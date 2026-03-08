ETV Bharat / state

Women's Day Special: ଅଟୋ ଷ୍ଟିଅରିଂରୁ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖୁଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୪୫ ବର୍ଷିୟା ଅଟୋ ଚାଳିକା ଦମୟନ୍ତୀ ସାମଲ । ତିନୋଟି ଇ-ଅଟୋରିକ୍ସାର ମାଲିକାଣୀ । ମାସକୁ ୩୦ରୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।

From Auto Steering to Family Backbone kendrapara woman Damayanti Samal Drives Her Way to Self Reliance
Women's Day Special: ଅଟୋ ଷ୍ଟିଅରିଂରୁ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖୁଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 8, 2026 at 2:22 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବାମ ହାତରେ ବ୍ରେକ ଓ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆକ୍ସଲେଟର... କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଛରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଳିରେ ଅଟୋ ଗଡ଼ାଇ ସେ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖନ୍ତି । ଦିନେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ଅଟୋ ଚଳାଇ ଗ୍ରାମରେ ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସାଜିଛନ୍ତି । ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହି ମହିଳା ଅଟୋ ଚାଳିକାଙ୍କ ରହିଛି ବେଶ୍ ଡିମାଣ୍ଡ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୪୫ ବର୍ଷୀୟା ଅଟୋ ଚାଳିକା ଦମୟନ୍ତୀ ସାମଲ । ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ପଢନ୍ତୁ ଏହି ଅସାଧାରଣ ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ...

ଅର୍ଥାଭାବରୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଯାତ୍ରା:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ବଛରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଦମୟନ୍ତୀ ସାମଲ । ବୟସ 45 ବର୍ଷ । ବିବାହ ପରେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ସର୍ବସ୍ବ ଭାବିନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବିଡମ୍ବନା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ସ୍ବାମୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପରିବାରର ବୋଝ ତାଙ୍କୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପରେ, ଦମୟନ୍ତୀ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ବ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସେ ଋଣ କରି ଇ-ଅଟୋ କିଣିଥିଲେ ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢିଥିଲେ । ସମାଜର ବନ୍ଧନ, ଟାହିଟାପରା ଓ ଚିରାଚରିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଟୋ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରିଥିଲେ । ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏବେ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ । ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଏବେ ଅନାୟାସରେ ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ ବସି ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ।

'ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ ନାରୀ'
ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଇ-ଅଟୋ କିଣି ଅଟୋ ଚଳାଇବା ଶିଖିଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ । ସେ ଏହାର ଋଣ ସୁଝି ଏବେ ତିନୋଟି ଇ-ଅଟୋରିକ୍ସାର ମାଲିକାଣୀ ଅଟନ୍ତି । ନିଜର ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଦମୟନ୍ତୀ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଳାଇ ମାସକୁ ୩୦ରୁ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି । ଆଜିର ନାରୀ ଅବଳା କି ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ । ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ସମାନ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ ନାରୀର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ । ଏହାକୁ ସଠିକ ବାଟରେ ଲଗାଇ ଜଣେ ନାରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ।"

ହାର ମାନିନଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ:
ଅଟୋ ଚଳାଇ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲି । ଘରେ ରହି ଘରର କାମ କରୁଥିଲି । ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା । ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଣି ଅଟୋ କିଣି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି । ମୁଁ କେବେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖେ ନାହିଁ । କୌଣସି କାମରେ ମୁଁ ହାର ମାନିବା ଶିଖି ନାହିଁ ।"

'ଅଟୋ ଚଳାଇବାକୁ ହଁ ଭରିଥିଲି'

ପରିବାରରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ । ଚାରି ଜଣିଆ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଚାପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ । ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଘଟିବା ପରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା । ଏହା ପରେ ଅଟୋ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ମୁଁ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଁ କରିଦେଇଥିଲି ।"

ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଦର ମହାକୁମା ଅଟୋ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ ସାମଲ । ଏହା ପରେ ନିଜସ୍ବ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଅଟୋ ଚାଳନା ଶିଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅଟୋରେ ଭଡା ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶାରଳା ପୀଠ, ଗୋରଖନାଥ ପୀଠ, ପାରାଦ୍ବୀପ ସମୁଦ୍ରକୂଳ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ମହକୁମା, ମାର୍ଶାଘାଇ ବଜାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଡା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ।" 'ଏପରିକି ରାତିରେ ଯଦି କାହାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ରାତି ୧୨ ହେଉ କିମ୍ବା ୨ଟା ମୁଁ ଅଟୋ ନେଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଧରି ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ।

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅବିଶ୍ବାସରୁ ବିଶ୍ବାସ ହାସଲ:
ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଏହି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିବା ସେତେ ସହଜ ନଥିଲା । ଦମୟନ୍ତୀ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାଳକ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ସମାଜ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା । ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀ ମିଳିନଥିଲେ । ମହିଳା ଚାଳକ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ସେନେଇ ଲୋକେ ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ନେବା ଆଣିବା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧାରଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହିତ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ବାସ ଆସିଥିଲା ।

'ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଆମେ ନିରାପଦ ମଣୁ' ଯାତ୍ରୀ
ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଅଟୋ ଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଏହି ଅଟୋ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ । ଆଗରୁ ସେ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ସହିତ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଚଳାଇବା ସହ ଘରର କାମଧନ୍ଦା କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ କରି ଏକ ଅଟୋ ଆଣି ତାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି।ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦମୟନ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି ।’

'ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି'
ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ବଡ଼ ଯାଆ ସଜନୀ ସାମଲ କହଛନ୍ତି, "ସେ ମହାବାତ୍ୟା ଆଗରୁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମୋ ଦିଅର ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି । ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଋଣ ନେଇ ସେ ଅଟୋ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜକୁ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଅଟୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ।’

ମିଳିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ:
ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଜାମ୍ବର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ୩୦ଟି ଅଟୋ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଆରା କରିଛି । ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

