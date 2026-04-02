ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ଚାରି ମାସରେ ତୃତୀୟ ଘଟଣା
ବୋମା ଧମକ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଓ ବମ ସ୍କ୍ୱାଡ ପହଞ୍ଚି କଡାକଡି ଭାବରେ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 2, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 5:07 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ l ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଇମେଲ ଜରିଆରେ ବୋମା ଧମକ ଆସିଛି l ବୋମା ଧମକ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଓ ବମ ସ୍କ୍ୱାଡ ପହଞ୍ଚି କଡାକଡି ଭାବରେ କୋର୍ଟ ପରିସର ଓ ପାକିଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେି l ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବୋମା ଧମକ ପରେ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ବୋମା ଧମକ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି l’ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ଇ-ମେଲରେ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି l
ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-ମେଲ୍:
ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 8 ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡେଇବା ପାଇଁ ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ମେଲ ଆସିଛି l ଘଟଣା ଉପରେ ପୋଲିସର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କହିଛନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇ-ମେଲର ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନୀର ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୀ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା ବୋମା ଧମକ
କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସର ତନ୍ନତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ
ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି l ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି l କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି l ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇ-ମେଲ ଆସିଥିଲା ସେନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି ଓ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ଧମକ ମିଥ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟକୁ ଧମକ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଆସିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର