Rain Alert: 22ରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଭିଜିବ ଉପକୂଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ !

ଆସନ୍ତା 22ରେ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପ-ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Bhubaneswar Rain
ଆକାଶରେ ମେଘ, ବର୍ଷା ଭିଜା ରାସ୍ତା (File Pic ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 6:25 PM IST

1 Min Read
Odisha Weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଜାଡ ମାଡ ବେଳେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ । ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ରାଜ୍ୟ । ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଆଜି ଏକ୍ସ ଯୋଗେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 21ରୁ ଶୀତ କମିପାରେ ।

Odisha Weather Update
ଲଘୁଚାପ ଅପଡେଟ (X Umashankar)

22ରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି:

ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପ-ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଘନୀଭୂତ ହେବ । ପରେ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଦିନେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି ।

ଡଃ ରାଜଶ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)


ଉପକୂଳ-ଦକ୍ଷିଣ ଭିଜିପାରେ:

ପରେ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗତିର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରେ । ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 25 ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜ଼ିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେତେ ରହିବ ସନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ।

Odisha Weather Update
ପାଣିପାଗ ଖବର (X IMD)

ଫୁଲବାଣୀରେ ସବୁଠୁ କମ୍‌ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ:

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଃ ଜୟଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ କମ୍‌ 9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ରହିପାରେ ତାପମାତ୍ରା ?

  • ଖୋର୍ଦ୍ଧା-16
  • ପୁରୀ-19
  • ଜଗତସିଂହପୁର-17
  • ଭୁବନେଶ୍ବର-16
  • କଟକ-16
  • କେନ୍ଦ୍ରାପଡା-17
  • ପାରାଦ୍ବୀପ-18
  • ଭଦ୍ରକ-17
  • ଯାଜପୁର-18
  • ବାଲେଶ୍ବର-17
  • ଢେଙ୍କାନାଳ-15
  • କେନ୍ଦୁଝର-13
  • ବାରିପଦା-16
  • ଦେବଗଡ-17
  • ଅନୁଗୋଳ-12
  • ବୌଦ୍ଧ-16
  • ଫୁଲବାଣୀ-10
  • ନୟାଗଡ-16
  • ଛତ୍ରପୁର-17
  • ଗୋପାଳପୁର-17
  • ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି-15
  • ରାୟଗଡା-15
  • କୋରାପୁଟ-13
  • ମାଲକାନଗିରି-16
  • ନବରଙ୍ଗପୁର-13
  • ଭବାନୀପାଟଣା-13
  • ନୂଆପଡା-16
  • ବଲାଙ୍ଗୀର-13
  • ଟିଟିଲାଗଡ-15
  • ସୋନପୁର-15
  • ବରଗଡ-16
  • ଝାରସୁଗୁଡା-13
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ-13
  • ରାଉରକେଲା-13
  • ସମ୍ବଲପୁର-15

ଆସନ୍ତା 21ରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଏସବୁ ସହର:

ଆସନ୍ତା 21ରେ ପାରଦ ଖସିପାରେ । ଫୁଲବାଣୀ, ଅନୁଗୋଳ,ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡା, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

