୁ ଗାଁ...ବଜାରରୁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ, ସବୁଠି ନିଶା କାରବାରର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜବତ ତଥ୍ୟ, ଚଢ଼ାଉ ଓ ଗିରଫଦାରୀ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାରର ଜାଲ ଏବେ ସହର ସୀମା ଟପି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କଲେଜ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି।
- ଟାର୍ଗେଟରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ସହରର ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର
ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର ଏକ ବ୍ୟାଧି ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି; ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନଜର ଏବେ କେବଳ ସହରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କଲେଜ ପରିସର, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି।
ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରୁଜୁ କରିଥିବା ୧୬ଟି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ଟି ମାମଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏକ କଲେଜ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି।
- ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
୨୦୨୫-୨୬ ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ୧୬ଟି ଅବକାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ୯ଟି ମାମଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ୬ଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାମଲା କରିଲୋପାଟଣା କଲେଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ଥଳପଥରେ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଏବଂ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ପହଞ୍ଚୁଥିବା ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
- ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ସମାଜସେବୀ
ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ସମାଜସେବୀ ଅମରବର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଶାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ପ୍ରଚଳନ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକମାନେ ଏହି ନିଶାର କବଳରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସହରରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଦାବି
ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବିପ୍ରଚରଣ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫-୨୬ ମସିହାରେ ୧୬ଟି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୯ଟି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ୬ଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେସ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଏହି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚଢ଼ାଉ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,କେବଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରି ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର ଏବେ କେବଳ ସହରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ, ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚେର ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଚଢ଼ାଉ ଓ ଗିରଫ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନେଟୱର୍କକୁ ମୂଳରୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କଠୋର ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ; ବାଲେଶ୍ୱରର ସୀମାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଧଳା ଜହରର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜାଲ କେବଳ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ। ଚଢ଼ାଉ, ଗିରଫ ଓ ଜବତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଚାଲାଣ ରୁଟ୍ ଓ ସଂଗଠିତ ନେଟୱର୍କକୁ ମୂଳରୁ ଭାଙ୍ଗିହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ବିଷ ବଳୟ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବାର ଓ ଯୁବ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମାଜର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଏହି ଲଢ଼େଇର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। କାରଣ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଆଇନର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମାଜ ଓ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା