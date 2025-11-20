Rain Alert: ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
22 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ।
Published : November 20, 2025 at 10:28 AM IST
IMD Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ପୁଣି ମାଡ଼ିଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ । 22 ତାରିଖ (ଶନିବାର) ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେପଟେ ଅମଳ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲାଣି ।
22ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସହ ପଶ୍ଚିମଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣବଙ୍ଗୋପସାଗର ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବପାତ
ପରବର୍ତ୍ତୀ 48ଘଣ୍ଟାରେ ଗତିରଦିଗ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ସମ୍ଭାବନା
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ:
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 22 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ । 24 ତାରିଖ (ସୋମବାର) ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଥାତ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗତିର ଦିଗ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସଦ୍ୟତମ ଚିତ୍ର pic.twitter.com/HvYk36uSJX— usd (@usd0705) November 20, 2025
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 25ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷର ପରିମାଣ କେତେ ରହିବ ସନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କମୁଛି ଶୀତ:
ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୃଷ୍ଟନ୍ତ ମୂଳକ ଭାବେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୀତ ଗାଏବ ହେବା ସହ 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ବାଦଲ ଆଛାଦାନ ହେତୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଵୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 2 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 6.6°C ଵୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ।
ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ରହିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା:
- ଫୁଲବାଣୀ: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ: 12 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 13 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା:13 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼:13 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର:13 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା:13 ଡିଗ୍ରୀ
- କୋରାପୁଟ:13 ଡିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼:13 ଡିଗ୍ରୀ
- ବଲାଙ୍ଗୀର:13 ଡିଗ୍ରୀ
