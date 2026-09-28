ମହାନଦୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା: ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲର୍ଟ
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପାଣିର ପିକ୍ ଫ୍ଲୋ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା । ଫଳରେ ମହାନଦୀର ଶାଖାନଦୀ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 28, 2026 at 3:42 PM IST
Fresh flood threat in Mahanadi, ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାନଦୀରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା । ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ପାଣି ଏବେ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଦିନ ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ୮୩ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହା ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଛୁଇଁବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପାଣିର ପିକ୍ ଫ୍ଲୋ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା । ଫଳରେ ମହାନଦୀର ଶାଖାନଦୀ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ।
ହୀରାକୁଦରୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ଏବେ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଚାପ ବଢ଼ାଉଛି । ଆଜି ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୭ ଲକ୍ଷ ୮୩ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହା ବଢ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକରେ ପହଞ୍ଚିବ । ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପିକ୍ ଫ୍ଲୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ଫୁଲ୍ ରିଜର୍ଭୟର ଲେଭଲ୍ର ନିକଟରେ ରହିଛି । ଗତକାଲି ହୀରାକୁଦରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୮ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।
ମହାନଦୀର ଚାପ ବଢ଼ିଲେ ଏହାର ଶାଖା ଓ ଡେଲ୍ଟା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ । ଲୁଣା, କରାଣ୍ଡିଆ, ରାଜୁଆ, ଦେବୀ, କନ୍ଦଳ, ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ, କାଠଯୋଡ଼ି ଓ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ପାଣି ପଶି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରୁ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷକରି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ପୁରୀର କଣାସ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । କଟକର ଆଠଗଡ଼ ସମେତ ବାଙ୍କୀ ଓ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପଶିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଜଗତସିଂହପୁରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରହିଛି ।
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ରାଜଘାଟ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ବୈତରଣୀରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରାଜଘାଟରେ ପିକ୍ ପରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ୮୩ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହା ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପିକ୍ ଫ୍ଲୋ ଆସିବାର ଆକଳନ ରହିଛି । ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଶାଖାନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି । ହୀରାକୁଦରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହକୁ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ଉପରମୁଣ୍ଡର ପାଣି ଏବେ ତଳମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି । ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ର ଚାପ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପାଣି କେତେ ଦ୍ରୁତ ବଢ଼ୁଛି, କେଉଁ ନଦୀରେ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ନଜର ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର: ୨୮ଟି ଗେଟ ଖୋଲା, ୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା; ଅଫିସରଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ମନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର