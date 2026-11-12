1999 ମହାବାତ୍ୟାଠାରୁ 2026 ଅର୍ଣ୍ଣବ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳ
ଗଞ୍ଜାମ ଦିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳ।ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 12, 2026 at 2:46 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): "ଯେତେ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି , ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା 'ତିତିଲି' । ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀ ବନ୍ୟା ଏବଂ ତା' କଡ଼ରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଧସି ପଡ଼ିବାରୁ, ହଠାତ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବନ୍ୟାଜଳ । ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଦାମ, ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।" ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ, ବିପନ୍ନଙ୍କ ସେବାରେ ଆଗରେ ରହୁଥିବା ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
1999 ମହାବାତ୍ୟାଠାରୁ 2026 ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳ । ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସାଜନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା । ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣି ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ।
27 ବର୍ଷ ଧରି ବାତ୍ୟା ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି !
ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳ । ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସମାଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ସଙ୍କଳ୍ପ। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ବନ୍ୟା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟ ଜାରି ପରେ, ସେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି । ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଘରଠାରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହି ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳ ।
୧୯୯୮ ମସିହାରେ ବୁରାତାଲର ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ । 1999 ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ କି 2014 ହୁଡ଼ହୁଡ଼, 2018 ତିତିଲି ହେଉ କି 2026ର ଅର୍ଣ୍ଣବ.. ଏସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟର ଯୋଦ୍ଧା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରଶ୍ନ: ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ?
ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳଙ୍କ ଉତ୍ତର: ଆଗରୁ ସୂଚନା ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗର ଆଭାସ ଆଗୁଆ ମିଳିପାରୁଛି । ସେହି ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରାଯାଏ । ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଏଥର ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ସମୟରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ?
ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳ:ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(ଆଇଏମଡି) ର ସୂଚନା ପରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ, ସରପଞ୍ଚ, ଓଏଲ୍ଏମ୍ (OLM) ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଆସି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ଚଳିତଥର ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା ନୂଆ କୋଠାରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା । ହେଲେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲର ଟେବୁଲ ଏବଂ ବେଞ୍ଚ ପକାଇ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କାମ କରିବାର ଅନୁଭୂତି କିପରି ରହିଥିଲା ?
ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳ: ସବୁ ବାତ୍ୟାଠାରୁ ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀ ଏବଂ ତା' ଉପରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଧସି ଯିବାରୁ ନଦୀର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଦାମ, ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା । ସବୁ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପରିବାର ବାରଣ କରନ୍ତି କି ?
ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳ: ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡନ୍ତି । ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆମର ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଲାଗିପଡ଼ୁ । ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହେଉ । ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ କମିଟିର ବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରହିଥାଏ ।
ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳ ... ପେଶାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳାରେ ବିନା ଡାକରାରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସାହା ଭରସା ଭାବେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ! ମାଟି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ସ୍କୁଲ ଘର, ଅଣ୍ଟା ସଳଖେଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍: ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟିର କ୍ଷତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର