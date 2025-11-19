Rain Alert: 22ରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଭିଜିବ ଉପକୂଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ !
ଆସନ୍ତା 22ରେ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପ-ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : November 19, 2025 at 6:25 PM IST
Odisha Weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଜାଡ ମାଡ ବେଳେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ । ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ରାଜ୍ୟ । ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଆଜି ଏକ୍ସ ଯୋଗେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 21ରୁ ଶୀତ କମିପାରେ ।
22ରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି:
ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପ-ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରି ଘନୀଭୂତ ହେବ । ପରେ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଦିନେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି ।
ଉପକୂଳ-ଦକ୍ଷିଣ ଭିଜିପାରେ:
ପରେ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗତିର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରେ । ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 25 ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜ଼ିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେତେ ରହିବ ସନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଫୁଲବାଣୀରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡଃ ଜୟଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ କମ୍ 9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ରହିପାରେ ତାପମାତ୍ରା ?
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା-16
- ପୁରୀ-19
- ଜଗତସିଂହପୁର-17
- ଭୁବନେଶ୍ବର-16
- କଟକ-16
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା-17
- ପାରାଦ୍ବୀପ-18
- ଭଦ୍ରକ-17
- ଯାଜପୁର-18
- ବାଲେଶ୍ବର-17
- ଢେଙ୍କାନାଳ-15
- କେନ୍ଦୁଝର-13
- ବାରିପଦା-16
- ଦେବଗଡ-17
- ଅନୁଗୋଳ-12
- ବୌଦ୍ଧ-16
- ଫୁଲବାଣୀ-10
- ନୟାଗଡ-16
- ଛତ୍ରପୁର-17
- ଗୋପାଳପୁର-17
- ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି-15
- ରାୟଗଡା-15
- କୋରାପୁଟ-13
- ମାଲକାନଗିରି-16
- ନବରଙ୍ଗପୁର-13
- ଭବାନୀପାଟଣା-13
- ନୂଆପଡା-16
- ବଲାଙ୍ଗୀର-13
- ଟିଟିଲାଗଡ-15
- ସୋନପୁର-15
- ବରଗଡ-16
- ଝାରସୁଗୁଡା-13
- ସୁନ୍ଦରଗଡ-13
- ରାଉରକେଲା-13
- ସମ୍ବଲପୁର-15
ଆସନ୍ତା 21ରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଏସବୁ ସହର:
ଆସନ୍ତା 21ରେ ପାରଦ ଖସିପାରେ । ଫୁଲବାଣୀ, ଅନୁଗୋଳ,ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡା, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ।
