ETV Bharat / state

Rain Alert: ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

22 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ।

Low Pressure Over Bay Of Bengal
ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ (@usd0705)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 10:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IMD Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ପୁଣି ମାଡ଼ିଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ । 22 ତାରିଖ (ଶନିବାର) ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେପଟେ ଅମଳ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲାଣି ।

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ:

ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 22 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ । 24 ତାରିଖ (ସୋମବାର) ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଥାତ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗତିର ଦିଗ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 25ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷର ପରିମାଣ କେତେ ରହିବ ସନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କମୁଛି ଶୀତ:

ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୃଷ୍ଟନ୍ତ ମୂଳକ ଭାବେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୀତ ଗାଏବ ହେବା ସହ 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ବାଦଲ ଆଛାଦାନ ହେତୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଵୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 2 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 6.6°C ଵୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Rain Alert: 22ରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଭିଜିବ ଉପକୂଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ !

ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, ବଢିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା

ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ରହିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା:

  • ଫୁଲବାଣୀ: 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଅନୁଗୋଳ: 12 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 13 ଡିଗ୍ରୀ
  • ରାଉରକେଲା:13 ଡିଗ୍ରୀ
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ଼:13 ଡିଗ୍ରୀ
  • ନବରଙ୍ଗପୁର:13 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଭବାନୀପାଟଣା:13 ଡିଗ୍ରୀ
  • କୋରାପୁଟ:13 ଡିଗ୍ରୀ
  • କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼:13 ଡିଗ୍ରୀ
  • ବଲାଙ୍ଗୀର:13 ଡିଗ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAIN IN ODISHA
LOW PRESSURE NEWS
ODISHA WEATHER NEWS
ବର୍ଷା
IMD ODISHA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.