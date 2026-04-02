ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ଚାରି ମାସରେ ତୃତୀୟ ଘଟଣା

ବୋମା ଧମକ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଓ ବମ ସ୍କ୍ୱାଡ ପହଞ୍ଚି କଡାକଡି ଭାବରେ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 2, 2026 at 4:23 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 5:07 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ l ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଇମେଲ ଜରିଆରେ ବୋମା ଧମକ ଆସିଛି l ବୋମା ଧମକ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଓ ବମ ସ୍କ୍ୱାଡ ପହଞ୍ଚି କଡାକଡି ଭାବରେ କୋର୍ଟ ପରିସର ଓ ପାକିଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେି l ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବୋମା ଧମକ ପରେ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।

ବୋମା ଧମକ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି l’ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ଇ-ମେଲରେ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି l

ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ୍‌:

ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 8 ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡେଇବା ପାଇଁ ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ମେଲ ଆସିଛି l ଘଟଣା ଉପରେ ପୋଲିସର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କହିଛନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇ-ମେଲର ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନୀର ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁରୀ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା ବୋମା ଧମକ

କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସର ତନ୍ନତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ

ସମ୍ବଲପୁର ପରେ କେନ୍ଦୁଝର, କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ

ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି l ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି l କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି l ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇ-ମେଲ ଆସିଥିଲା ସେନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି ଓ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ଧମକ ମିଥ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟକୁ ଧମକ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଆସିଛି ।

