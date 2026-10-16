ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ; ୨୨ରୁ ୨୭ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ !
ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 16, 2026 at 7:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ । ୨୨ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବୁଲେଟିନରେ ସୂଚନା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେପଟେ ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ସହ ଉପରି ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବର୍ଷା ପାଇଁ ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Warning for Odisha. Day-1 to Day-3 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day - 3 : Isolated Heavy Rainfall Day-4, 5, 6 & 7 : No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/7y0JCH63jj— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 15, 2026
କାଲି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ସହ ୧୮ ତାରିଖରେ ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
୧୯ ପରେ ବର୍ଷା କମିବ ବର୍ଷା:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁରେ ୪୬ ମି.ମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୧୯ ପରେ ବର୍ଷା କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ । ଦଶହରା ଓ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ୧୬ରୁ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଦଶହରା ଓ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା :
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ କିମ୍ବା ୨୧ ତାରିଖର ବିଜୟାଦଶମୀରେ ପାଗ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିପାରେ । ସେହିପରି ୨୬ ଅକ୍ଟୋବରର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ :
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ନିକଟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୨୫ରୁ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ପାଖାପାଖି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଓ ଗତିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
କମୁଛି ରାତି ତାପମାତ୍ରା :
ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ସହ କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଅଧିକ ସୁଖଦ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସୂଚନା ନାହିଁ।
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ପାଗର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାକଳ ଫସଲ ଅମଳ ଓ ଶୁଖାଇବା ସହ ଅମଳ ଫସଲକୁ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ଓ କାକରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଫେରିଗଲା ମୌସୁମୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୩ ଦିନ ବର୍ଷିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Rain Alert: ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର